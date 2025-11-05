Cẩm nang đặt túi vải canvas số lượng lớn 05/11/2025 09:15

(PLO)- Trong vài năm gần đây, xu hướng sử dụng túi vải trong hoạt động marketing, hội nghị và quà tặng doanh nghiệp đang trở thành lựa chọn phổ biến tại Việt Nam. Khi các thương hiệu ngày càng ưu tiên tính bền vững và hình ảnh “xanh”, túi vải canvas dần thay thế cho túi nilon hay túi nhựa dùng một lần.

Trong hoàn cảnh đó, Túi Vải Trí Việt – xưởng sản xuất & in ấn túi vải canvas tại TP.HCM, nổi bật là một trong những đơn vị giúp doanh nghiệp có được cẩm nang chuẩn để đặt túi số lượng lớn, tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Kích thước túi vải bố phổ biến – chọn đúng giúp tiết kiệm chi phí

Một trong những yếu tố đầu tiên cần xác định khi đặt in túi vải bố là kích thước. Tùy vào mục đích sử dụng, xưởng Trí Việt thường tư vấn theo ba nhóm size thông dụng: túi hội nghị, túi quà tặng và túi shopping.

Đối với các sự kiện hội nghị hoặc hội thảo, kích thước 35x40 cm (khổ đứng) là lựa chọn phổ biến nhất. Mẫu túi này vừa đủ để chứa tài liệu, brochure, sổ tay, đồng thời giữ được form gọn gàng và dễ mang theo. Với quà tặng doanh nghiệp, đặc biệt là dịp Tết, size 40x35x10 cm có đáy rộng sẽ phù hợp hơn để đựng hộp quà, chai rượu, đặc sản… Trong khi đó, với các thương hiệu bán lẻ hoặc thời trang, size 38x42 cm, quai dài 60 cm là kích thước chuẩn giúp khách hàng có thể tái sử dụng trong mua sắm hoặc sinh hoạt hằng ngày.

Timeline sản xuất – tốc độ nhanh nhưng đảm bảo chất lượng

Một trong những lợi thế lớn của Túi Vải Trí Việt là tốc độ sản xuất nhanh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đồng nhất. Nhờ vận hành theo quy trình khép kín 5 bước (tư vấn – báo giá – duyệt mẫu – in – may – giao hàng), Trí Việt có thể đáp ứng các đơn hàng từ 500 đến 10.000 túi chỉ trong 7–14 ngày làm việc, tùy số lượng và độ phức tạp thiết kế.

Cụ thể, giai đoạn thiết kế và duyệt mẫu thường chỉ mất 1–2 ngày nếu khách hàng có sẵn file in. Quá trình in và may diễn ra song song, được kiểm tra chất lượng tại từng khâu để đảm bảo logo in sắc nét, màu chuẩn và đường may đều. Sau khi hoàn thiện, sản phẩm được đóng gói và giao nhanh trong 1–2 ngày nội thành TP.HCM hoặc 3–5 ngày cho các tỉnh thành khác.

Mẫu “brief gửi xưởng” – chìa khóa giúp đặt hàng nhanh, không sai sót

Một bản brief rõ ràng sẽ giúp xưởng hiểu đúng yêu cầu và rút ngắn thời gian duyệt mẫu. Dựa trên kinh nghiệm xử lý hàng nghìn đơn hàng, Trí Việt khuyến nghị bản brief nên gồm các nội dung chính như: kích thước túi, loại vải và định lượng, màu túi – màu quai, vị trí in, số lượng và thời gian giao hàng mong muốn, cùng thông tin xuất hóa đơn.

Chỉ với những thông tin cơ bản này, bộ phận kỹ thuật của Trí Việt có thể báo giá chi tiết trong vòng 24 giờ, gửi kèm hình ảnh minh họa trực quan để khách hàng dễ hình dung. Nếu doanh nghiệp chưa có file in, Trí Việt sẽ hỗ trợ thiết kế lại theo màu sắc thương hiệu và chuẩn nhận diện của từng công ty.

Trí Việt – lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp cần in túi vải bố và in ấn trọn gói

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành in ấn và sản xuất túi vải, Túi Vải Trí Việt hiện là đối tác của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và thương hiệu bán lẻ lớn tại TP.HCM. Điểm mạnh của Trí Việt nằm ở quy trình khép kín từ in – may – giao hàng, cùng hệ thống máy in lụa và in chuyển nhiệt hiện đại, giúp kiểm soát chất lượng đồng nhất ở mọi khâu.

Điều khiến khách hàng đánh giá cao ở Trí Việt chính là tốc độ sản xuất nhanh, giá thành hợp lý và khả năng linh hoạt xử lý các đơn hàng gấp, kể cả vào mùa cao điểm. Mỗi sản phẩm túi được kiểm định về màu sắc, đường may, độ bền quai xách và khả năng chịu tải trước khi giao đến tay khách hàng.

Việc đặt in túi canvas số lượng lớn không chỉ là câu chuyện chọn mẫu và giá, mà là quá trình phối hợp giữa doanh nghiệp và xưởng sản xuất để đảm bảo chuẩn size, chuẩn tiến độ. Một đơn hàng được lên kế hoạch tốt có thể tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian sản xuất đáng kể.