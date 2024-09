Các huyện đảo ở Quảng Ninh, Hải Phòng chạy đua chống siêu bão số 3 06/09/2024 16:03

Ngày 6-9, trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Tuấn Mạnh- Chủ tịch UBND huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng cho biết huyện đảo đang chuẩn bị phương án di dân từ các bè nuôi trồng thủy sản trên biển về nơi an toàn. Theo số liệu báo cáo đến 13 giờ ngày 6-9, tổng số phương tiện tàu, thuyền tránh trú bão số 3 trên địa bàn huyện là 846 phương tiện/2.387 lao động. Trong đó, tổng số phương tiện, tàu thuyền khai thác và dịch vụ thủy sản, phương tiện vận tải chở khách và du lịch của huyện là 669 phương tiện/1.596 lao động đã được sắp xếp neo đậu tại các vị trí tránh trú an toàn, đạt tỉ lệ 100%. Phương tiện địa phương khác neo đậu tránh trú bão số 3 trên địa bàn là 177 phương tiện/791 lao động. Tổng số cơ sở bè nuôi trồng và dịch vụ thủy sản trên địa bàn huyện là 123 cơ sở với 260 lao động. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đang hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sắp xếp 10 bè dịch vụ, du lịch vào nơi tránh trú an toàn; vận động 100% người dân trên các bè nuôi trồng thủy sản sơ tán về nhà tránh trú an toàn.