Nhiều năm qua, mỗi khi thấy những chậu bưởi Diễn vàng tươi cùng với màu đỏ rực của đồ trang trí xuất hiện trên trên đường Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức nghĩa là tết đã đến rất gần.

Video: Bưởi Diễn, vú sữa mica hữu cơ... hút hàng ngày cận Tết.

Đồ trang trí cho bưởi Diễn tăng giá gấp đôi

Năm nay đồ trang trí giá tăng gấp đôi, những chậu bưởi Diễn không gắn nhiều đồ trang trí trông thanh nhã hơn.

Ông Cao Quang Hà, chủ vườn Thanh Giang, thành phố Thủ Đức cho biết, giá phụ kiện trang trí cây năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái. Như pháo tăng lên 120.000 đồng/dây, một số mặt hàng không có. Nhà vườn chọn trang trí đơn giản hoặc treo những chiếc đèn lồng đỏ cho những chậu bưởi Diễn.

“Năm nay khách hàng có xu hướng không chuộng đồ trang trí lòe loẹt như mọi năm. Nhà vườn để khách tự chọn sỏi, chậu cây trạng nguyên, hoa cúc vạn thọ thay thế. Đa số khách hàng thích cây trạng nguyên với màu sắc đỏ thắm đặc trưng của Tết”-ông Hà nói.

Với nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh bưởi Tết, ông Hà cho biết, thị trường TP.HCM không chuộng bưởi chiết cành mà chỉ thích cây một thân một cốt, cao và có bóng tỏa đẹp. Song song đó, do chất lượng bưởi Diễn năm nay giảm, lượng bưởi Diễn nhập về TP.HCM phục vụ Tết vì thế cũng giảm 40% so với năm ngoái.

Năm nay giá bưởi Diễn cạnh tranh hơn nhờ giá xăng dầu giảm, chi phí vận chuyển giảm, đồng thời nhà vườn cũng thay thế phương tiện vận chuyển để chở được nhiều hàng, bớt chuyến nên giá bưởi giảm được 30% so với năm ngoái.

Bưởi Diễn trưng tết bán từ từ 20 triệu đồng đến khoảng 65 triệu đồng/chậu.

Thời điểm này vườn đã giao gần một nửa số chậu bưởi Diễn cho khách quen. Khách hàng mới, khách lẻ chủ yếu đi tham quan.

“Để tìm được những chậu bưởi Diễn có dáng thẳng, nhánh tỏa đều, đẹp không dễ vì thị trường không có nhiều. Rút kinh nghiệm mọi năm chờ đến 29, 30 tết mới đi mua thì đã hết hàng đẹp nên năm nay khách hàng có nhu cầu tặng đã chủ động tuyển chọn, cọc tiền từ trước Tết, đến cận Tết nhà vườn sẽ giao. Vì vậy, tôi không lo bán không hết”- ông Hà nói.

Theo ông Hà, mức giá chậu bưởi mà khách hàng mua để làm quà tặng có gia 1trung bình từ 20.000.000-40.000.000 đồng/chậu.

Khách hàng tham quan vườn bưởi Diễn. ẢNH: TÚ UYÊN

Quất kiểng Hội An tiêu thụ được 60%

Là xã trồng quất lớn nhất Hội An, ông Mai Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà, thành phố Hội An cho biết, phục vụ nhu cầu trưng Tết 2024, bà con xã Cẩm Hà sản xuất 70.700 chậu quất kiểng, tăng gấp rưỡi so với năm ngoái (năm 2022 khoảng 49.000 chậu).

Theo ông Hùng, năm nay nhờ không bị ảnh hưởng mưa bão nên chất lượng quất rất tốt. Giá trung bình 300.000-1.000.000 đồng/chậu và 4.000.000-5.000.000 đồng/chậu.

Quất kiểng xã Cẩm Hà cung cấp cho thị trường từ Huế ra tới Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk.

Những ngày trước có chững nhưng từ hôm qua tình hình khả quan hơn. Đến thời điểm này, khoảng 60% chậu quất đã được bán.

“Mùng 10 tháng Chạp, xã Cẩm Hà tiếp tục tổ chức ngày hội cây quất kiểng lần thứ 8. Đến với cuộc thi quất kiểng, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm cây quất tạo hình nghệ thuật qua đôi tay và con mắt tài hoa của các nghệ nhân làng quất kiểng Cẩm Hà.

Ngày hội nhằm tôn vinh quảng bá hình ảnh làng nghề trồng hoa cây cảnh của xã, đồng thời kết nối hỗ trợ tiêu thụ quất tết cho bà con.

Hơn nữa dịp này làng nghề trồng hoa cây cảnh xã Cẩm Hà sẽ vinh dự nhận bằng công nhận Nghề truyền thống cấp tỉnh”-ông Hùng nói.

Vú sữa ăn được cả vỏ 200.000 đồng/kg, tết không tăng giá Vú sữa ăn cả vỏ (vú sữa mica), dừa trái ăn cả vỏ, dừa hai màu…những giống lạ, trồng hữu cơ, giá 200.000 đồng/kg được nhiều khách hàng “săn đón” nhưng không dễ mua. Ông Trương Văn Mai, chủ điểm du lịch vườn sinh thái Nam Hương (Đồng Tháp) cho biết, vú sữa mica có màu tím, hình dáng đẹp, nặng 300-400gr, dinh dưỡng cao gấp ba bốn lần vú sữa thường. Đây là sản phẩm đạt chứng nhận OCOP ba sao của tỉnh Đồng Tháp. Với 5.000m2, trồng được 100 cây vú sữa mica hữu cơ nên sản lượng thu hoạch không nhiều, 1-2 tấn/vụ tùy thời tiết. “Trồng theo tự nhiên nên vú sữa mica không chín đồng loạt. Mỗi tuần vườn hái được khoảng 100kg đổ lại, trong khi siêu thị cần số lượng lớn, cung cấp liên tục. Do đó, vú sữa mica phù hợp bán ở cửa hàng thực phẩm sạch nhưng chưa kết nối được”- ông Mai nói. Theo ông Mai, từ nay đến tết còn khoảng 500-700kg vú sữa. Vườn đã sẵn sàng hộp quà phục vụ nhu cầu biếu tặng, giá không đổi.

Chợ Lách sản xuất 9,5 triệu sản phẩm hoa kiểng phục vụ Tết 2024 (PLO)- Nổi tiếng với nghề sản xuất hoa kiểng, một trong hai vựa hoa cung cấp hoa Tết lớn nhất nhì Miền Tây, năm nay người trồng hoa kiểng ở Chợ Lách (Bến Tre) sản xuất khoảng 9,5 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại phục vụ thị trường Tết.

TÚ UYÊN