Khi mỗi vụ trộm cắp, cướp giật được xem như trọng án 08/01/2025 06:21

(PLO)- Việc tấn công, trấn áp tội phạm nói chung, tội phạm xâm phạm sở hữu nói riêng được Công an TP.HCM thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị, người dân vào cuộc để ngăn ngừa, đấu tranh.

Hôm 5-1, trao đổi với báo chí, Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM đang thí điểm mô hình xem mỗi vụ trộm cắp như một vụ trọng án.

Cũng mới năm ngoái, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, chỉ đạo: Xem mỗi vụ cướp giật là trọng án.

Đây là một lời tuyên chiến mạnh mẽ của Công an TP.HCM trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm đường phố, một trong những vấn đề nhức nhối tồn tại gây lo lắng cho người dân, du khách.

Hiệu quả của lời tuyên chiến với tội phạm đường phố tác động ngay lập tức: Tội phạm đường phố được kéo giảm sâu qua con số biết nói: Năm 2024, TP.HCM xảy ra 465 vụ cướp giật, giảm 161 vụ so với cùng kỳ, tỉ lệ khám phá 96,34%. Riêng cướp tài sản, xảy ra 101 vụ, giảm 12 vụ, tỉ lệ điều tra khám phá 99%.

Đây là sự nỗ lực không mệt mỏi của Công an TP.HCM cùng phương pháp tiếp cận khoa học và sự quyết tâm tấn công tội phạm cao độ.

Đó là kết quả từ việc Công an TP.HCM đã sắp xếp lại lực lượng hình sự 363, trong đó đặc nhiệm chủ công thay cho CSGT. Các lò độ xe, mua bán phụ tùng, các chủ tiệm cầm đồ, mua bán điện thoại gian được công an kiểm tra, xử lý; lực lượng phòng, chống tội phạm ở cơ sở được củng cố và điều đặc biệt quan trọng là việc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào đấu tranh với tội phạm của ngành công an mang lại hiệu quả rõ rệt.

Việc tấn công, trấn áp tội phạm nói chung, tội phạm xâm phạm sở hữu nói riêng được Công an TP.HCM thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, vững chắc, không chỉ dừng lại ở việc tấn công tội phạm mà còn huy động cả hệ thống chính trị, người dân vào cuộc để ngăn ngừa bằng những giải pháp căn cơ.

“Với sự quyết tâm của lực lượng công an và người dân thì đến giờ này, tội phạm đường phố gần như không có chỗ hoạt động” - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận và cho rằng đây là tiền đề, mấu chốt để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Chuyên án triệt phá nhóm trộm ở Làng đại học, các công viên mà PC02 Công an TP.HCM vừa “cất vó” và hàng loạt vụ triệt phá tội phạm khác thời gian qua đã cho thấy người dân, quyền lợi ích hợp pháp của dân luôn được đặt ở trung tâm nhiệm vụ của ngành công an nói chung và Công an TP.HCM nói riêng. Chúng ta có quyền tin rằng chắc chắn tội phạm xâm phạm sở hữu nói riêng và tội phạm đường phố nói chung sẽ dần không còn đất sống ở TP này.

Người dân TP.HCM và du khách đến với TP đã và sẽ ngày càng an tâm hơn khi ra đường, vui chơi ở các không gian công cộng. An toàn xã hội luôn là điều được người dân mong mỏi và đó là giá trị rất quan trọng, góp phần to lớn vào sự phát triển mạnh mẽ của TP.HCM - đầu tàu kinh tế của đất nước.