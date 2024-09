Các huyện đảo ở Quảng Ninh và Hải Phòng chạy đua với thời gian phòng, chống siêu bão số 3 06/09/2024 14:14

Trưa 6-9, trao đổi với PLO, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ Đào Minh Đông cho biết, trong 2-3 ngày qua, với sự tích cực của chính quyền, các lực lượng vũ trang, đến thời điểm hiện tại, các công tác liên quan đến phòng, chống bão trên địa bàn huyện đảo đã được bảo đảm.

Chằng, chống cơ sở hạ tầng tại các đơn vị trên huyện đảo Bạch Long Vĩ trước cơn bão số 3. Ảnh: SƠN HÀ

Nơi đón bão đầu tiên khi bão đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ

Thời điểm hiện tại, gió Tây Bắc cấp 4, cấp 5, mưa nhẹ.

Theo báo cáo của huyện đảo này, tổng số phương tiện tàu thuyền tại huyện đảo Bạch Long Vĩ hơn 100 phương tiện với 128 lao động. Trong đó, có bốn phương tiện đã được neo buộc an toàn trong âu cảng.

Có 94 phương tiện/110 lao động được đưa lên bờ. Ba phương tiện thuộc tỉnh Thanh Hóa đã được kéo lên bãi cát. Qua quan sát không phát hiện có hoạt động trên vùng biển quanh đảo. Số phương tiện địa phương đã vận động về đất liền tránh bão là 15 phương tiện với 91 lao động.

Lực lượng biên phòng phụ giúp người dân di chuyển các tàu, thuyền lên bờ tại huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: SƠN HÀ

“Cơ bản công tác phòng, chống bão tại huyện đến thời điểm này đã ổn. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các hộ dân tổ chức chằng chống nhà cửa, kho tàng, đảm bảo an toàn vật nuôi, rau mầu chắc chắn hơn, sẵn sàng phương án di dân tránh trú bão trong trường hợp bão lớn đổ bộ vào đảo” – ông Đông thông tin nhanh về công tác ứng phó bão số 3.

Bạch Long Vĩ là đảo xa, cách đất liền 110 km nên đây sẽ là nơi đón bão đầu tiên khi bão đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ.

Các tàu, thuyền nhỏ tại huyện đảo Bạch Long Vĩ đều đã được kéo lên bờ. Ảnh: SƠN HÀ

Tại huyện Cát Hải, Chủ tịch UBND huyện Bùi Tuấn Mạnh thông tin nhanh: huyện đảo cũng đang chuẩn bị phương án di dân từ các bè nuôi trồng thủy sản trên biển về nơi an toàn.

Theo số liệu báo cáo đến 13 giờ, tổng số phương tiện tàu, thuyền tránh trú bão số 3 trên địa bàn huyện là 846 phương tiện/2.387 lao động. Trong đó, tổng số phương tiện, tàu thuyền khai thác và dịch vụ thủy sản, phương tiện vận tải chở khách và du lịch của huyện là 669 phương tiện/1.596 lao động đã được sắp xếp neo đậu tại các vị trí tránh trú an toàn, đạt tỉ lệ 100%. Phương tiện địa phương khác neo đậu tránh trú bão số 3 trên địa bàn là 177 phương tiện/791 lao động.

Lực lượng chức năng tuyên truyền cho người dân trên các cơ sở bè nuôi trồng và dịch vụ thủy sản lên bờ, về nơi tránh trú an toàn trước cơn bão số 3. Ảnh: XUÂN THỦY

Tổng số cơ sở bè nuôi trồng và dịch vụ thủy sản trên địa bàn huyện là 123 cơ sở với 260 lao động. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đang hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sắp xếp 10 bè dịch vụ, du lịch vào nơi tránh trú an toàn; vận động 100% người dân trên các bè nuôi trồng thủy sản sơ tán về nhà tránh trú an toàn. Dự kiến trong chiều nay sẽ hoàn tất.

Lực lượng chức năng tuyên truyền cho người dân trên các cơ sở bè nuôi trồng và dịch vụ thủy sản lên bờ, về nơi tránh trú an toàn trước cơn bão số 3. Ảnh: XUÂN THỦY

Hỗ trợ khách du lịch mắc kẹt

Đối với khách du lịch, tính đến 13 giờ, còn 181 khách (104 khách du lịch quốc tế và 77 khách du lịch trong nước) lưu trú tại Cát Bà.

UBND huyện Cát Hải đã có văn bản đề nghị các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch hỗ trợ, giảm giá tối đa các dịch vụ cho khách, khuyến khích giảm 50% dịch vụ phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú trong trường hợp khách du lịch bị mắc kẹt bất khả kháng không kịp về đất liền do ảnh hưởng của bão số 3.

Các hoạt động du lịch trên biển cũng đã bị đình chỉ sau khi TP Hải Phòng chính thức phát thông báo cấm biển từ 11 giờ trưa nay.

Tại huyện Cô Tô (Quảng Ninh), huyện đảo xa nhất của tỉnh cũng là nơi đón bão đầu tiên của tỉnh khi bão vào, công tác chuẩn bị phòng, chống bão cũng đang khẩn trương được triển khai. Dự báo từ đêm nay khi siêu bão vào vịnh Bắc Bộ, Cô Tô sẽ có gió mạnh cấp 12-13, là cấp có mức độ phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực mạnh, đánh đắm tàu thuyền có trọng tải lớn.

Lực lượng chức năng giúp người dân trên đảo Cô Tô chằng buộc lại dây neo thuyền. Ảnh: THU BÁU

Đến trưa nay, trên địa bàn huyện Cô Tô có gió cấp 3-4 , hướng gió Đông Nam, trời trong, nắng gắt, không mưa.

Khẩn trương triển khai ứng phó với cơn bão số 3, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng quân sự, công an, biên phòng kiểm tra tình hình phòng chống bão ở các thôn, khu; huy động lực lượng chằng chống nhà cửa cho người dân, kiểm tra các nơi xung yếu, có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Lực lượng chức năng phụ giúp người dân chằng buộc lại bè. Ảnh: THU BÁU

Ngay trong sáng nay, Thị trấn Cô Tô đã phối hợp cùng lực lượng biên phòng kiểm tra Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc Vịnh Bắc Bộ, yêu cầu các chủ phương tiện chằng chống thuyền bè, di chuyển người lên bờ.

Đối với một số phương tiện thuộc địa phương khác chưa thực hiện di chuyển vào nơi tránh trú an toàn, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã yêu cầu các phương tiện phải nghiêm chỉnh chấp hành và kí cam kết thực hiện di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Trên cơ sở rà soát toàn huyện hiện khoảng 10 hộ dân có nhà ở trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, nhà quá cũ (do mái ngói đã lâu), chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã hỗ trợ các hộ dân sử dụng bao cát, chằng chống mái nhà và di chuyển người vào khu vực tránh trú an toàn.

Lực lượng chức năng giúp người dân gia cố lại nhà cửa trên đảo Cô Tô trước khi cơn bão số 3 đổ bộ. Ảnh: THU BÁU