TP.HCM tăng cường các giải pháp giảm ảnh hưởng cây xanh khi thực hiện công trình 10/04/2025 17:15

Thời gian vừa qua, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM thực hiện thi công nâng cấp, sửa chữa vỉa hè. Tuy nhiên, qua kiểm tra, theo dõi địa bàn quản lý, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (Trung tâm) ghi nhận việc thi công các công trình gây ảnh hưởng đến an toàn cây xanh trên các tuyến đường.

Còn nhiều cây xanh tiềm ẩn rủi ro vì bị tác động

Theo Trung tâm, tính đến ngày 26-3, có 58 tuyến đường trên địa bàn các quận 1, 5, 6, 11, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp và huyện Củ Chi đang triển khai thi công nâng cấp, sửa chữa vỉa hè có gây ảnh hưởng đến an toàn cây xanh.

Trên thực tế, quá trình theo dõi, kiểm tra, Trung tâm ghi nhận việc các chủ đầu tư chưa tuân thủ nghiêm túc chủ trương, hướng dẫn của UBND TP và Sở Xây dựng. Cụ thể, tình trạng ghi nhận phổ biến tại các tuyến đường đang thi công nâng cấp, sửa chữa vỉa hè như đào bóc vỉa hè bằng xe cơ giới dẫn đến việc va quẹt thân cây, gây dập, đứt rễ cây xanh; hạ cốt nền sâu xung quanh gốc cây khiến gốc cây trồi cao so với mặt nền; tình trạng phơi lộ rễ cây trong thời gian dài do việc đào bóc hàng loạt và chậm tái lập mặt nền.

Mặc dù đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm kiểm soát, hạn chế rủi ro mất an toàn cây xanh do ảnh hưởng bởi quá trình thi công gây ra, Trung tâm nhận định vẫn còn tiềm ấn rủi ro mất an toàn về lâu dài đối với những cây xanh còn lại trên các tuyến đường do có những hư hại, khiếm khuyết chưa phát hiện được hoặc tiềm ẩn nguy cơ do tác động tiêu cực của quá trình thi công gây ra.

Nhiều giải pháp giảm tác động đến an toàn cây xanh

Để giảm ảnh hưởng cây xanh khi thực hiện các công trình, ông Phạm Quách Trường Giang - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận 1 cho biết ban đã đề nghị tất cả đơn vị thi công nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện rà soát, điều chỉnh lại các biện pháp thi công cho phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng thấp nhất đến các cây xanh, tuyệt đối không xâm hại cây xanh, mảng xanh và các bó bồn cây hiện hữu.

Các đơn vị chỉ được phép đào, tháo dỡ thủ công khu vực xung quanh bồn cây. Trong quá trình đào nền vỉa hè tuyệt đối không đào các bó bồn cây hiện hữu. Đối với các vị trí cây lớn, có thân cây nghiêng thì thực hiện chừa nền vỉa hè xung quanh bồn cây lại, không thực hiện đào xới.

Các công tác liên quan đến khu vực xung quanh cây xanh như lắp bó vỉa, bó bồn cây thì thực hiện cuốn chiếu, tháo dỡ khu vực nào thì thi công hoàn tất khu vực đó trong một buổi, không đào xới tràn lan.

TP.HCM có 58 tuyến đường đang triển khai thi công nâng cấp, sửa chữa vỉa hè gây ảnh hưởng cây xanh. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ngoài ra sau khi đào nền phải nhanh chóng tái lập nền đá và đổ bê tông lót móng vỉa hè nhằm giữ sự ổn định của nền đất khu vực có cây xanh trong quá trình cải tạo vỉa hè (không quá ba ngày). Trường hợp vướng rễ không thể thi công thì báo cáo chủ đầu tư để phối hợp cùng Trung tâm hạ tầng, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM tìm biện pháp xử lý.

"Chúng tôi đề nghị các đơn vị tư vấn giám sát thực hiện rà soát, kiểm tra các biện pháp thi công của nhà thầu liên quan đến an toàn cây xanh, trường hợp không đảm bảo thì tạm dừng thi công và báo cáo chủ đầu tư để xem xét, xử lý theo quy định của hợp đồng. Nếu vẫn tiếp tục tái diễn hành vi xâm hại cây xanh, chủ đầu tư sẽ xử lý trách nhiệm của đơn vị tư vấn giám sát, đồng thời xem xét tạm ngưng thi công, tạm ngừng hợp đồng và kiến nghị các cơ quan chức năng xử phạt đối với các đơn vị nhà thầu cố tình vi phạm"- ông Phạm Quách Trường Giang nói.

Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM cho biết Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành cẩm nang hướng dẫn ứng xử khi cây xanh nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công trình.

Theo đó, một công trình được coi là ảnh hưởng lớn đến an toàn của cây xanh khi có các hoạt động thi công làm ảnh hưởng, thay đổi cao độ hiện hữu từ 20cm với diện tích tại vùng rễ an toàn cây xanh từ 25% trở lên.

Một công trình được xem là ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của cây xanh khi có các hoạt động thi công làm ảnh hưởng, thay đổi cao độ hiện hữu từ 20cm với diện tích tại vùng rễ an toàn cây xanh từ 50% diện tích trở lên hoặc có trong vùng rễ trọng yếu.

Việc xem xét, đưa ra quyết định để xử lý cây xanh hoặc thay đổi phương án để giữ cây là không dễ dàng. Tùy thuộc vào mục tiêu của dự án, tình trạng của cây xanh, mức độ ảnh hưởng đến cây xanh để đưa ra quyết định phù hợp.

Khi công trình được xác định ảnh hưởng lớn, nghiêm trọng đến an toàn và mỹ quan của cây xanh thì cần xem xét cân đối dựa trên mục tiêu thực hiện của công trình để điều chỉnh giải pháp thi công, thiết kế, phạm vi thực hiện để giảm tối đa mức độ ảnh hưởng đến cây xanh.

Cần hạn chế ảnh hưởng, di dời, đốn hạ cây xanh, đặc biệt là các cây cổ thụ, cây bảo tồn, cây có giá trị về văn hóa lịch sử của địa phương, TP. Các công trình có mức độ ảnh hưởng từ lớn trở lên, nếu không có các giải pháp xử lý phù hợp đảm bảo an toàn cho cây thì xem xét, quyết định việc di dời cây xanh ngay từ đầu (chặt hạ hoặc bứng dưỡng – trồng lại).