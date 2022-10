Cà Mau: Bắt giám đốc tham ô 6,5 tỷ đồng từ việc ăn chặn tiền công tác của cấp dưới

(PLO)- Cấp công tác phí ít nhưng buộc các trạm kiểm lâm phải ký thanh toán nhiều để giám đốc và ê kíp tham ô 6,5 tỉ đồng.

Ngày 7-10, tin từ Công an tỉnh Cà Mau, Cơ quan điều tra Công an tỉnh này đã bắt tạm giam để điều tra tội tham ô tài sản và lập quỹ trái phép đối với ông Phan Quốc Khải, nguyên là giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Cùng bị bắt tạm giam để điều tra hai hành vi trên còn có ông Mạc Huỳnh An, nguyên Kế toán trưởng Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

Cùng vụ án này, 3 người khác, nguyên là cán bộ Vườn quốc gia Mũi Cà Mau cũng vừa bị khởi tố nhưng cho tại ngoại là ông Nguyễn Văn Nuôi, cán bộ phòng Hành chính - Tổ chức; Nguyễn Hoàng Khánh, 40 tuổi, thủ quỹ và Nguyễn Khánh Linh, 34 tuổi, kế toán thanh toán.

Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Khải, ông An diễn ra trong đêm 6-10-2022.

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, trong các năm 2016 - đến 2018, ông Khải và các bị can nói trên đã thực hiện tham ô tài sản bằng việc ăn chặn tiền công tác phí của các trạm kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Bằng cách cấp tiền ít nhưng buộc các trạm phải ký hồ sơ thanh toán nhiều. Số tiền dôi ra để ê kíp này tham ô trong 3 năm 2016 đến 2018 vào khoảng 6,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Khải và một số bị can còn bị cáo buộc lập quỹ trái phép khi cho thuê khu vực bãi bồi lấy tiền bỏ quỷ riêng 450 triệu đồng.

Trần Vũ