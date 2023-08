Cách thức can thiệp phần mềm bấm biển số của các cựu CSGT An Giang

(PLO)- Cựu trưởng phòng CSGT đường bộ An Giang đã chỉ đạo các thuộc cấp can thiệp vào việc cấp biển số, để dành biển số đẹp cho bản thân, người thân, bạn bè và người có nhu cầu.

TAND tỉnh An Giang đã lên lịch xét xử vụ cựu trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC08) Công an tỉnh An Giang cùng các thuộc cấp lợi dụng chức vụ quyền hạn cấp sai hàng ngàn biển số xe.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Bá Quận (cựu Trưởng phòng PC08), Nguyễn Hữu Ân (cựu phó đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ) , Bùi Quốc Khánh (cựu đội trưởng đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ - Phòng PC08), Võ Chí Linh và Nguyễn Hoàng Em (cựu cán bộ phòng PC08) cùng bị truy tố về tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Dân bấm được số đẹp thì bị kêu bấm lại

Theo cáo trạng, Cục CSGT Bộ Công an đã cấp cho Phòng PC08 mật khẩu tài khoản phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ để cập nhật, thao tác trên phần mềm trong quá trình đăng ký xe.

Theo đó những cán bộ trên đã sử dụng các mật khẩu tài khoản được cấp để thực hiện các thủ tục đăng ký mới, sang tên trong và ngoài tỉnh, thu hồi cải tạo xe, xác minh trong tỉnh, cập nhật trạng thái phương tiện ô tô.

Tuy nhiên quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp biển số xe ô tô cho chủ phương tiện, từ tháng 8-2012 đến 6-2021, Nguyễn Bá Quận với vai trò Trưởng phòng PC08 đã chỉ đạo và giao tài khoản quyền lãnh đạo cho Ân và Khánh để thao tác cấp biển số theo ý muốn.

Để cấp biển số xe theo ý muốn chủ phương tiện, các bị can này đã can thiệp sai quy định vào phần mềm cấp biển số xe bằng hai cách.

Cách thứ nhất, sử dụng tài khoản được cấp can thiệp vào phần mềm đăng ký xe ô tô, thay đổi toàn bộ thông tin về xe, chủ phương tiện đối với những trường hợp đã bấm được biển số nằm trong danh sách biển số cần giữ lại.

Trong thời gian này màn hình hiển thị kết quả bấm biển số ngẫu nhiên luôn bị tắt. Khi chủ phương tiện bấm số ngẫu nhiên mà trúng vào danh sách biển số đẹp thì cán bộ nói do mạng bị lỗi và yêu cầu bấm lại.

Lúc này, cán bộ đăng ký sửa thông tin bằng cách bớt đi hoặc thêm vào 01-02 ký tự ở số khung hoặc số máy (để không cho trùng số khung, số máy trước đó) và cho chủ phương tiện bấm lại. Cứ tiếp tục như vậy, khi nào chủ phương tiện bấm ra biển số không nằm trong danh sách biển số đẹp thì được cấp biển số.

Đồng thời, những biển số xe đã bấm ngẫu nhiên nằm trong danh sách biển số đẹp cần giữ lại cũng được đưa vào tài khoản quyền lãnh đạo, sau đó được chỉnh rồi cắt bớt 01-02 ký tự số khung, số máy của xe, bấm lưu lại trên hệ thống đăng ký xe ở trạng thái chưa hoàn thành và để dành cấp theo ý muốn của chủ phương tiện; hoặc sửa lại thành số khung, số máy, loại xe của hồ sơ xin cấp biển số theo ý muốn.

Cách thứ hai, lợi dụng chức năng của dữ liệu cũ để cấp trực tiếp biển số. Theo đó cán bộ đăng ký phương tiện dùng tài khoản quyền cán bộ đăng nhập mục dữ liệu cũ, nhập thông tin đăng ký phương tiện theo hồ sơ thực tế kèm theo biển số cần cấp, với hình thức cấp biển là “nền màu vàng, chữ và số màu đỏ” (loại biển số cấp cho cơ quan, tổ chức thuộc khu kinh tế đặc biệt), nhập ngày đăng ký lần đầu của phương tiện hoặc nhập biển số cần cấp; nhập họ tên, địa chỉ, số khung, số máy, loại xe bất kì và ngày đăng ký lần đầu từ ngày 31-12-2012 trở về trước, nhưng không có hồ sơ thực tế.

Sau đó, cán bộ đăng ký xe tiếp tục vào tài khoản được cấp hiệu chỉnh, chỉnh lại nền màu biển số bình thường và chỉnh ngày đăng ký lần đầu thành ngày đăng ký thực tế; thực hiện thao tác di chuyển xe trong tỉnh nhưng giữ nguyên thông tin chủ sở hữu (chỉ thao tác trên phần mềm đăng ký) để hiệu chỉnh lại ngày đăng ký lần đầu cho phù hợp với thời điểm đăng ký phương tiện, để cấp cho cá nhân, doanh nghiệp hay cơ quan Nhà nước.

Gây bức xúc dư luận

Cáo trạng nhận định, chỉ vì để nhằm vụ lợi và tạo uy tín cho bản thân các bị cáo đã can thiệp việc cấp biển số xe.

Trong đó, Nguyễn Bá Quận chỉ đạo cấp biển số sai quy định tổng số 3.657 biển số (trong đó 3.650 biển số hoán đổi và 07 biển số nhập dữ liệu cũ lấy biển số trực tiếp). Ân cấp biển số sai quy định 3.226 biển số (2.606 biển số hoán đổi; 620 biển số nhập dữ liệu cũ lấy biển số trực tiếp). Bùi Quốc Khánh cấp biển số sai quy định tổng cộng 1.453 biển số (1.219 biển số hoán đổi; 234 biển số nhập dữ liệu cũ lấy biển số trực tiếp).

Ngoài ra, Hoàng Em đã giúp sức cho cho các bị cáo Quận, Ân, Khánh cấp biển số sai quy định, trong đó viết tại mục biển số mới 779 giấy khai (651 biển số hoán đổi; 128 biển số nhập dữ liệu cũ). Còn Linh đã giúp sức cấp biển số sai định, trong đó viết tại mục biển số mới 695 giấy khai (584 biển số hoán đổi; 111 biển số nhập dữ liệu cũ).

Vì vậy, các bị cáo Quận, Ân, Khánh, Hoàng Em và Linh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đã thực hiện được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt tù từ 05 năm đến 10 năm tù.

Căn cứ Kết luận giám định của Sở TT&TT tỉnh An Giang thể hiện trong 36 trang tài liệu trích ra từ mạng xã hội Youtube và Báo điện tử có nhiều nội dung bình luận, thể hiện thái độ bức xúc của dư luận đối với vụ việc, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Công an nhân dân nói chung và lực lượng PC08 Công an tỉnh An Giang nói riêng.

Về phía nhóm chủ phương tiện bị hoán đổi biển số cho biết thời điểm bấm biển số không biết việc bị cán bộ Phòng PC08 hoán đổi biển số, đến khi Cơ quan điều tra làm việc mới biết. Họ yêu cầu xử lý nhóm cán bộ làm trái công vụ gây thiệt hại cho nhóm người bị hoán đổi biển số theo quy định của pháp luật.

