Bộ Y tế vào cuộc vụ mua bán thận ở TP.HCM

Sáng 15-10, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (KCB) thuộc Bộ Y tế cho biết nơi đây vừa ban hành công văn khẩn về việc tăng cường kiểm soát hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Cục yêu cầu giám đốc các cơ sở KCB có triển khai hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các khoa, phòng, đơn vị, nhân viên trong cơ sở nâng cao ý thức, trách nhiệm và thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật.

Cục còn yêu cầu giám đốc các cơ sở KCB rà soát, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời hoạt động tại cơ sở và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trong quá trình thực hiện hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý KCB) để biết và phối hợp nghiên cứu, giải quyết.

Cục Quản lý KCB đánh giá cao các cơ sở KCB có nhiều nỗ lực, tăng cường chuyên môn kỹ thuật để triển khai và đạt kết quả trong việc lấy, ghép mô, tạng mang lại sự sống, sức khỏe và cuộc sống chất lượng cho nhiều người bệnh.

"Cò" Hải giữ vai trò chủ chốt trong đường dây mua bán thận ở TP.HCM. Ảnh: TRẦN NGỌC

Tuy nhiên mới đây, nhiều thông tin phản ánh việc mua bán thận, cò mồi ghép thận… Do vậy, Cục Quản lý KCB đề nghị giám đốc các bệnh viện, giám đốc sở y tế, thủ trưởng y tế các bộ, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người đối với các cơ sở KCB thuộc phạm vi quản lý để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời nếu có sai phạm.

Mới đây, Pháp Luật TP.HCM đăng loạt điều tra Đường dây mua bán thận ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm của dư luận.

“Chân rết” đường dây này rải khắp từ Nam ra Bắc để tìm người có nhu cầu bán và mua thận. Người bán chỉ nhận được 300 triệu đồng trong khi người mua phải trả từ 1,2 tỉ đồng đến 1,5 tỉ đồng. Số tiền còn lại ngoài bỏ túi riêng, “trùm” mua bán thận còn dùng “bôi trơn” nhiều người, nhiều khâu để giả mạo giấy tờ.

Sau khi báo đăng, Công an huyện Bình Chánh và Công an TP.HCM vào cuộc. Bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ Bùi Tiến Lực, Trần Văn Phong và một người tên Hải để điều tra hành vi mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

TRẦN NGỌC - MINH HẬU - TỰ SANG