Bộ trưởng Tô Lâm: Kiện toàn tổ chức cơ quan điều tra tinh, gọn, mạnh

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị tổ chức rà soát, đề xuất kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức mới; kiện toàn tổ chức cơ quan điều tra đảm bảo tinh, gọn, mạnh.

Ngày 13-12, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã làm việc với các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra Bộ Công an về tăng cường năng lực cho Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân.

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và các nghị quyết của trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan điều tra các cấp.

Sẽ không bố trí điều tra viên, trinh sát viên sơ cấp điều tra vụ án

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đại biểu đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nêu khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; đánh giá về mô hình cơ quan điều tra, đề xuất giải pháp tăng cường hơn nữa công tác nghiệp vụ điều tra, xây dựng cán bộ trinh sát, điều tra giỏi nghiệp vụ, khôn khéo, mưu lược.

Cùng với đó là đánh giá công tác tổ chức cán bộ cơ quan điều tra các cấp; đề xuất các giải pháp, lộ trình để thực hiện mục tiêu từ năm 2023 không bố trí điều tra viên, trinh sát viên sơ cấp điều tra vụ án…

Trình bày báo cáo về Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân, Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, nêu rõ bộ máy Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân được tổ chức ổn định từ bộ đến cấp huyện theo quy định.

Tổ chức Cơ quan điều tra từng bước được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từng bước gắn kết chặt chẽ hơn giữa hoạt động trinh sát và điều tra, tố tụng. Đội ngũ cán bộ từng bước được bổ sung về số lượng, chất lượng, nâng cao chất lượng trên các mặt công tác.

“Công tác điều tra xử lý tội phạm đã tuân thủ các nguyên tắc về tố tụng, ngày càng chủ động, chất lượng hơn” - Trung tướng Hoành nhấn mạnh và cho hay tỉ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự vượt chỉ tiêu được giao.

Lực lượng cũng đã kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án lớn. Cơ quan điều tra cấp tỉnh, cấp huyện đã bước đầu khởi tố, điều tra một số vụ án tham nhũng, tỉ lệ thu hồi tài sản hằng năm tăng. Đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, hình sự…

Tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Hoành cũng nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân trong thời gian tới…

Công tác điều tra xử lý tội phạm đã tuân thủ các nguyên tắc về tố tụng, ngày càng chủ động, chất lượng hơn.

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh Cơ quan điều tra là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời của Công an nhân dân. Do đó, việc xây dựng Cơ quan điều tra phải quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự, cải cách tư pháp, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt là phải đặt trong tổng thể chung của việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị.

“Đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa có ý nghĩa cấp bách vừa có ý nghĩa chiến lược, phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện. Quá trình thực hiện phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ lộ trình, rõ kết quả và rõ trách nhiệm” - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu đơn vị chức năng khẩn trương tham mưu, tổ chức quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và đề án Xây dựng Cơ quan điều tra của Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến công an các địa phương để thống nhất trong nhận thức và thực hiện.

Cùng với đó, các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra và các đơn vị liên quan cần tổ chức rà soát, có kế hoạch, lộ trình cụ thể để đảm bảo năm 2023 hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết 14 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Đại tướng Tô Lâm cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức rà soát, đề xuất kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức mới đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an và công an các tỉnh, TP kiện toàn tổ chức cơ quan an ninh điều tra, CSĐT đảm bảo tinh, gọn, mạnh.

“Cơ quan CSĐT thực hiện cả hai chức năng trinh sát và điều tra tố tụng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị” - Bộ trưởng Bộ Công an nói.•

Phân công, phân cấp hợp lý, hướng về cơ sở Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định trong những năm qua, Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã được quan tâm đổi mới, kiện toàn, phân công, phân cấp hợp lý, hướng mạnh về cơ sở. Lực lượng đã phát huy vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc “thượng tôn pháp luật”, đảm bảo quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. Bên cạnh đó chất lượng các mặt công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm ngày càng được nâng lên.

N.THẢO (Theo VGP)