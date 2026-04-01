Eztech ra mắt hosting NVMe, đáp ứng nhu cầu thuê hosting giá rẻ và ổn định 01/04/2026 08:56

(PLO)- Việc lựa chọn dịch vụ thuê hosting giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo tốc độ và ổn định luôn là bài toán với nhiều người dùng. Không ít website gặp tình trạng tải chậm hoặc vận hành thiếu ổn định khi sử dụng các gói chi phí thấp. Trước nhu cầu đó, Eztech đã ra mắt dịch vụ hosting NVMe, hướng tới giải pháp cân bằng giữa chi phí và hiệu suất.

Eztech giới thiệu hosting NVMe cho nhu cầu phổ biến

Dịch vụ hosting NVMe của Eztech được xây dựng nhằm đáp ứng các nhu cầu thuê hosting phổ biến như website WordPress, landing page, blog cá nhân hoặc website bán hàng quy mô nhỏ. Việc ứng dụng công nghệ lưu trữ NVMe giúp hỗ trợ website vận hành mượt mà hơn.

Trong thực tế, tốc độ truy xuất dữ liệu ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian tải trang và khả năng phản hồi của website. Khi sử dụng nền tảng lưu trữ phù hợp, người dùng có thể cải thiện trải nghiệm truy cập cũng như hạn chế tình trạng gián đoạn khi có nhiều lượt truy cập cùng lúc.

Cấu hình và công nghệ hỗ trợ vận hành

Cấu hình phù hợp cho website nhỏ và vừa

Gói hosting được trang bị các thông số:

- CPU Intel Xeon 2 Core 3.0GHz

- 2GB RAM

- 8GB NVMe SSD

Cấu hình này đáp ứng tốt các nhu cầu triển khai website phổ biến, đặc biệt với người dùng cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ. Với mức tài nguyên này, các website WordPress hoặc landing page có thể vận hành ổn định trong điều kiện truy cập thông thường.

Tối ưu hiệu suất và bảo mật

Bên cạnh cấu hình phần cứng, dịch vụ tích hợp các công nghệ hỗ trợ:

- LiteSpeed Enterprise kết hợp CloudLinux

- Băng thông không giới hạn

- Backup 1 lần/ngày

- SSL miễn phí

- Diệt mã độc với Imunify360

- cPanel quản trị dễ sử dụng

Những yếu tố này giúp người dùng dễ dàng triển khai và vận hành website, đặc biệt với những người không chuyên về kỹ thuật.

Chi phí và ưu đãi trong giai đoạn ra mắt

Trong thời gian ra mắt, Eztech triển khai gói hosting NVMe với mức giá:

● 699.000đ / 3 năm

● Tương đương chưa tới 19.000đ/tháng

Chương trình áp dụng cho 500 gói đầu tiên. Với mức chi phí này, người dùng có thể triển khai website trong thời gian dài mà không cần lo lắng nhiều về chi phí duy trì ban đầu.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được tặng Rank Math Pro bản quyền, hỗ trợ tối ưu SEO cho website WordPress. Đây là công cụ giúp cải thiện nội dung và nâng cao khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm ngay từ giai đoạn đầu xây dựng website.

Lựa chọn linh hoạt cho nhiều đối tượng người dùng

Người mới bắt đầu

Những người lần đầu xây dựng website có thể dễ dàng tiếp cận nhờ chi phí thấp và hệ thống quản trị đơn giản.

Chủ website và shop online

Các website bán hàng hoặc landing page cần tốc độ ổn định để cải thiện trải nghiệm người dùng có thể tận dụng lợi thế từ công nghệ NVMe.

Freelancer và doanh nghiệp nhỏ

Đối với freelancer hoặc doanh nghiệp nhỏ, việc tối ưu chi phí vận hành nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất là yếu tố quan trọng. Gói hosting này giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu mà vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế.

Hướng tới giải pháp hosting dễ tiếp cận hơn

Đại diện Eztech chia sẻ:

“Chúng tôi nhận thấy nhiều người dùng gặp khó khăn khi lựa chọn giữa chi phí và hiệu suất khi thuê hosting. Với dịch vụ NVMe, Eztech mong muốn mang đến giải pháp giúp website vận hành ổn định hơn với mức chi phí hợp lý”.

Một lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng

Việc lựa chọn dịch vụ thuê hosting giá rẻ nhưng phù hợp vẫn đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả vận hành website. Những giải pháp kết hợp giữa công nghệ mới và chi phí hợp lý đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc, đặc biệt với người dùng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.

Người dùng có thể tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký sớm để nhận ưu đãi trong giai đoạn ra mắt trước khi số lượng giới hạn được sử dụng hết.