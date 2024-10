Buộc tháo dỡ 'Khu sinh thái Không Thời Gian' xây dựng trái phép ở Long An 08/10/2024 13:57

Ngày 8-10, thông tin từ UBND xã Hương Thọ Phú, TP Tân An (Long An) cho biết đã làm việc với chủ đầu tư khu sinh thái Không Thời Gian. Chủ đầu tư cam kết trong tháng 10 sẽ tháo dỡ các công trình xây dựng trên phần đất không đúng mục đích sử dụng.

Chi nhánh Công ty TNHH Không Thời Gian tại xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An đăng ký hoạt động với loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, bảng hiệu “Khu sinh thái Không Thời Gian” và địa điểm kinh doanh này không được UBND tỉnh Long An công nhận là khu du lịch.

Khu sinh thái Không Thời Gian xây dựng trái phép nằm cặp theo đường dân sinh cao tốc TP. HCM - Trung Lương. Ảnh: DK

Theo báo cáo của UBND TP Tân An, tại các khu đất thuộc địa điểm số 49, Ấp 1, xã Hướng Thọ Phú mà chủ đầu tư thực hiện công trình, gắn bảng Khu sinh thái “ Không thời gian” chưa chuyển đổi công năng sử dụng đất nông nghiệp thành đất thương mại dịch vụ.

Theo quy hoạch sử dụng đất TP Tân An được cấp thẩm quyền phê duyệt thì các thửa đất khu đất nêu trên thuộc quy hoạch đất trồng lúa.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại địa điểm trên, ngoài công trình nhà kho được phê duyệt xây dựng năm 2020 để sử dụng làm cơ sở trồng nấm thì vào năm 2021 chủ doanh nghiệp đã xây dựng thêm một số công trình tạm. Các công trình này mục đích xây dựng là làm nơi kinh doanh phục vụ ăn uống.

Khu sinh thái Không Thời Gian đã kinh doanh phục vụ ăn uống. Ảnh: DK

“Tất cả các công trình tạm này chủ doanh nghiệp chưa được UBND thành phố Tân An cấp giấy phép xây dựng. Hiện nay, UBND xã Hướng Thọ Phú đang rà soát kiểm tra toàn bộ việc xây dựng của doanh nghiệp, rà soát tất cả quyền sử dụng đất, hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đúng theo quy định. Phần công trình nào vi phạm sẽ xử lý vi phạm hành chính theo quy định” - lãnh đạo UBND TP Tân An thông tin.

Trước việc xây dựng sai phép, sử dụng sai mục đích đất tại Khu sinh thái Không Thời Gian, UBND TP Tân An giao UBND xã Hướng Thọ Phú khẩn trương kiểm tra, xác định rõ về chủ đầu tư xây dựng công trình này. Mặt khác, vận động và yêu cầu chủ đầu tư tự thực hiện việc tháo dỡ các công trình xây dựng trên phần đất không đúng mục đích sử dụng.

Các công trình xây dựng vi phạm UBND TP Tân An buộc chủ đầu tư tự tháo dỡ. Ảnh: DK

Nếu chủ đầu tư không tự thực hiện tự tháo dỡ công trình vi phạm, giao UBND xã Hướng Thọ Phú chủ trì, phối hợp với các phòng ban thành phố có liên quan lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Được biết, trong tháng 7-2024, Chủ đầu tư Khu sinh thái Không Thời Gian đã có gửi đơn và hồ sơ kiến nghị xem xét cho phép đầu tư, làm du lịch trên đất nông nghiệp tại địa điểm trên.

Ngày 19-8, UBND TP Tân An đã có văn bản đã trả lời đề xuất đầu tư tại vị trí khu đất trên là chưa phù hợp với quy định pháp luật. Qua đó, yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại hiện trạng của đất trước khi vi phạm.