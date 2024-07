Bộ Công an và Công an Bình Phước phối hợp triệt phá đường dây ma túy 03/07/2024 12:11

(PLO)- Qua trưng cầu giám định, tổng số lượng ma túy cơ quan công an thu giữ là hơn 7 kg ma túy các loại.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giam bốn bị can Nguyễn Hữu Bình (31 tuổi), Đồng Văn Hậu (28 tuổi), Nguyễn Thị Lan (27 tuổi) và Bùi Thị Ngọc Trung (31 tuổi) để điều tra về hành vi vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an khám xét nơi ở của các thành viên trong đường dây ma túy. Ảnh: CA

Theo công an, ngày 20-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an kiểm tra ô tô khách trên đường ĐT 741 (đoạn qua thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Trên chiếc xe này, lực lượng công an phát hiện Bình đang giấu hai bơm kim tiêm, bên trong có chứa chất nghi ma túy, một bọc nilong màu đen bên trong có chứa chất nghi ma túy.

Tiếp đến, công an kiểm tra hành chính nơi ở của Đồng Văn Hậu, phát hiện trong nhà của Hậu có các túi nilong chứa các chất tinh thể màu trắng. Hậu khai nhận, số tinh thể màu trắng trên là chất ma túy.

Cùng ngày, lực lượng công an khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Lan tại xã Bù Nho và xã Phú Riềng (huyện Phú Riềng), thu giữ ma túy.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Bùi Thị Ngọc Trung về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua trưng cầu giám định, tổng số lượng ma túy cơ quan công an thu giữ là hơn bảy kg ma túy các loại.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.