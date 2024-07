Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến 35 doanh nghiệp 11/07/2024 17:26

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu UBND nhiều tỉnh, TP cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến 35 doanh nghiệp có dự án tại các tỉnh, thành này.

Ngày 11-7, một nguồn tin xác nhận Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu UBND, sở Kế hoạch- Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc sử dụng tài liệu của 35 doanh nghiệp.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, TP.

Quá trình điều tra có căn cứ xác định một số doanh nghiệp đã sử dụng các tài liệu giả (giấy xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng; sao kê tài khoản của ngân hàng, giấy cam kết cấp tín dụng có điều kiện của ngân hàng; bảo lãnh của ngân hàng) nhằm chứng minh năng lực tài chính để nộp hồ sơ tham gia dự án tại các tỉnh, TP.

Dự án Sailing Bay Ninh Chữ (tại Ninh Thuận) của Công ty CP Ninh Chữ Bay. Ảnh: H.H

Từ hồ sơ trên, một số UBND tỉnh, TP đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hoặc phê duyệt đề nghị điều chỉnh dự án cho doanh nghiệp sử dụng tài liệu giả.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, việc các doanh nghiệp sử dụng tài liệu giả nộp hồ sơ chứng minh năng lực tài chính có nguy cơ dẫn đến việc một số UBND tỉnh, TP cấp, duyệt dự án cho doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính, không đúng quy định, gây mất ổn định đến tình hình an ninh trật tự, sự phát triển của xã hội.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu các địa phương cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc sử dụng tài liệu của 35 doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội, TP.HCM, các tỉnh Bình Phước, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Thanh Hóa, Quảng Nam, Đắk Nông, Thái Nguyên, Hải Phòng.

Một số doanh nghiệp nằm trong danh sách mà Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu cung cấp, gồm Công ty TNHH Mũi Né Xanh, Công ty CP Đầu tư địa ốc du lịch Sài Gòn - Phan Thiết (cùng có trụ sở ở tỉnh Bình Thuận), Công ty CP Cam Ranh Riviera, Công ty CP Crystal (cùng có trụ sở ở tỉnh Khánh Hòa), Công ty CP Khu du lịch Bãi Cốc, Công ty CP Ninh Chữ Bay (cùng trụ sở tỉnh Ninh Thuận)

Công ty CP Giấy Thiên Phú (trụ sở tỉnh Đắk Lắk), Công ty CP Đầu tư thương mại Đại Cát, Công ty CP Tư vấn đầu tư Việt Úc (cùng trụ sở TP Hải Phòng), Công ty TNHH MTV vắc-xin RTD (trụ sở ở TP.HCM), Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội, Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Hợp Pháp (trụ sở ở TP Hà Nội)….

Tài liệu cung cấp gồm hồ sơ tham gia những dự án nào tại địa phương; thực tế đã được chấp thuận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư những dự án nào; tiến độ thực hiện của các dự án đến nay; trong hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp đã nộp để tham gia các dự án tại tại phương có các tài liệu nêu trong thống kê không.

Cơ quan An ninh điều tra yêu cầu các tỉnh, TP liên quan khẩn trương kiểm tra, cung cấp thông tin, tài liệu gửi cơ quan điều tra trước ngày 21-7.

Nguồn tin của PLO ngày 11-7 cho biết UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an về việc cung cấp tài liệu liên quan đến các doanh nghiệp trong vụ án mà Bộ Công an đang điều tra.