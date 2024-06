Các tài xế taxi tráo tiền đã làm xấu xí hình ảnh TP.HCM 05/06/2024 06:12

Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục phản ánh việc các tài xế taxi tráo tiền móc túi khách hàng bằng việc tráo tờ 500.000 đồng thành tờ 20.000 đồng khi du khách thanh toán cước, việc này báo đã phản ánh từ năm 2018.

Vẫn chiêu trò cũ, các tài xế lợi dụng việc du khách nước ngoài khó khăn trong việc nhận diện hai tờ tiền, trong khi hành vi đánh tráo của tài xế thì nhanh như chớp. Và cũng như trong lần phản ánh vào năm 2018, các cơ quan chức năng cũng vào cuộc, xử lý nhưng lần này thì có tài xế bị xử lý hình sự vì số tiền chiếm đoạt đã đủ yếu tố định lượng.

Đây là trường hợp hiếm hoi mà Công an TP.HCM xử lý hình sự về hành vi tráo tiền của du khách, còn đa phần chỉ là xử lý hành chính nếu cơ quan chức năng có phát hiện vì số tiền và số lần tráo tiền không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Chính vì điều này mà từ năm 2018, không chỉ báo Pháp Luật TP.HCM mà nhiều cơ quan báo chí liên tục phản ánh nhưng tình trạng tài xế taxi “bẩn” vẫn cứ tồn tại, gây ra hình ảnh xấu xí trong mắt du khách.

Không phải các cơ quan quản lý không quyết liệt xử lý vấn nạn này nhưng các cơ quan chức năng ít khi tiếp nhận phản ánh của nạn nhân.

Lý do là số tiền bị tráo không lớn, du khách lại không rành tiếng Việt nên nếu có phát hiện thì họ chọn cách yên lặng sau khi lấy lại được tiền hoặc “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì không rành rẽ để phản ánh đến cơ quan chức năng… và vấn nạn này cứ tồn tại.

Trộm vặt, tiểu xảo, chỉnh đồng hồ tính cước, chở khách đi lòng vòng… của một bộ phận tài xế taxi đã gây ra hình ảnh xấu xí trong mắt du khách, trong khi TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng là TP văn minh - hiện đại - nghĩa tình và cả hệ thống chính trị cùng người dân đang ra sức xây dựng mục tiêu này.

Thế nhưng việc “trấn lột” tiền của du khách qua các tiểu xảo của tài xế taxi không chỉ bôi bẩn hình ảnh của TP mà còn như tự đánh đổ nồi cơm của mình bởi một khi du khách quay lưng vì hành vi của các tài xế taxi “bẩn” thì nguồn thu từ du lịch sẽ giảm, ảnh hưởng chung đến từng người dân.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, năm 2024, ngành du lịch TP.HCM sẽ tập trung triển khai các giải pháp, chú trọng nâng cao chất lượng và hoàn thành mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu ngành du lịch ước tính đạt 190.000 tỉ đồng.

Sở Du lịch cũng sẽ phối hợp với Công an TP.HCM và UBND các quận 1, 3, 5, khu vực tập trung đông khách du lịch quốc tế, thường xảy ra trộm cắp tài sản, chèo kéo du khách để bảo đảm an ninh trật tự du lịch và an toàn cho du khách...

Chưa hết, trong kế hoạch và chỉ đạo, Công an TP.HCM đang xem “cướp giật tài sản là trọng án” nhằm kéo giảm triệt để với tội phạm đường phố, nhằm mang lại sự yên bình cho người dân và du khách khi đến với TP.HCM.

Chính quyền thì tạo ra sự thông thoáng, gỡ hầu hết rào cản để đón nhận các doanh nghiệp, tập đoàn, cá nhân đến làm việc, đầu tư tại TP.HCM.

Tất cả cho mục tiêu xây dựng TP văn minh - hiện đại - nghĩa tình. Chính vì vậy, không thể chấp nhận tình trạng tài xế taxi bôi bẩn hình ảnh thân thiện, văn minh của TP.HCM bằng trò tiểu xảo, gian lận trong vận chuyển hành khách, du khách và cách trả lời chưa thiện chí của đại diện Hợp tác xã Vận tải du lịch taxi 27/7 khi PV hỏi về cách xử lý các tài xế taxi “bẩn” của hãng mình: “Còn căn cứ tố cáo thì thuê ai đó làm nạn nhân, nếu không có biên bản tố cáo thì tôi bác bỏ”…