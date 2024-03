Bộ trưởng Tô Lâm: Các đơn vị, công an địa phương quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã và đang là lực lượng nòng cốt, tiên phong, giữ vai trò dẫn dắt trong tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia, góp phần quan trọng xây dựng xã hội số, công dân số.

Ngày 13-3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) và Chuyển đổi số trong CAND.

Tỉ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tăng cao

Qua 3 năm triển khai Quyết định số 2612 và 2 năm thực hiện Kế hoạch 56, việc triển khai thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, việc hoàn thiện hạ tầng, mạng truyền dẫn cáp quang dùng riêng ngành Công an từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại gồm 3 trung tâm vùng Hà Nội – Đà Nẵng – TP HCM với trên 12.477 kênh truyền dẫn quang phục vụ kết nối mạng máy tính từ các đơn vị trực thuộc Bộ đến Công an địa phương xuyên suốt 4 cấp Công an.

Đối với nhiệm vụ kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư, nhằm đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện công tác làm sạch dữ liệu và triển khai Đề án 6 của 63 địa phương.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh CA

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 18 bộ, ngành; 1 doanh nghiệp nhà nước (EVN); 3 doanh nghiệp viễn thông; 63 địa phương. Tiếp nhận gần 1,5 tỉ yêu cầu để tra cứu, xác thực thông tin.

Đồng bộ thành công thông tin làm giàu của hơn 720 bản ghi vào dữ liệu dân cư đối với 91 trường thông tin.

Về nhóm tiện ích cho người dân và doanh nghiệp, Bộ Công an đã hoàn thành cung cấp 224/224 dịch vụ công theo Quyết định 430/QĐ-BCA ngày 26-1-2023 trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, đạt tỉ lệ 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến (vượt tiến độ Chính phủ giao hoàn thành trong năm 2025).

Trong năm 2023, đã tiếp nhận, giải quyết trên 67 triệu hồ sơ; tỉ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc đạt 85,18% (tăng 71,06% so với năm 2022).

Trong đó, tất cả các địa phương, lĩnh vực thủ tục hành chính đều có tỉ lệ trực tuyến trên 50%.

Riêng 2 dịch vụ công liên thông: “Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” đã thực hiện cắt giảm tối thiểu 9 loại giấy tờ, người dân chỉ khai báo thông tin một lần để giải quyết 3 thủ tục hành chính.

Về nhiệm vụ phát triển công dân số, phát triển kinh tế, xã hội số, Bộ Công an đã cấp trên 86 triệu thẻ CCCD gắn chíp cho 100% công dân có đủ điều kiện trên toàn quốc. 100% công dân được cấp số định danh cá nhân.

Đã thu nhận trên 74,7 triệu hồ sơ định danh điện tử, trên 30 triệu tài khoản định danh điện tử, kích hoạt trên 53,1 triệu tài khoản định danh điện tử...

Việc triển khai kịp thời cấp CCCD gắn chíp và ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định danh điện tử giúp người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính, không phải mang nhiều loại giấy tờ; sử dụng thông tin chip, Qrcode trên CCCD kịp thời phục vụ vấn đề sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau 31-12-2022.

Cần quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, lực lượng CAND đã và đang là lực lượng nòng cốt, tiên phong, giữ vai trò dẫn dắt trong tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia, góp phần quan trọng xây dựng xã hội số, công dân số.

Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh CA

Thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2024 theo lộ trình, kế hoạch của Bộ, Đại tướng Tô Lâm đề nghị công an các đơn vị, địa phương cần quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị, giám đốc công an các địa phương tăng cường phối hợp với C06 và các trường CAND tổ chức tập huấn.

Việc tập huấn thông qua các hình thức phù hợp, bảo đảm chất lượng cán bộ phục vụ công tác “đúng, đủ, sạch, sống” của dữ liệu, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cư trú tại cơ sở nhằm đẩy mạnh cung cấp nhiều hơn nữa các tiện ích của Đề án 06 và Chuyển đổi số ngành Công an cho xã hội...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu bật những thành tích đạt được trong triển khai Đề án 06 và Chuyển đổi số trong CAND thời gian qua. Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này trong thời gian tới như: Tiếp tục tập trung xử lý các điểm nghẽn trong thực hiện Đề án 06 và Chuyển đổi số trong CAND; Đẩy mạnh hướng dẫn kiểm tra, tổ chức đào tạo huấn luyện chuyên sâu về an ninh mạng đối với công an địa phương…

PHI HÙNG