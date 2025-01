Người dân an tâm khi nhóm trộm ở công viên, Làng đại học bị triệt xóa 08/01/2025 06:15

(PLO)- Các sinh viên Làng đại học và người dân cảm thấy an tâm hơn khi đến các công viên để vui chơi, đồng thời cám ơn báo Pháp Luật TP.HCM và Công an TP.HCM đã phối hợp phá án thành công.

Ngày 7-1, liên quan đến nhóm trộm ở Làng đại học, các công viên ở TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố Nguyễn Xuân Vinh (39 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) cùng sáu người khác để điều tra về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Người dân cảm ơn công an khi triệt phá nhóm trộm

“Hiện vẫn đang đấu tranh, lấy lời khai cũng như mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng thành viên trong băng nhóm và sẽ truy bắt những người liên quan nếu có căn cứ” - một cán bộ điều tra nói.

Một câu lạc bộ khiêu vũ đang sinh hoạt tại Công viên Tầm Vu, quận Bình Thạnh. Ảnh: TÂN - HẢI

Trước đó, từ thông tin nhiều cặp đôi bị trộm điện thoại, tài sản ở Làng đại học (TP Dĩ An, Bình Dương, giáp ranh với TP.HCM) và các công viên ở TP.HCM, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã phát hiện một băng nhóm trộm chuyên nghiệp nên báo đã phối hợp cung cấp thông tin và Công an TP.HCM đã lập chuyên án, bắt toàn bộ nhóm trộm này…

Nhiều sinh viên, bảo vệ các công viên, người dân vui mừng khi nhóm trộm bị công an bắt giữ.

Chị Mai Ngân (57, ngụ quận Bình Thạnh), chủ nhiệm một câu lạc bộ khiêu vũ hoạt động tại Công viên Tầm Vu, quận Bình Thạnh, nói: Nhiều người sau giờ làm việc thì đến đây thư giãn, khiêu vũ, học tập, vui chơi.

“Trước đây tôi và các bạn trong câu lạc bộ khiêu vũ có nghe có một băng trộm chuyên đi lấy điện thoại tại công viên, rất may công an đã bắt được nhóm trộm này, người dân an tâm hơn khi đến công viên này” - chị Ngân nói và gửi lời cảm ơn đến Công an TP.HCM.

Còn một bảo vệ ở công viên, người từng nhiều lần đẩy đuổi nhóm trộm, cho hay là có trường hợp người dân phản ánh bị mất điện thoại.

Bảo vệ Công viên Tầm Vu (quận Bình Thạnh) cảm ơn PV báo Pháp Luật TP.HCM

và Công an TP.HCM đã phối hợp phá án thành công. Ảnh: TÂN - HẢI

“Tôi có nghe người dân phản ánh việc trộm cắp. Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các anh em trong tổ thường xuyên đi tuần tra, nhắc nhở người dân. Có trường hợp tôi đi tuần tra, nhắc nhở bảo quản tài sản thì khoảng 10 phút sau người này báo mất điện thoại. Tôi cũng khó xử và chỉ biết dẫn các nạn nhân tới công an phường trình báo” - bảo vệ Công viên Tầm Vu nói.

“Khi nghe nói nhóm trộm đã bị công an triệt phá. Tôi thay mặt cho công ty, anh em bảo vệ cũng cảm ơn công an đã phối hợp triệt phá nhóm trộm này” - người này nói.

Còn Trần Minh B, sinh viên bị mất điện thoại ở Công viên Tầm Vu vào tối 11-11-2024, thì vui ra mặt: “Tôi rất vui khi hay tin cả nhóm trộm đều bị bắt. Giờ người dân hay các bạn sinh viên ra công viên chơi thì an tâm hơn. Theo em, cơ quan chức năng nên lắp thêm đèn sáng ở một số chỗ để tránh bị trộm lợi dụng đêm tối thực hiện hành vi xấu” - B nói.

Còn chị Nguyễn Kiều Ph (26 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, nạn nhân của nhóm trộm tại Làng đại học) cho biết: “Tôi rất vui và muốn gửi lời cảm ơn đến công an và báo Pháp Luật TP.HCM khi nhóm trộm bị bắt. Tôi cũng nhắn nhủ mọi người khi đi chơi ở công viên, nơi công cộng cần chú ý bảo quản, cất giữ tài sản tránh bị kẻ gian nhòm ngó” - chị Ph nói.

Đủ dấu hiệu phạm tội có tổ chức

Liên quan việc băng nhóm trộm bị công an khởi tố tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, băng nhóm này có dấu hiệu phạm tội có tổ chức theo quy định tại khoản 2 Điều 17 BLHS năm 2015.

Lý do là nhóm trộm ở các công viên TP.HCM và Làng đại học có sự bàn bạc, thống nhất ý chí, câu kết chặt chẽ, vạch ra kế hoạch trộm cắp rất chi tiết, cụ thể.

Trong nhóm này, Nguyễn Xuân Vinh giữ vai trò cầm đầu, phân công nhiệm vụ cho các nghi can khác và khi phạm tội có tổ chức là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (TNHS) theo điểm a khoản 1 Điều 52 BLHS.

Bị can Xuân Vinh còn có hai tiền án về tội hủy hoại tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, một tiền sự trộm cắp tài sản. Nếu Vinh chưa được xóa án tích về các tội danh này mà nay lại cố ý thực hiện hành vi phạm tội thì đây được xem là tình tiết tăng nặng TNHS (tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm).

Tương tự, nếu các nghi can khác trong nhóm trộm này có các tiền án, chưa được xóa án tích mà nay lại tiếp tục cố ý phạm tội thì đây được xem là tình tiết tăng nặng TNHS.

Trong trường hợp các bị can đã được xóa án tích, xóa tiền sự mà nay lại thực hiện hành vi phạm tội, dù không thuộc trường hợp tăng nặng TNHS nhưng vẫn bị xem là “nhân thân xấu”. Đây hoàn toàn có thể là tình tiết để HĐXX cân nhắc quyết định hình phạt nặng hơn.

Theo Điều 173 BLHS, người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc tái phạm nguy hiểm, có thể bị phạt tù lên đến bảy năm...

Trong vụ án này, Phạm Văn Vinh và Trương Quang Hưng, hai đầu mối tiêu thụ điện thoại trộm cắp của nhóm trên, có dấu hiệu của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, theo Điều 323 BLHS.

Điều luật này quy định: Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì có thể bị phạt tù đến ba năm.•