Cả gia đình trải nghiệm đón Tết Giáp Thìn cùng ALMA Resort chỉ với hơn 3 triệu đồng

ALMA Resort - Vì đâu mà được mệnh danh "Khu nghỉ dưỡng tốt nhất dành cho gia đình"

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên nền diện tích 30ha tại Bãi Dài, một trong 10 bãi biển đẹp nhất tại Cam Lâm, Khánh Hoà, Khu nghỉ dưỡng ALMA Resort tựa như một ốc đảo xanh yên bình với nét kiến trúc đầy ấn tượng mang âm hưởng nhiệt đới. Khu nghỉ dưỡng cao cấp ALMA Resort Cam Ranh có nhiều lợi thế vượt trội khi chỉ mất 10 phút nếu du khách xuất phát từ Sân bay Cam Ranh, 30 phút nếu hành khách đi từ TP Nha Trang.

Là dự án của Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường, ALMA Resort Cam Ranh cung cấp các hạng phòng đa dạng, tất cả các phòng đều có tầm nhìn ra biển. Không gian phòng khách đầy đủ tiện nghi giúp du khách có thể thoải mái sinh hoạt cùng gia đình để đón cái tết trọn vẹn với mức giá giao động 3.674.000 đồng với hàng trăm dịch vụ tiện ích miễn phí như: công viên nước, 12 bể bơi trải dọc resort ra bờ biển, sân bóng chuyền bóng rổ tennis, bắn cung, thả diều, câu lạc bộ trẻ em, phòng gym...

Nhờ vào sự kỳ công trong kiến trúc và sự nhiệt thành trong dịch vụ, Khu nghỉ dưỡng ALMA đã có cho mình một "bộ sưu tập" những giải thưởng danh giá. Chỉ riêng trong năm 2023, ALMA Resort đã vinh dự nhận 3 giải thưởng: Top 4 Khách sạn Gia đình hàng đầu Châu Á trong khuôn khổ bình chọn của Tạp chí The Smart Travel Asia; Top 10 Khu nghỉ dưỡng Gia đình tốt nhất trong khuôn khổ Giải thưởng do Tạp chí Holidays with Kids tổ chức; và thăng hạng “Elite Resorts - Khu nghỉ dưỡng ưu tú" thuộc mạng lưới Interval International.

Trong năm 2024, Công ty TNHH Vịnh Thiên Đường mang tới định hướng “tập trung vào chất lượng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng” - Hứa hẹn vun đắp nhiều hơn nữa những trải nghiệm nghỉ dưỡng tình thân cho gia đình Việt. Với định hướng trên, song song với mục tiêu hướng đến cộng đồng, phát triển bền vững và chăm sóc sức khoẻ, Công ty Vịnh Thiên Đường và khu nghỉ dưỡng ALMA trong năm 2024 sẽ bước những bước đi vững chắc với sứ mệnh nỗ lực nâng cao trải nghiệm gắn kết tình thân gia đình.

ALMA Resort sẽ tổ chức đón tết cổ truyền Giáp Thìn từ ngày 9-2 đến ngày 14-2

Với sứ mệnh kết nối yêu thương và lan toả những giá trị gia đình hạnh phúc, ALMA Resort sẽ tổ chức đón Tết cổ truyền Giáp Thìn từ ngày 9-2 đến ngày 14-2 với chủ đề “Tết diệu kỳ - Khai xuân hết ý”. Theo đó, hoạt động này với các chương trình đặc sắc như: Lớp học làm bánh chưng, múa lân khai xuân, lớp học làm bánh thuẫn và mứt tết, làng tết Cổ truyền, món ăn ngày Tết truyền thống Việt Nam tại nhà hàng ALMA Garden.

Chương trình đón tết cổ truyền tại ALMA Resort được khởi động vào ngày 9-2 (30 tết). Buổi sáng quý khách sẽ được đón tết sung túc cùng tiệc buffet thịnh soạn tại nhà hàng ALMA Garden. Sau đó là hoạt động học cách làm bánh chưng, bánh thuẫn và mứt theo công thức của các đầu bếp chuyên nghiệp, cùng tham gia khám phá sức hút của Làng tết Cổ truyền tại khu vực nhà hàng Food Court - nơi đưa bạn trở về những ngày Tết xưa với các trò chơi dân gian đặc sắc, ông đồ và thư pháp…

Chuỗi hoạt động đón Xuân Giáp Thìn 2024 của ALMA Resort hướng đến ngày Tết sum vầy của gia đình Việt

Đặc biệt, từ mồng 2 đến mồng 4 tết, đến với nhà hàng ALMA Garden quý khách sẽ được chìm đắm trong hương vị món ăn ngày Tết truyền thống Việt Nam.

Theo đó, mồng 2 tết, tại ALMA Resort sẽ có phục vụ các món truyền thống của Việt Nam. Bên cạnh đó, món Á nổi tiếng như Thái Lan và Nhật Bản cũng sẽ được phục vụ từ ngày 11-2 (mồng 2 tết) đến ngày 13-2 (mồng 4 tết).

Thượng khách có thể tự chọn món hải sản mình yêu thích từ quầy hải sản hoặc “seafood tank” và thưởng thức bữa tối bên gia đình hoặc gọi món từ thực đơn đa dạng tại nhà hàng cạnh biển vào thứ 5 hàng tuần. Ngoài ra, chỉ với 530.000 đồng quý khách sẽ được tham gia đêm tiệc lẩu tự chọn với các món thả lẩu không giới hạn vào tối thứ 4 và thứ 5.

Tận hưởng các hoạt động được tổ chức xuyên suốt chương trình tết American Lounge & Bar với các món ăn nhẹ và thức uống chuẩn “gu”, Kỳ nghỉ ALMA - một sự lựa chọn tuyệt vời cho cái tết cổ truyền bên bạn bè và người thân.

TL