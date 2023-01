Bộ trưởng Tô Lâm có Thư khen cảnh sát Đắk Lắk vụ cứu bé trai 8 tuổi rơi xuống giếng

(PLO)- Chỉ trong vòng bảy phút, bằng sự mưu trí dũng cảm, lực lượng giải cứu đã đưa bé trai tám tuổi và bố lên khỏi giếng an toàn.

Ngày 13-1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen đơn vị vì kịp thời cứu hộ, đưa hai bố con lên khỏi giếng an toàn.

Trong thư, Đại tướng Tô Lâm viết: Với tư duy nhạy bén và bằng kinh nghiệm, tinh thần xung kích, sẵn sàng phục vụ nhân dân, chỉ sau bảy phút, lực lượng cứu nạn của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa được hai bố con anh Nguyễn Văn Phương (44 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) lên khỏi giếng nước đảm bảo an toàn.

"Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi biểu dương, khen ngợi Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk và các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn đã hết sức nhạy bén về nghiệp vụ, không quản ngại điều kiện khó khăn, kịp thời giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt đêm ngày 11-1-2023, thể hiện tinh thần, trách nhiệm với Nhân dân, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân.

Tôi được biết thời gian gần đây, lực lượng công an trong toàn quốc, trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát cơ động, lực lượng Công an xã, phường, thị trấn… đã rất dũng cảm cứu giúp hàng trăm trường hợp người dân gặp tai nạn, cháy nổ, bão lụt, thiên tai… giành lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân” – trích thư khen của Đại tướng Tô Lâm.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ trì phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk đề xuất hình thức khen thưởng đối với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các cá nhân trực tiếp tham gia cứu nạn. Cùng đó phối hợp với Cục Truyền thông Công an Nhân dân, công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về những gương dũng cảm trong công tác, chiến đấu, gương người tốt, việc tốt trong Công an Nhân dân.

Công an các tỉnh, TP chủ động bố trí lực lượng, phương tiện triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Như PLO đã đưa tin, tối 11-1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin một bé trai 8 tuổi (ngụ tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) bị rơi xuống giếng sâu.

Ngay sau đó bố của cháu bé là anh Nguyễn Văn Phương lao xuống giếng để cứu cháu. Tuy nhiên, do giếng sâu nên cả hai bố con này đều bị mắc kẹt dưới giếng.

Trong đêm, đơn vị đã lập tức huy động xe đặc chủng cùng 10 cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường để cứu cháu bé.

Sau bảy phút cán bộ chiến sĩ đã đã đưa được cháu bé và người cha lên khỏi giếng nước an toàn...

VŨ LONG