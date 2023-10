Tạp chí The Smart Travel Asia vinh danh ALMA Top 4 Resort dành cho gia đình năm 2023

(PLO)- Khu nghỉ dưỡng ALMA 5 sao đã vinh dự được xếp hạng trong danh sách Top 4 Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình xuất sắc nhất năm 2023, theo kết quả bình chọn của Tạp chí The Smart Travel Asia, công bố vào tháng 9-2023. Hạng mục này là một phần của khuôn khổ bình chọn "Tốt nhất trong ngành Du lịch"

Đây là hạng mục nằm trong khuôn khổ bình chọn Tốtnhất trong ngành Du lịch nhân dịp Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tạp chí The Smart Travel Asia do độc giả trên hệ thống của Tạp chí bình chọn trực tiếp. Hệ thống độc giả của Tạp chí The Smart Travel Asia rất đa dạng với sự kết hợp của những du khách thường xuyên đi du lịch thuộc các nhóm thế hệ Zoomers, Millenials, và Baby Boomers. Là một hoạt động nghiên cứu thị trường được thực hiện từ năm 2005 và là một khảo sát mang tính độc lập, miễn phí, công bằng và không có phí đề cử, cuộc bình chọn được đánh giá bởi nhóm hành khách du lịch thường xuyên dựa trên những nhu cầu thật sự thiết thực cho ngành du lịch như chất lượng dịch vụ, sự ấm áp và giá trị nghỉ dưỡng.

Giải thưởng nằm trong khuôn khổ bình chọn Tốt nhất trong ngành Du lịch nhân dịp Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tạp chí The Smart Travel Asia

Khu nghỉ dưỡng ALMA đã hoàn thiện quá trình xây dựng và chính thức đi vào vận hành từ tháng 12-2019. Tuy mới đi vào hoạt động được 3 năm, ALMA Resort và sản phẩm Sở hữu kỳ nghỉ ALMA đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể và để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng khách hàng. Trải qua sự bình chọn khắt khe đến từ độc giả trên toàn cầu, ALMA Resort đã vượt lên trên nhiều những khu nghỉ dưỡng lâu đời, vinh dự nằm trong Top 4 khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình, sánh vai cùng các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như Centara Reserve Samui, JW Marriott Phuket Resort & Spa, Intercontinental Bali Resort, Soneva Jani Maldives.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên nền diện tích 30ha tại Bãi Dài, một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh tại Cam Lâm, Khánh Hoà, khu nghỉ dưỡng ALMA tựa như một ốc đảo xanh yên bình với nét kiến trúc đầy ấn tượng mang âm hưởng nhiệt đới. Với lợi thế gần 1km tiếp giáp bãi biển, ALMA được thiết kế với lối kiến trúc độc nhất, mang đến tầm nhìn hướng biển tối ưu cho toàn bộ gần 400 căn hộ và 200 villa nghỉ dưỡng. Mỗi căn đều được trang bị tiện nghi hiện đại dành cho các gia đình 5-9 người, đảm bảo không gian nghỉ dưỡng cao cấp.

ALMA Resort sở hữu diện tích lên tới 30ha kèm vô vàn những tiện tích dành cho gia đình đa thế hệ

ALMA Resort được vận hành theo mô hình sở hữu kỳ nghỉ - mô hình nghỉ dưỡng cao cấp dành cho các gia đình giúp mang lại giá trị tinh thần và nhiều lợi ích vượt trội. Theo định nghĩa, sở hữu kỳ nghỉ là việc mua trước quyền nghỉ dưỡng tại resort. Kỳ nghỉ này sẽ được thực hiện vào một mốc thời gian cụ thể trong năm tùy theo sự lựa chọn của người mua lúc đầu. Với sản phẩm Sở hữu kỳ nghỉ ALMA, khách hàng không bị bó buộc như các tour du lịch truyền thống nơi mỗi thành viên bắt buộc phải tuân thủ theo lịch trình định sẵn, mô hình Sở hữu kỳ nghỉ mang đến cho mỗi người sự lựa chọn về các hình thức giải trí khác nhau, tùy theo sở thích và thể trạng sức khỏe của mình. ALMA Resort có hệ thống tiện nghi phong phú khó có thể tìm thấy tại các khu du lịch thông thường như rạp chiếu phim riêng, công viên nước, sân tập golf, sân bóng đá, bóng rổ, các môn thể thao dưới nước, trung tâm vui chơi trong nhà, câu lạc bộ trẻ em, bảo tàng khoa học mini, phòng hát karaoke, nhà hát ngoài trời…

Ông John McDonald – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường cho biết, việc đầu tư vào một khu nghỉ dưỡng lớn với đa dạng các tiện ích bắt nguồn từ nhu cầu của nghỉ dưỡng của các gia đình đa thế hệ hiện đại. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và liên tục có những chính sách, ưu đãi linh hoạt để đáp ứng tối đa nhu cầu này của khách hàng.

Linh Trang