Bộ Công Thương: Năm 2022 sẽ không thiếu điện

Theo Bộ Công Thương, trong tháng 5, điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 23,36 tỉ kWh, bao gồm cả sản lượng điện mặt trời mái nhà bán vào hệ thống.

So với cùng kỳ năm 2021, sản lượng điện này giảm 2,4%; và thấp hơn 1,1 tỉ kWh so với Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2022.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện ước đạt 108,758 tỉ kWh, tăng 4,0% so với cùng kỳ năm 2021.

“Nhìn chung trong 5 tháng đầu năm 2022, tình hình sản xuất và cung ứng điện toàn hệ thống đã được thực hiện tốt, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân cả nước, đặc biệt là trong các dịp nghỉ Lễ, Tết dài ngày và trong thời gian diễn ra SEA Games 31” - Bộ Công Thương đánh giá.

Về kế hoạch cung cấp điện các tháng còn lại của năm 2022, Bộ Công Thương cho biết theo tính toán cập nhật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong phương thức vận hành hệ thống điện tháng 6-2022, điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện bảy tháng còn lại của năm 2022 ước đạt 166,641 tỉ kWh (bao gồm sản lượng điện mặt trời mái nhà bán vào hệ thống).

Lũy kế cả năm 2022, điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện ước đạt 275,399 tỉ kWh, tăng 7,99% so với năm 2021.

"Căn cứ thực tế tình hình cung cấp điện trong 5 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch trong các tháng còn lại, Bộ Công Thương đánh giá việc cung cấp điện trong năm 2022 cơ bản sẽ được đảm bảo và không xảy ra tình trạng thiếu điện" - Bộ Công Thương nhận định.

Để đạt được mục tiêu này, Bộ Công Thương cho biết từ cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Bộ đã chỉ đạo các nhà máy thủy điện tập trung thực hiện tích nước các hồ thủy điện để chuẩn bị cho mùa khô năm 2022.

Bộ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo EVN và các địa phương sử dụng tiết kiệm nguồn nước thủy điện, nhất là dịp cấp nước đổ ải vụ Đông Xuân 2022 tại đồng bằng Bắc Bộ.

Bộ Công Thương cho biết, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao do ảnh hưởng từ xung đột tại Ukraine, Bộ đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị cung cấp than; Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than có giải pháp đảm bảo đủ nhiên liệu cho phát điện;

Bộ cũng yêu cầu ngành điện chỉ đạo các đơn vị điện lực sắp xếp kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hợp lý, rút ngắn thời gian bảo dưỡng, tránh sửa chữa các nguồn điện trong thời gian cao điểm nắng nóng.

Đặc biệt, EVN cần đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện, đặc biệt là các đường dây 500 kV, 220 kV bổ sung công suất cho khu vực miền Bắc.