Siêu bão số 3 chưa vào bờ nhưng đã khiến cây đổ la liệt, đè người đi đường ở Thanh Hóa 06/09/2024 12:08

Từ đêm mùng 5 đến sáng 6-9, siêu bão số 3 đã gây mưa lớn kèm theo gió mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, khiến nhiều cây xanh trên địa bàn TP Thanh Hóa bị bật gốc, gãy đổ.

Theo ghi nhận của PLO, trên các tuyến phố như Trần Phú, Dương Đình Nghệ, Lê Thánh Tông, đại lộ Lê Lợi… cây đổ la liệt, đè lên ô tô và người đi xe máy. Những trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy gió mạnh, khiến một người bị thương nặng.

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão số 3, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã có công điện khẩn yêu các địa phương rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn đối với những hoạt động trên biển, đảo.

Đồng thời, bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền trên biển; đặc biệt là tàu thuyền đang còn hoạt động ở khu vực vịnh Bắc Bộ, ven biển từ Hà Tĩnh trở ra và tại nơi tránh trú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu: Các cơ quan chức năng, liên quan phải bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, tàu thuyền tại nơi tránh trú, khu vực có nguy cơ ngập sâu do sóng lớn, nước dâng, mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét không bảo đảm an toàn.

"Kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn”, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.

Tại Ninh Bình, để ứng phó với siêu bão Yagi, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bão nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản.

Tại Nam Định, sáng nay 9-6, Chủ tịch UBND tỉnh ông Phạm Đình Nghị chủ trì hội nghị UBND tỉnh triển khai công tác ứng phó với siêu bão số 3.

Theo đó, Nam Định có ba kịch bản mưa bão dự kiến sẽ xảy ra nhưng ở kịch bản nào thì tỉnh Nam Định vẫn chịu ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão số 3.

Ngay khi có thông tin về siêu bão số 3, các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh đã tích cực, chủ động, sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Nam Định yêu cầu: các cấp chính quyền, ngành chức năng phải dừng tất cả các cuộc họp không cấp thiết, tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc ứng phó khẩn cấp với siêu bão.

Một số hình ảnh PLO ghi nhận tại Thanh Hóa và Nam Định trước khi siêu bão đổ bộ.

Cây xanh bật gốc dù siêu bão số 3 chưa vào.

Cây lớn bật gốc trên đại lộ Lê Lợi đêm 5-9.

Cây xanh bật gốc đổ xuống đường đè trúng người anh LVT (23 tuổi) khi đang di chuyển trên đường Quang Trung, TP Thanh Hóa.

Xe ô tô bị cây đổ gãy đè trúng ở TP Thanh Hóa.

Hình ảnh cây xanh đổ gãy la liệt trên nhiều tuyến phố của TP Thanh Hóa sáng nay 6-9.

Cây đổ gãy ảnh hưởng lớn đến việc các phương tiện lưu thông trên đường.

Các phương tiện đang hoạt động trên biển, người nuôi trồng thủy sản, nhân dân vùng cửa sông, ven biển, chòi canh ở Nam Định đã vào nơi tránh trú an toàn.

Ngư dân Nam Định Ngư dân Nam Định chằng buộc tàu thuyền tại Cảng cá Ninh Cơ, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu.