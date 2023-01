Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

(PLO)- Bộ Y tế đề nghị Lạng Sơn khẩn trương tổ chức thực hiện quy định mới về phòng, chống dịch tại các cửa khẩu sau khi Trung Quốc mở cửa biên giới.

Ngày 9-1, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023 tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Ông Đặng Viết Trường, Giám đốc Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn, thông tin từ năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Trung Quốc thực hiện chính sách Zero-COVID-19, một số cửa khẩu tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động bị gián đoạn như: Nà Nưa, Bình Nghi, Na Hình, Pò Nhùng, Bản Chắt, Co Sâu.

Các cửa khẩu Hữu Nghị, Ga Đồng Đăng, Tân Thanh, Chi Ma và cửa khẩu Cốc Nam mới hoạt động từ tháng 12-2022.

Thời gian tới, Trung Quốc sẽ dần nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để phục hồi kinh tế, ổn định đời sống sau dịch nên lượng người, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập cảnh qua lại giữa Việt Nam – Trung Quốc sẽ tăng đột biến.

Do đó, công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu rất quan trọng và cấp bách, đặc biệt là kiểm dịch y tế để kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo an toàn an ninh y tế quốc gia.

Nói về các giải pháp, ông Trường cho biết địa phương thường xuyên giữ liên lạc với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, đặc biệt chủ động nắm thông tin, tình hình, chủ trương, chính sách của nước bạn trong việc tổ chức thông quan trở lại các cửa khẩu, lối mở biên giới. Từ đó kịp thời báo cáo cấp trên để triển khai thực hiện.

Ngoài ra, chuẩn bị đầy đủ lực lượng cán bộ kiểm dịch y tế, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, hóa chất phòng chống dịch. Chủ động chuẩn bị truyền thông về phòng, chống dịch tại cửa khẩu, lối mở dưới nhiều hình thức, ưu tiên khu vực đông người qua lại.

Ông Vũ Ngọc Long, Phó trưởng phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế), đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Theo ông Long, việc test nhanh các trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu là việc cần thiết để có biện pháp chống dịch trong thời gian sắp tới. Các ca dương tính cần hướng dẫn phân loại kịp thời, hợp lý. Với ca nhẹ thì hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe nơi lưu trú, ca nặng thì chuyển vào cơ sở y tế điều trị.

Trưởng đoàn công tác, ông Nguyễn Lương Tâm (Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn kích hoạt hệ thống CDC, trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã để kiểm soát các ổ dịch bất thường. Cạnh đó, lấy mẫu tại cửa khẩu gửi về các Viện để giải trình tự gen nhằm phát hiện sớm các biến chủng, biến thể phụ mới.

Ông Tâm cho rằng cần tăng cường công tác truyền thông từ cửa khẩu, biên giới vào nội địa để phục vụ khách du lịch và người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là 2K (đeo khẩu trang và khử khuẩn).

Ông cũng đề nghị Sở Y tế sớm tham mưu UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch năm 2023. Đồng thời lưu ý biện pháp phòng, chống dịch trong bối cảnh mới phải linh hoạt, an toàn, không làm phát sinh thêm bất kỳ thủ tục gì khác.

TÂM AN