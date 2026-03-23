Thị trường lao động 2026: Ứng viên ‘đa nhiệm’ ngày càng được săn đón 23/03/2026 16:38

(PLO)- Sau giai đoạn nhiều biến động, thị trường tuyển dụng năm 2026 được dự báo khởi sắc hơn khi nhiều doanh nghiệp bắt đầu vào guồng với mục tiêu tăng trưởng. Trong bối cảnh chi phí vận hành gia tăng và yêu cầu công việc ngày càng đa dạng, ứng viên đa kỹ năng đang trở thành lựa chọn được nhiều doanh nghiệp ưu tiên.

Doanh nghiệp cần “đúng người”, không chỉ “đủ người”

Nhiều doanh nghiệp bước vào năm 2026 với tâm thế ổn định hơn và sẵn sàng với mục tiêu tăng trưởng mới. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là cách tiếp cận trong tuyển dụng đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Nếu như giai đoạn trước, việc mở rộng đội ngũ nhân sự thường được thực hiện khá nhanh để đáp ứng tốc độ phát triển, thì hiện nay doanh nghiệp lại ưu tiên chiến lược tuyển dụng thận trọng hơn.

Sự thay đổi này không đơn thuần nằm ở số lượng, mà nằm ở cách doanh nghiệp đánh giá giá trị của một nhân sự. Nếu trước đây, nhiều vị trí được đo lường bằng khối lượng công việc hoặc KPI cụ thể, thì hiện tại, xu hướng đang chuyển dần sang đánh giá dựa trên kết quả đầu ra cuối cùng.

Điều này đồng nghĩa với việc một nhân sự không chỉ hoàn thành phần việc của mình, mà còn cần hiểu công việc đó đóng góp như thế nào vào mục tiêu chung. Người có thể kết nối từ kỹ năng chuyên môn đến tư duy vận hành thường có lợi thế rõ rệt.

Xu hướng này cũng phần nào lý giải vì sao khi nhà tuyển dụng đọc một CV, họ không chỉ tìm kiếm kinh nghiệm chuyên môn, mà còn chú ý đến khả năng mở rộng phạm vi công việc, tư duy tổng thể và mức độ chịu trách nhiệm với kết quả cuối cùng.

AI thay thế tác vụ đơn giản, người lao động phải đảm nhận trách nhiệm rộng hơn

Một trong những yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng tuyển dụng đa kỹ năng chính là sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là AI. Nhiều tác vụ mang tính lặp lại hoặc chuyên môn đơn giản đang dần được tự động hóa.

Điều này không đồng nghĩa với việc cánh cửa cơ hội việc làm “đóng lại”, mà phạm vi công việc của người lao động đang được mở rộng hơn. Khi trí tuệ nhân tạo hỗ trợ xử lý các tác vụ riêng lẻ, nhân sự được kỳ vọng tập trung nhiều hơn vào các nhiệm vụ mang tính tổng hợp, ra quyết định và tạo giá trị.

Tuy nhiên, sự thay đổi này không diễn ra đồng đều ở tất cả các ngành nghề. Những lĩnh vực liên quan nhiều đến công nghệ, dữ liệu hoặc vận hành số sẽ chịu tác động rõ rệt hơn. Ngay cả trong các ngành truyền thống, việc ứng dụng công cụ số cũng đang dần trở thành yêu cầu phổ biến.

Chẳng hạn, nhân sự Sales không chỉ bán hàng mà còn cần sử dụng CRM, theo dõi dữ liệu khách hàng. Kế toán không chỉ ghi nhận số liệu mà còn làm việc với các phần mềm và hệ thống tự động. Trong khi đó, lĩnh vực kỹ thuật lại càng đòi hỏi việc cập nhật liên tục với công nghệ mới.

Khi AI dần “làm thay” các phần việc cơ bản, giá trị của người lao động sẽ được đánh giá cao hơn ở khả năng cống hiến nhiều hơn trong một vai trò, thay vì chỉ hoàn thành một nhiệm vụ cố định.

Áp lực chi phí buộc doanh nghiệp phải “tối ưu con người”

Bên cạnh yếu tố công nghệ, một yếu tố khác cũng đang ảnh hưởng mạnh tới chiến lược tuyển dụng của doanh nghiệp đó là áp lực chi phí vận hành.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, chi phí nguyên liệu, logistics và vận chuyển quốc tế được dự báo vẫn duy trì ở mức cao. Những yếu tố này khiến nhiều doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong kế hoạch mở rộng đội ngũ nhân sự. Thay vì tăng số lượng lao động, họ có xu hướng tập trung vào việc nâng cao hiệu quả của từng vị trí công việc.

Điều này dẫn tới một thay đổi đáng chú ý trong cách doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự. Nếu trước đây mục tiêu là “tuyển đủ người” để vận hành bộ máy, thì hiện nay trọng tâm đã chuyển sang “tuyển đúng người” – những người có thể tạo ra giá trị rõ ràng và thích ứng nhanh với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

Bàn về vấn đề này, ông Phạm Thanh Hải - CEO của JobsGO chia sẻ: “Xu hướng tuyển dụng nhân sự đa kỹ năng sẽ còn tiếp diễn trong những năm tới. Trong bối cảnh AI dần đảm nhiệm các tác vụ mang tính lặp lại, doanh nghiệp không chỉ tìm người làm được việc, mà còn ở khả năng tạo ra kết quả rõ ràng và những đóng góp vượt ra ngoài phạm vi công việc truyền thống”.