Các tỉnh thành miền Tây đồng loạt ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở 01/07/2024 12:56

Sáng 1-7, đồng loạt các tỉnh, thành phố ở miền Tây long trọng tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

TP Cần Thơ là 1 trong 12 địa phương trên cả nước được lựa chọn làm điểm tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Tham dự Lễ có Trung tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Đặc biệt là sự có mặt 728 thành viên nòng cốt, đại diện cho trên 3.000 thành viên của Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn.

Đội hình rước ảnh Bác Hồ qua lễ đài

Khối Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở diễu hành

Trung tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tặng quà đại diện lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và lãnh đạo Công an TP Cần Thơ tặng giấy khen lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã được Quốc hội Khóa XV thông qua và có hiệu lực pháp lý từ ngày 1-7-2024. Đến nay, TP Cần Thơ đã triển khai Luật đã đạt được những kết quả quan trọng. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được kiện toàn từ các lực lượng: Công an xã bán chuyên trách; Bảo vệ dân phố; Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng.

Thời gian qua, các lực lượng này đã có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Chỉ tính riêng năm 2023, các lực lượng nắm và thông tin với lực lượng Công an cấp xã trên 1.000 tin liên quan đến ANTT; tham gia giải quyết kịp thời 548 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, phối hợp lực lượng chức năng giải quyết 8.685 vụ việc có liên quan ANTT xảy ra ở địa bàn; kịp thời phát hiện và dập tắt trên 50% số vụ cháy, nổ xảy ra ở các khu dân cư, góp phần ngăn chặn không để xảy ra cháy lớn; phối hợp cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ trên 800 đối tượng ở cơ sở….

Sau diễu hành, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã diễn tập thực binh tình huống tham gia nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xác định rõ vị trí, chức năng của mình; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở mà Luật đã quy định; nắm và thực hiện đúng 06 nhóm nhiệm vụ được giao theo quy định để thực hiện tốt việc hỗ trợ cho Công an cấp xã; tích cực học tập, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao…

Dịp này, lãnh đạo Trung ương và thành phố tặng quà, tặng giấy khen các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở.

+ Tại sân vận động tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tỉnh này. Ông Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng ban dân vận Trung Ương đến dự và có phát biểu chỉ đạo chung.

Ông Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban dân vận Trung Ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN VŨ

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở biểu diễn chống băng nhóm xã hội đen manh động. Ảnh: TRẦN VŨ.

Ông Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng ban dân vận Trung Ương nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, bắt đầu hoạt động chính thức từ 1-7-2024. Ông Quang khái quát về quyền lợi của người tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở theo luật định hiện nay. Ngoài các chế độ tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, được hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ công cụ, phương tiện hoạt động, hỗ trợ đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ ăn uống... người tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở nếu hy sinh khi làm nhiệm vụ sẽ được xét công nhận liệt sĩ.

+ Sáng cùng ngày UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Sau phần diễu hành, biểu dương lực lượng và nghe tóm tắt nội dung của Luật, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở diễn tập thực binh 03 tình huống gồm xử lý phương án các đối tượng quá khích sử dụng hung khí, vật gây cháy, nổ, phương tiện tổ chức đua xe trái phép, phá rối ANTT tại địa phương; xử lý phương án các đối tượng tụ tập đông người tổ chức đánh nhau gây thương tích; xử lý phương án bạo lực gia đình, đe dọa giết người.

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh. Ảnh: HỒ GIANG

Thực binh các tình huống

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đề nghị lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sớm ổn định tổ chức, đi vào hoạt động có nền nếp; phải nhận thức được vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của lực lượng Công an; đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy vai trò, trách nhiệm; tích cực tham gia hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tại Bến Tre, UBND tỉnh cũng đã đồng loạt tổ chức ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở tại 9/9 địa bàn huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thời điểm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở có hiệu lực thi hành.

Thực hiện Luật này, sau khi HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ANTT; mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; UBND tỉnh Bến Tre đã có quyết định thành lập 953 tổ bảo vệ ANTT cơ sở, với 2.930 thành viên tham gia.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Bến Tre, người tham gia bảo vệ ANTT cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre sẽ được nhận mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng như sau: Tổ trưởng: 2,2 triệu đồng/người/tháng; tổ phó 2 triệu đồng/người/tháng; tổ viên 1,8 triệu đồng/người/tháng. Cạnh đó, người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở được hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế hàng năm; hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện… Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách bảo đảm điều kiện hoạt động đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Ngoài ra, hàng năm, ngân sách địa phương cũng sẽ chi hỗ trợ các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở sửa chữa phương tiện, thiết bị thuộc danh mục được trang bị theo quy định pháp luật khi bị hư, hỏng không quá 2.000.000 đồng/Tổ/năm và chi trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở…

Đây là lực lượng nòng cốt hỗ trợ Công an xã, phường, thị trấn trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội và vận động, giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở diễu hành. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Luật bảo vệ ANTT cơ sở cũng quy định, nhiệm vụ Bộ Công an trang bị phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, ông Trần Ngọc Tam – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre biểu dương sự cống hiến, tinh thần, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, đội trưởng, đội phó dân phòng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trong thời gian qua.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở diễn tập các tình huống

Đồng thời ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng, sau khi được kiện toàn thống nhất thành lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, lực lượng này sẽ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, năng lực, sở trường quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở.

“Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở hôm nay là sự kiện trọng đại, một bước ngoặt lớn của cả nước, là tiền đề quan trọng để nâng cao phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.”- Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhấn mạnh.

Để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở là cánh tay “nối dài” của lực lượng Công an xã, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương khẩn trương cấp trang phục, huy hiệu, phù hiệu, các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở hoạt động đảm bảo theo quy định.

Tại An Giang, các địa phương trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. An Giang thành lập 879 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với 3.136 thành viên tham gia.

Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại An Giang

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng quà cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở ở An Giang

Trong đó, 126 Tổ có 05 thành viên đối với khóm, ấp có trên 4.000 người và khu vực biên giới; 247 Tổ có 04 thành viên đối với khóm, ấp có từ 3.000 - 4.000 người và 506 Tổ có 03 thành viên đối với khóm, ấp có dưới 3.000 người.