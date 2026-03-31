Loa Harman Kardon của nước nào? Top sản phẩm 'đỉnh cao' đáng mua nhất 31/03/2026 10:38

(PLO)- Loa Harman Kardon là dòng loa cao cấp được nhiều người yêu âm thanh quan tâm nhờ thiết kế độc đáo và chất lượng âm thanh mạnh mẽ. Với kiểu dáng hiện đại, các mẫu loa của hãng có thể bố trí trong nhiều khu vực sinh hoạt khác nhau. Vậy loa thương hiệu này xuất xứ từ đâu và nên chọn dòng loa nào phù hợp?

Thương hiệu Harman Kardon xuất xứ từ đâu?

Loa Harman Kardon là thương hiệu âm thanh có nguồn gốc từ Mỹ, được Sidney Harman và Bernard Kardon thành lập vào năm 1953. Ngay từ những năm đầu hoạt động, hãng đã tập trung phát triển các thiết bị âm thanh hi-fi với chất lượng cao.

Thương hiệu thuộc tập đoàn Harman International, một công ty chuyên về công nghệ âm thanh và điện tử tiêu dùng. Đến năm 2017, Harman International chính thức được Samsung Electronics mua lại và trở thành công ty con của tập đoàn này.

Điểm nổi bật về thiết kế và chất âm của loa Harman Kardon

Thương hiệu loa này được nhiều người yêu thích không chỉ vì thương hiệu lâu đời mà còn nhờ thiết kế và chất lượng âm thanh đặc trưng.

Thiết kế loa sang trọng và khác biệt

Một trong những điểm dễ nhận diện của thương hiệu loa này chính là thiết kế độc đáo và mang tính thẩm mỹ cao. Nhiều dòng loa của hãng sử dụng kiểu dáng tròn hoặc vòm trong suốt, tạo cảm giác hiện đại.

Không chỉ chú trọng vẻ ngoài, hãng còn thiết kế sản phẩm theo phong cách tối giản nhưng tinh tế, giúp loa có thể phù hợp với nhiều không gian như phòng khách, phòng làm việc hay quán cà phê.

Chất âm đặc trưng của thương hiệu

Nhờ hệ thống driver được tối ưu, loa Harman Kardon mang đến chất âm rõ ràng với sự cân bằng giữa bass, mid và treble. Hãng chú trọng tối ưu các dải âm để mang lại trải nghiệm nghe nhạc tự nhiên, giúp người dùng cảm nhận rõ từng lớp âm thanh.

Một số dòng loa được trang bị nhiều củ loa và bộ khuếch đại riêng biệt để tăng cường hiệu suất âm thanh. Chẳng hạn, dòng Onyx có công suất khoảng 50W RMS, cùng hệ thống subwoofer giúp tái tạo âm bass sâu.

Gợi ý các mẫu dòng loa từ Harman Kardon

Hãng phát triển nhiều dòng loa khác nhau nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của người dùng. Dưới đây là một số dòng nổi bật mà người dùng có thể tham khảo:

Dòng sản phẩm Aura Studio

Aura Studio là dòng nổi bật của loa Harman Kardon với thiết kế vòm trong suốt mang tính biểu tượng. Loa được thiết kế để phát âm thanh đa hướng và được tích hợp đèn ambient light chuyển động theo nhịp nhạc.

Mẫu loa này được trang bị hệ thống nhiều driver kết hợp với subwoofer để tái tạo âm thanh mạnh mẽ và cân bằng. Nhờ hệ thống loa được bố trí hợp lý, thiết bị có khả năng thể hiện âm bass chắc, mid rõ và treble sáng.

Dòng sản phẩm Onyx Studio

Onyx Studio là một trong những dòng loa phổ biến nhờ thiết kế tròn đặc trưng cùng tay nắm tiện lợi. Các mẫu từ dòng này thường được trang bị hệ thống 4 driver mang lại âm thanh chất lượng tốt.

Thêm vào đó, công suất của dòng loa Harman Kardon này thường đạt khoảng 50W RMS, dải tần phổ biến khoảng 50Hz - 20kHz. Nhiều phiên bản còn tích hợp pin dung lượng khoảng 3.000 - 3.200mAh, cho thời gian phát nhạc liên tục khoảng 8 giờ.

Dòng sản phẩm Go+ Play

Go+ Play là dòng loa di động cao cấp với thiết kế tay cầm kim loại chắc chắn, giúp người dùng mang theo hoặc di chuyển dễ dàng. Go + Play mang lại âm thanh mạnh mẽ, phù hợp cho các không gian giải trí hoặc những buổi tụ họp.

Loa có công suất khoảng 160W RMS khi cắm sạc, mang đến chất lượng âm thanh sống động. Ngoài ra, với thời lượng pin có thể phát liên tục 8 giờ, sản phẩm hạn chế tình trạng ngắt quãng khi đang thưởng thức nhạc.

Mua loa Harman Kardon ở đâu uy tín?

Loa Harman Kardon không chỉ nổi bật nhờ thiết kế đặc trưng mà còn mang đến trải nghiệm âm thanh ổn định cho nhiều nhu cầu khác nhau. Người dùng có thể cân nhắc lựa chọn loa phù hợp với không gian sử dụng và ngân sách của mình.