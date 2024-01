Messi giành FIFA The Best siêu kịch tính nhờ Điều 12

Đêm qua và rạng sáng nay 16-1, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố các giải thưởng của năm tại London (Anh). Giải thưởng công nhận người có thành tích xuất sắc nhất trong làng bóng đá từ ngày 19-12-2022 đến ngày 20-8-2023.

Theo đó, Lionel Messi đã vượt qua Erling Haaland và Kylian Mbappe để giành giải cầu thủ nam xuất sắc nhất năm – FIFA The Best đầy kịch tính. Messi và Haaland có cùng 48 điểm, còn người xếp thứ ba là Kylian Mbappe có 35 điểm.

Số phiếu bầu đến từ đội trưởng đội tuyển quốc gia, HLV, ban truyền thông và người hâm mộ bình chọn. Theo Quy định từ Điều 12 của FIFA, khi đồng điểm số, thì ai giành được nhiều phiếu bầu từ đội trưởng đội tuyển quốc gia hơn sẽ giành chiến thắng. Do Messi giành nhiều phiếu bầu từ đội trưởng các đội tuyển quốc gia hơn nên anh đã đánh bại Haaland giành FIFA The Best 2023.

Messi giành FIFA The Best đầy kịch tính. ẢNH: FIFA

Như vậy, Messi đã “bảo vệ thành công” danh hiệu The Best anh giành được năm ngoái. Messi cũng giành được giải thưởng cầu thủ nam xuất sắc nhất của FIFA năm 2919. Anh cũng giành giải thưởng lớn nhất của FIFA 5 lần trước đó, vào năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015. Như vậy, đây là giải thưởng cá nhân của FIFA thứ 8 của Messi.

Thành tích của Messi

Lionel Messi đã giành được mọi thứ trong sự nghiệp lừng lẫy của mình với rất nhiều danh hiệu, anh được xem là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Lionel Messi được vinh danh là cầu thủ hay nhất năm của FIFA sau khi dẫn dắt Argentina vô địch World Cup 2022, đồng thời anh giành chức vô địch Ligue 1 cùng PSG.

Khoảng thời gian hai năm của siêu sao 36 tuổi người Argentina tại PSG đã kết thúc vào tháng 7 năm ngoái, khi cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu sẽ vượt Đại Tây Dương để bắt đầu chương mới nhất trong sự nghiệp của anh với Inter Miami tại Mỹ.

Giúp PSG giành Ligue 1 lần thứ hai liên tiếp trong thời gian chơi bóng ở Pháp, Messi có nhiều đường kiến ​​tạo hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong mùa giải và sau đó anh có tên trong Đội hình xuất sắc nhất mùa giải của Ligue 1.

Vừa mới nâng cao chức vô địch World Cup ở Qatar, Argentina đã nhanh chóng trở lại chặng đường giành quyền tham dự FIFA World Cup 2026, khi chiến dịch vòng loại ở khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL) bắt đầu diễn ra vào tháng 9-2023. Trước đó, Messi đã ghi bàn thắng thứ 100 trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình ở trận giao hữu Argentina thắng 7-0 trước Curacao vào tháng 3 năm ngoái, trở thành cầu thủ nam thứ ba đạt được cột mốc quan trọng này sau Ali Daei của Iran và biểu tượng người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.

Messi và HLV Scaloni của tuyển Argentina. ẢNH: FIFA

Sau khi rời PSG vào mùa hè, Messi đã tạo được ảnh hưởng ngay lập tức trong trận ra mắt đội bóng mới Inter Miami. Khi trận ra mắt Inter Miami của Messi đang ở những phút bù giờ và tỉ số đang là 1-1, Messi đã có pha đá phạt trực tiếp từ cự ly 25m đưa bóng vượt qua hàng rào tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 2-1 trước đội bóng Mexico Cruz Azul tại Leagues Cup.

Họ nói gì về Messi

HLV trưởng tuyển Argentina Lionel Scaloni chia sẻ: "Nếu tôi nói với bạn những điều Lionel Messi làm khi tập luyện, bạn sẽ không tin tôi. Cậu ấy điên rồi. Tôi đã nói với Leo rằng miễn là cậu ấy hạnh phúc trên sân, cậu ấy nên tiếp tục chơi bóng, miễn là có thể. Messi đã cho chúng tôi thấy rằng không có giới hạn trong bóng đá, và điều đó thật tuyệt vời."

David Beckham, đồng sở hữu CLB Inter Miami nói: "Một trong những lý do chúng tôi mua Lionel Messi là để truyền cảm hứng cho thế hệ cầu thủ bóng đá tiếp theo ở Mỹ muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Vì vậy, việc đưa cậu ấy đến đây là một điều quan trọng đối với chúng tôi. Một người như vậy sẽ thay đổi cuộc chơi, một người thích điều đó, truyền cảm hứng cho một thế hệ cầu thủ bóng đá khác”.

Messi và ông chủ mới Beckham trong lễ ra mắt Inter Miami. ẢNH: FIFA

Neymar cho biết khi Messi rời PSG: "Anh ơi… mọi chuyện không như chúng em nghĩ nhưng chúng em đã thử mọi cách. Thật vui khi được thi đấu thêm hai năm nữa với anh. Chúc anh may mắn trong giai đoạn mới và hạnh phúc".

GIA ĐỊNH