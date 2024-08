Các nhà xe tại TP.HCM tung kế hoạch bán vé dịp 2-9 sắp tới 13/08/2024 10:04

Mới đây, bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM) đã ban hành kế hoạch phục vụ hành khách dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

Trong dịp lễ năm nay, người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày (từ ngày 31-8 đến hết ngày 3-9.

Vì kỳ nghỉ lễ kéo dài, các bến xe ở TP.HCM dự báo lượng hành khách đi lại dịp lễ 2-9 năm nay sẽ tăng cao so với năm ngoái. Trong đó, các tuyến về miền Tây vẫn là “điểm nóng".

Bến xe Miền Tây dự kiến phục vụ 204.000 lượt khách.

Đại diện bến xe Miền Tây cho biết dự báo sản lượng hành khách đi về các tỉnh, TP dịp Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay tăng hơn 5% về số xe và, hơn 15% về lượng hành khách so với cùng kỳ năm 2023. Bến xe dự kiến phục vụ 204.000 lượt khách với hơn 8.500 lượt xe.

Dự báo ngày cao điểm nhất là 31-8 (thứ bảy) hành khách xuất bến có thể đạt 59.000 khách/ngày và lượng xe xuất bến khoảng 1.890 xe/ngày so với ngày thường (sản lượng hành khách tăng hơn 114% và sản lượng xe tăng hơn 47%).

Bến xe cũng dự báo hành khách sẽ bắt đầu di chuyển từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây qua bến xe từ ngày 30-8 (thứ sáu) với 54.500 khách/ngày, lượng xe xuất bến là 1.820 xe/ngày.

Ngày 30 và 31-8 là hai ngày cao điểm người dân về các tỉnh miền Tây.

Về phương án bán vé, bến xe Miền Tây sẽ bán vé từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác; 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé.

Ngoài ra, các đơn vị vận tải tự bán vé như Phương Trang, Thành Bưởi, Kumho Samco... và các đơn vị có thương hiệu khác có kế hoạch bán vé trước cho hành khách qua tổng đài, trang web của đơn vị sau khi đăng ký kê khai giá vé lễ.

Về giá vé dịp lễ 2-9 năm nay, các đơn vị vận tải hoạt động tại bến xe Miền Tây kê khai tăng giá vé (nếu có) phải gửi văn bản đến cơ quan chức năng theo đúng quy định và gửi thông báo giá vé cho bến xe để niêm yết.

Các đơn vị sẽ phối hợp, đảm bảo trật tự quanh khu vực bến xe.

Đại diện bến xe Miền Tây thông tin, bến xe sẽ sắp xếp tài xế, điều động phương tiện vận chuyển hành khách hợp lý để nhanh chóng giải tỏa hành khách. Đồng thời theo dõi lưu lượng khách, phương tiện vận tải trên từng tuyến để có kế hoạch điều chỉnh, tập trung, phục vụ các tuyến trọng điểm, không để ùn tắc, ứ đọng khách.

Bến xe đề xuất Sở GTVT TP.HCM phối hợp với Sở GTVT các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long phân luồng giao thông trục đường quốc lộ 1, cao tốc TP.HCM-Trung Lương-Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Thuận trong các ngày nghỉ lễ.

Để đảm bảo đầy đủ xe phục vụ người dân, bến xe miền Tây cũng đề nghị Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM xem xét, cấp 100 phù hiệu xe chạy tuyến cố định tăng cường.

Bến xe đề nghị Đội Thanh tra giao thông số 4, công an quận Bình Tân, công an phường An Lạc... hỗ trợ kiểm tra các đơn vị đón trả khách không đúng quy định trên đường Kinh Dương Vương, hỗ trợ giải tỏa kẹt xe, phân luồng giao thông quanh bến xe vào các ngày cao điểm.