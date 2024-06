Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp tại tỉnh Hậu Giang 11/06/2024 13:48

(PLO)- Bộ trưởng yêu cầu Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Hậu Giang tuân thủ nghiêm quy định, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tất cả các khâu của kỳ thi.

Sáng 11-6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác của Bộ đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, đoàn đã đến kiểm tra công tác in sao đề thi, khu vực chứa đề thi, bài thi, khu vực để vật dụng thí sinh, phòng thi, phòng chờ, phòng thi dự phòng... tại điểm thi trường THPT Vị Thanh (TP Vị Thanh) và trường THPT Tầm Vu (huyện Châu Thành A).

Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh: THÀNH THẬT

Theo thầy Lê Duy Ngọc, Hiệu trưởng Trường THPT Vị Thanh, điểm thi này có 635 thí sinh; nhà trường đã bố trí 37 phòng thi, hai phòng dự phòng và hai phòng chờ. Đối với việc tổ chức ôn thi cho các em học sinh, nhà trường chỉ thực hiện đến ngày 20-6, thời gian còn lại để các em nghỉ ngơi, tự ôn bài.

Tại điểm thi trường THPT Tầm Vu, thông tin với đoàn công tác, thầy Nguyễn Hoàng Trung, Hiệu trưởng trường cho biết điểm thi này có 442 thí sinh tham dự. Trong đó, có 386 thí sinh là học sinh của trường, còn lại là học viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Để chuẩn bị cho kỳ thi, trường có bố trí phòng nghỉ cho các thí sinh có nhà ở xa. Đồng thời, thành lập đội tình nguyện, hỗ trợ thí sinh trong suốt kỳ thi.

Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Hậu Giang, cũng như tại các điểm thi.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu Ban Chỉ đạo thi phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi; đặc biệt, đối với khâu in, sao, vận chuyển đề thi.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cần có phương án dự phòng cho các tình huống đột xuất, phương án hỗ trợ giáo viên, thí sinh, chuẩn bị phương tiện vận chuyển, phòng thi dự phòng, tình huống thời tiết bất thường trong mùa mưa bão...