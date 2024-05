Cà Mau: Lùm xùm 1 vụ dùng răng cắn người 07/05/2024 10:30

(PLO)- Hai người phụ nữ ẩu đả, người thì nói bị ghen tuông vô cớ, người lại bảo do bị nói xấu; sau cùng, người bị thương tích 8% (trong đó có 6,5% thương tích là do "dùng răng cắn người") đã gửi đơn tố giác người còn lại xâm phạm chỗ ở.

Một lãnh đạo VKSND huyện Trần Văn Thời, Cà Mau vừa xác nhận với phóng viên PLO đã nhận một đơn tố giác tội xâm phạm chỗ ở từ một người dân. "Chúng tôi đã chuyển đơn tố giác để Công an huyện giải quyết nguồn tin về tội phạm theo thẩm quyền"- vị lãnh đạo này nói.

Bà Hân, người tố giác tội xâm phạm chỗ ở cho rằng đã bị bà L dùng răng cắn người gây thương tích ở tay. Ảnh: TRẦN VŨ.

Sáng 4-5-2024, người tố giác đã được làm việc với Công an huyện Trần Văn Thời. Chị này cho biết "Công an mời đến xác định lại nội dung đơn. Tôi đã khẳng định với họ là cương quyết giữ quan điểm tố giác bà L tội xâm phạm chỗ ở người khác, theo Điều 158 Bộ luật hình sự hiện hành".

Dùng răng cắn người

Người gửi đơn tố giác là bà Dương Bích Hân, sinh 1980, ngụ ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Theo hồ sơ, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 4-1-2024, tại nhà bà Hân đã xảy ra ẩu đả giữa chủ nhà là bà Hân với bà NHL - người cùng xã, cách nhà bà Hân khoảng 2km.

Bà Hân kể lại diễn biến sự việc ẩu đả với bà L tại nhà mình. Ảnh: TRẦN VŨ

Cuộc ẩu đả khiến bà Hân bị thương tích (đã giám định với kết quả) là 8%, trong đó, vết thương do đánh bằng nón bảo hiểm là 1,5%, hai vết thương bị cắn bằng răng là 6,5%. Bà L không bị thương tích đáng kể nào.

Ban đầu, bà Hân tố giác tội phạm cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra Công an huyện Trần Văn Thời sau khi điều tra xác minh đã thông báo cho bà Hân biết là không khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích được. Lý do là thương tích của bà Hân chỉ 8% và không có hung khí nguy hiểm, cũng như không có các yếu tố khác để khởi tố tội cố ý gây thương tích ở tỷ lệ dưới 11%.

Đến cuối tháng 4-2024, bà Hân bất ngờ có đơn tố giác theo hướng khác, đó là yêu cầu khởi tố bà L về tội "xâm phạm chỗ ở người khác" theo Điều 158 Bộ luật Hình sự 2015. Và như nêu trên, đơn này đã được Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra huyện Trần Văn Thời tiếp nhận xử lý.

Điều 158. Tội xâm phạm chỗ ở của người khác 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: ... d) Xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: ... đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Bộ luật Hình sự 2015

Hai bên kể lý do khác nhau

Hai bên ẩu đả tại nhà bà Hân cũng như thương tích bà Hân đã được xác minh làm rõ là có thật. Tuy nhiên, về nguyên nhân cũng như diễn biến cuộc ẩu đả thì mỗi bên nói một hướng khác nhau.

Theo bà Hân kể, bà L đánh bà vì ghen bóng ghen gió. "Chồng tôi mất từ lâu, tôi ở vậy làm ruộng nuôi con. Trong xã có anh Ng, cũng độc thân, chuyên nghề cày bừa thuê cho nông dân trong xã. Anh Ng cũng cày bừa ruộng thuê cho tôi nhiều năm qua. Bà L và anh Ng theo tôi biết cũng là ghệ (bạn gái) thôi chứ không có hôn thú vợ chồng và nhà ai nấy ở. Do bà L nghi ngờ tôi có quan hệ tình cảm ở anh Ng nên mới tìm đến nhà đánh tôi. Bà ghen bóng gió, không có chứng cứ gì cả"- bà Hân kể.

Trong khi đó, qua điện thoại, bà NHL kể với PV nguyên nhân khác. Bà L cho rằng không phải ghen tuông. "Nguyên nhân mâu thuẫn là do bà Hân nói xấu tôi, chứ không phải tôi ghen tuông vô cớ. Anh Ng sống với tôi như vợ chồng hơn 5 năm qua, hai họ biết và thừa nhận. Dù vậy nhưng nguyên nhân dẫn đến sự việc hôm đó là không phải ghen tuông" - bà L nói.

Nhà bà Hân, nơi diễn ra sự việc. Ảnh: TRẦN VŨ

Về diễn biến sự việc, theo bà Hân, bà L đến tận cửa nhà lúc bà Hân vẫn còn đang ngủ. Nghe kêu cửa, bà Hân ra mở cửa.

"Tôi nghe kêu cửa thì ra mở chứ không biết ai kêu. Khi vừa mở cửa, bà L hỏi tôi hai hôm trước có đi với anh Ng mà còn chối. Tôi bảo là không có, tôi đi nấu đám. Chỉ nói vài câu đôi co vậy, bà L đã tấn công đánh tôi tới tấp bằng nón, rồi còn cắn hai cái vào tay tôi đứt thịt. Tôi cố chạy ra ngoài sân để thoát nhưng bà ấy thì cố lùa tôi vào trong nhà để đánh cho tôi không có đường chạy. Tôi kêu cứu liên tục và van xin bà tha, nhưng do nhà bà con ở đây cách nhau xa nên bà đánh tôi gần nữa tiếng đồng hồ mới có người đến can ngăn", bà Hân kể.

Trong khi bà NHL kể với phóng viên PLO với nội dung khác. Bà L cho rằng trước đó vài ngày, bà Hân có nói chuyện và điện thoại với mình, yêu cầu đến nhà để nói chuyện cho rõ. Do bà L yêu cầu đến nên bà mới đến, chứ không tự nhiên đến.

Bà L kể: "Khi tôi đến thì nhà bà Hân đã mở hết các cửa trước và sau. Nói với nhau vài câu bà Hân tấn công tôi bằng cách nắm tôi đẩy vào vách tường nhà bà, rồi kéo tôi vào trong nhà để đánh. Tôi tự vệ nên đã cắn lại. Bà Hân còn kéo cửa sắt lại không cho tôi thoát, còn nói tôi rằng đến được chứ không thể về được".

Tuy nhiên, suốt quá trình khi làm việc với cơ quan chức năng, bà L không chứng minh được có cuộc gọi yêu cầu đến nhà của bà Hân gọi cho bà L. Trong khi phía bà Hân thì bảo: "Bà L lớn người, gấp rưỡi tôi, tôi đâu dại gì đánh tay đôi với bà. Vả lại nếu có chuyện như bà L nói thì tôi đã có chuẩn bị hung khí, hoặc ít nhất bảo con trai tôi ở nhà đánh tiếp. Lúc bà đến, chỉ một mình tôi ở nhà và đang còn mặc đồ ngủ".