Các đội trưởng bầu FIFA The Best: Messi bỏ phiếu cho Haaland

(PLO)- Lionel Messi giành được giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của FIFA - FIFA The Best 2023 mặc dù có cùng điểm với Erling Haaland trong cuộc bầu chọn và chính siêu sao người Argentina bầu chọn cho siêu sao người Na Uy.

Lionel Messi đã được xác nhận là người giành giải thưởng nam cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023 – FIFA The Best. Huyền thoại người Argentina đã vượt qua Erling Haaland, bất chấp vai trò to lớn của cầu thủ người Na Uy trong cú ăn ba của Man City mùa trước.

Cả Messi và Haaland đều ghi được 48 điểm sau khi kiểm phiếu, trong đó Kylian Mbappe đứng thứ ba với 35 điểm. Messi cuối cùng đã được vinh danh là người chiến thắng sau khi nhận được nhiều bầu chọn hơn từ các đội trưởng đội tuyển quốc gia. Theo quy định của LĐBĐ thế giới (FIFA) nằm trong Điều 12, khi có hơn 1 người cùng điểm số, người chiến thắng là người nhận được nhiều phiếu bầu hơn từ đội trưởng các đội tuyển quốc gia.

Messi vượt qua Haaland ngoạn mục để giành The Best. ẢNH: SUN SPORTS

Các phiếu bầu được tích lũy từ các đội trưởng, huấn luyện viên, giới truyền thông và người hâm mộ đội tuyển quốc gia để xác định người chiến thắng. Messi và Haaland cùng giành 48 điểm, nhưng Messi có 13 điểm, còn Haaland chỉ có 11 điểm từ phiếu bầu của các đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, Messi với tư cách đội trưởng tuyển Argentina đã bầu cho chính Haaland ở vị trí đầu tiên. Đội trưởng tuyển Pháp Kylian Mbappe đã chọn người đồng đội cũ ở PSG, Messi là lựa chọn hàng đầu.

Đội trưởng tuyển Anh Harry Kane nằm trong số những người bỏ phiếu ủng hộ Messi thay vì Haaland. Harry Kane chọn Haaland ở vị trí thứ hai, còn Bernardo Silva ở vị trí thứ ba. Bộ ba của Liverpool Mohamed Salah, Virgil van Dijk và Andrew Robertson cũng bỏ phiếu cho ngôi sao Inter Miami Messi, thay vì đối thủ ở Premier League là Haaland.

Messi nhận được nhiều phiếu bầu từ các đội trưởng tuyển quốc gia. ẢNH: AP

Đội trưởng tuyển Scotland Andrew Robertson và đội trưởng tuyển Hàn Quốc Son Heung-min đã bầu chọn chính xác 3 vị trí dẫn đầu theo thứ tự gồm Lionel Messi, Erling Haaland và Kylian Mbappe.

Erling Haaland đã nhận được nhiều phiếu bầu từ các đội trưởng tuyển quốc gia khác đang thi đấu tại Premier League. Tất nhiên, đội trưởng Arsenal và là đồng đội của Haaland ở tuyển Na Uy, Martin Odegaard đã bầu chọn vị trí số 1 cho ngôi sao của Man City.

Hậu vệ Man United và là đội trưởng tuyển Thụy Điển Victor Lindelof đã gạt sự kình địch giữa “Quỷ đỏ” với Man City sang một bên bằng cách bầu cho Haaland ở vị trí đầu tiên, Messi ở vị trí thứ hai, còn Silva đứng thứ ba.

Haaland thua Messi vì nhận ít phiếu bầu hơn từ các đồng nghiệp. ẢNH: GETTY

Không ngạc nhiên khi Haaland nhận được sự ủng hộ của cựu đội trưởng Man City Ilkay Gundogan. Gundogan là thành viên giành cú ăn ba lịch sử của Man City trước khi chuyển sang Barcelona thi đấu. Gundogan với tư cách đội trưởng tuyển Đức lần lượt bầu cho Haaland, Messi và Rodri.

Hậu vệ cánh Seamus Coleman của Everton và là đội trưởng tuyển Cộng hòa Ireland đã trao phiếu bầu cho De Bruyne ở vị trí đầu tiên, Haaland đứng thứ hai, còn Messi xếp thứ ba. Đội trưởng Bắc Ireland Jonny Evans cũng bỏ phiếu ủng hộ Messi, nhưng chọn Kylian Mbappe đứng thứ hai, còn Haaland đứng thứ ba.

Các ngôi sao của Real Madrid, Luka Modric (đội trưởng tuyển Croatia) và Federico Valverde (đội trưởng đội tuyển Uruguay) đã bỏ phiếu ủng hộ huyền thoại của Barcelona Lionel Messi.

Salah chọn Messi... ẢNH: GETTY

... còn Lindelof chọn Haaland. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Luka Modric đã loại Haaland và Mbappe ra khỏi top ba, với số phiếu bầu ở vị trí thứ hai và thứ ba thuộc về Rodri và đồng đội người Croatia Marcelo Brozovic. Trong khi đó, Valverde lần lượt xếp cho Mbappe và Haaland ở vị trí thứ hai và thứ ba.

Một số đội trưởng tuyển quốc gia bầu chọn cho ai? FIFA The Best 2023 vinh danh Lionel Messi. ẢNH: GETTY Lionel Messi (Argentina) - Haaland Kylian Mbappe (Pháp) - Messi Harry Kane (Anh) - Messi Casemiro (Brazil) - Haaland Ilkay Gundogan (Đức) - Haaland Virgil van Dijk (Hà Lan) - Messi Martin Odegaard (Na Uy) - Haaland Alvaro Morata (Tây Ban Nha) - Rodri Andrew Robertson (Scotland) - Messi Victor Lindelof (Thụy Điển) - Haaland Mo Salah (Ai Cập) - Messi

