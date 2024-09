Hải Phòng, Quảng Ninh dự kiến kế hoạch di dời hàng nghìn người dân trước khi bão số 3 vào bờ 06/09/2024 14:22

(PLO)- Chính quyền TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút di dời hàng nghìn người dân ở các khu chung cư cũ và trên các tàu, bè nuôi thủy sản để bảo đảm an toàn trước bão số 3.

Từ sáng 6-9, các địa phương ở Hải Phòng, Quảng Ninh đã bắt đầu tiến hành di dời người dân ra khỏi các khu chung cư cũ đã xuống cấp và đưa người từ các tàu, bè nuôi thủy sản lên bờ.

Một khu chung cư cũ trên địa bàn TP Hải Phòng. Ảnh: NGỌC SƠN

Tại Hải Phòng, sáng 6-9, quận Ngô Quyền thành lập các đoàn đi vận động người dân ở các khu chung cư cũ trên địa bàn chuẩn bị di dời đến nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 3 đổ bộ. Ông Đặng Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền cho biết, Quận Ngô Quyền là địa phương có số lượng người dân ở các chung cư cũ phải di dời nhiều nhất thành phố. Trước 20 giờ cùng ngày, quận di dời hơn 7.000 người dân ở 101 chung cư cũ, chưa kể các hộ dân ở nhà cấp 4, nguy cơ mất an toàn trước bão.

Lãnh đạo quận Ngô Quyền trực tiếp đi động viên các hộ dân ở các chung cư cũ di dời về nơi tránh trú an toàn đã được quận bố trí trước cơn bão số 3. Ảnh: ANH VŨ

Tại phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền), 254 hộ dân ở các chung cư cũ thuộc diện phải di dời trước bão số 3 với tổng số 751 nhân khẩu (người già, trẻ em chiếm hơn 30% được bố trí 6 điểm tránh trú từ 12 giờ trưa ngày hôm nay.

Bà Bốn (78 tuổi, người dân chung cư Đổng Quốc Bình) cho biết: "Trước thông tin từ chính quyền địa phương về cơn bão này, từ sáng nay, tôi đã dọn dẹp đồ đạc, nhà cửa, sẵn sàng "lên đường" đến nơi tránh trú an toàn".

Bà Bốn cho biết đã sẵn sàng di dời trước khi bão số 3 đổ bộ. Ảnh: ANH VŨ

Tại các khu chung cư Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền), chính quyền, đoàn thể cũng đã tiến hành dán thông báo tại các khu chung cư, vận động các hộ dân sớm gia cố nhà cửa, chuẩn bị vật dụng cần thiết để di dời đến nơi an toàn trước 20 giờ ngày 6-9.

Thông báo di dời người dân đến nơi tạm lánh ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Ảnh: ANH VŨ

Theo kế hoạch, khoảng 4.600 hộ dân tại các quận Ngô Quyền (3.800), Hồng Bàng (400) và Lê Chân (400) tại các chung cư cũ với tổng số khoảng 13.000 người sẽ được di dời.

Các tàu tại cảng cá Mắt Rồng đều đã về nơi tránh trú an toàn trước cơn bão số 3. Ảnh: NGỌC SƠN

Đối với các địa phương có biển tại Hải Phòng, công tác di dân, gọi tàu về bến cũng đang nhanh chóng được triển khai. Tại cảng cá Mắt Rồng (huyện Thủy Nguyên), đến 9 giờ 30 sáng nay, 549 tàu cá về nơi tránh trú an toàn. Huyện Thủy Nguyên cũng lên phương án di dời 377 hộ với 1.339 nhân khẩu do có nguy cơ sạt lở núi, ngập lụt do bão.

Ở Cát Hải, tổng số phương tiện tàu, thuyền tránh trú bão số 3 trên địa bàn huyện là 846 phương tiện/2.387 lao động. Tổng số cơ sở bè nuôi trồng và dịch vụ thủy sản trên địa bàn huyện là 123 cơ sở với 260 lao động. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS huyện đang hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sắp xếp 10 bè dịch vụ, du lịch vào nơi tránh trú an toàn; vận động 100% Nhân dân trên các bè nuôi trồng thủy sản sơ tán về nhà tránh trú an toàn. Dự kiến trong chiều nay sẽ hoàn tất.

Tại Quảng Ninh, các địa phương cũng đang khẩn trương di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn.

Ngư dân chủ động gia cố, chằng chống phương tiện.

Đến 10 giờ ngày 6-9, trên địa bàn huyện Vân Đồn đã có gần 1.800 phương tiện thuỷ, tàu cá về nơi tránh trú an toàn; 618 bè trông coi thủy sản, bè dịch vụ và tàu xi măng được gia cố, chằng chống; 508 người đang làm việc dưới biển được di dời lên bờ, đến 15 giờ cùng ngày sẽ thực hiện di dời toàn bộ người trên biển lên bờ.

Đến 11 giờ ngày 6-9, TP Móng Cái đã kêu gọi được trên 1.700 tàu thuyền, phương tiện thủy về nơi tránh trú; yêu cầu 119 hộ gia đình thực hiện chằng chống, gia cố hơn 250 giàn bè và đưa người di chuyển vào bờ trước 16 giờ.

Các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả ký cam kết di dời lên bờ tránh trú trước 16 giờ ngày 6-9

Ở TP Cẩm Phả, tính đến 12 giờ ngày 6-9, 90% các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn TP Cẩm Phả đã di dời lên bờ tránh trú. Các hộ nuôi trồng thủy sản hiện vẫn còn trên khu vực nuôi trồng thủy sản đang thực hiện chằng chống, buộc dây, gia cố bè, mảng, ô lồng, đồng thời, bổ sung thức ăn cho thủy sản đảm bảo đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong 2 ngày bão về. Các hộ này cam kết sẽ di chuyển vào nơi tránh trú an toàn trước 16 giờ ngày 6-9.

Ở Thị xã Quảng Yên, tính tới thời điểm hiện tại, tổng số tàu thuyền đã được thông báo, kêu gọi trên địa bàn thị xã là 2.628 chiếc; đã có 85% tàu thuyền vào bến hoặc vào nơi tránh trú an toàn. Ban Chỉ huy PCLB-TKCN các xã, phường đã thông tin cho 100% tàu thuyền, lồng bè nuôi về diễn biến của bão số 3. Người dân trên các cơ sở lồng bè cũng sẽ vào đất liền trước 17 giờ chiều nay.