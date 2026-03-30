Hành trình 'mang chuông đi đánh xứ người' của Guitar Custom Việt 30/03/2026 16:00

(PLO)- Guitar Custom Việt Nam là thương hiệu uy tín tại Việt Nam. Thương hiệu này được sáng lập bởi doanh nhân trẻ Trần Quang Vũ - anh cũng là người tiên phong đưa đàn guitar Việt xuất khẩu sang nước ngoài và được tổ chức triển lãm tại Nhật Bản.

Phòng đàn và nơi trưng bày sản phẩm Guitar Custom Việt Nam.

Thuở nhỏ, Trần Quang Vũ yêu thích xem các chương trình ca nhạc của các ban nhạc châu Âu. Đọng lại trong anh là những hình ảnh, âm thanh của đàn guitar. Năm 2012, anh tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Tại đây, Trần Quang Vũ vẫn sinh hoạt về âm nhạc và đã đạt được những giải thưởng cao quý như: Giải nhất Tiếng hát sinh viên TP.HCM và toàn khối sinh viên Khoa Nghệ thuật. Năm 2018, anh tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Sài Gòn với số điểm chuyên môn xuất sắc của nhạc cụ lẫn thanh nhạc.

Sau khi ra trường, Trần Quang Vũ làm việc tại HNMC và thỉnh giảng tại Trường Văn hóa Nghệ thuật và trung tâm thanh nhạc do anh sáng lập… Anh nhớ không quên, năm 2017, anh bắt đầu bén duyên với nghiệp làm đàn khi gặp được đúng nghệ nhân bậc thầy đã dìu dắt, giúp anh đi theo con đường sản xuất đàn guitar cao cấp chuyên nghiệp.

Chia sẻ về hành trình xây dựng thương hiệu Guitar Custom Việt Nam, Trần Quang Vũ cho biết: “Ban đầu Guitar Custom Việt Nam là 1 cơ sở nhỏ với quy mô 5 thợ kĩ thuật và số vốn ít ỏi khoảng 200 triệu đồng. Năm 2017, tôi dồn tâm sức và tiền bạc của mình để phát triển mảng guitar cao cấp. Hiện nay, tổng số vốn chúng tôi đã vào hơn gấp nhiều lần. Đứng vai trò là nhà đầu tư chính, tôi hằng ngày, hằng giờ phải học tìm hiểu thêm những kiến thức mới về guitar và những thứ liên quan. Năm 2019-2021, tôi có những đơn hàng thiết kế đầu tiên về guitar từ Nhật Bản và Úc. Hiện nay chúng tôi có 2 đơn vị trực thuộc là Trúc Giang tại Úc và Griffith Guitar tại Nhật Bản và một số đối tác nhỏ lớn trên khắp Việt Nam”.

Anh Trần Quang Vũ cho biết, để Guitar Custom Việt Nam thành công như hôm nay, anh cũng đã trải qua không ít khó khăn và thử thách. “Hơn 10 năm gắn bó với âm nhạc, 8 năm sản xuất guitar theo yêu cầu. Tôi thấy mình được sống với đúng đam mê của mình. Ngược lại, tôi cũng trải qua ít nhiều lần mệt mỏi và gục ngã khi chính công việc mình rơi vào bế tắc, nhưng đâu đó tôi vẫn có những điều may mắn đến với tôi. Tháng 4-2023, tôi vinh dự đạt giải thưởng Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam. Tháng 5-2023, giải thưởng Sao Vàng; giải thưởng Nhà Doanh nhân - Tri thức tiêu biểu Đổi mới sáng tạo 2023 do Trung tướng Nguyễn Đình Chiến trao (Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng); Huy hiệu Bác Hồ,...”.

Với khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế, Trần Quang Vũ cho biết, anh luôn hướng đến việc nâng cao chất lượng trong sản xuất và cải thiện đa dạng mẫu mã. Anh chia sẻ, điểm nhấn của Guitar Custom Việt Nam chính là những sản phẩm chất lượng được thiết kế độc đáo, riêng biệt, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bằng những hiểu biết chuyên sâu về đàn guitar cùng với hệ thống máy móc sản xuất hiện đại, Guitar Custom Việt Nam sẽ mang đến cho thị trường những sản phẩm độc đáo, ấn tượng, chất lượng nhất.

Các sản phẩm được sản xuất 1 cách tỉ mỉ và hoàn thiện.

Nhờ ứng dụng quy trình sản xuất đàn guitar chuyên nghiệp, cùng với chữ “Tâm” và chữ “Tầm” trong sản xuất kinh doanh, Guitar Custom Việt Nam luôn đảm bảo chất lượng và năng suất hoạt động. Cung ứng cho thị trường âm nhạc nhiều mẫu mã, thiết kế, chất liệu đàn guitar khác nhau.

Bật mí về những định hướng trong thời gian tới, Trần Quang Vũ cho biết: “Sắp tới chúng tôi sẽ phát triển các mẫu mã đa dạng hơn và sắc sảo hơn về hình thức lẫn âm thanh gồm các mẫu Acoustic và Classic với chất liệu tốt nhất và những phụ kiện đi kèm chất lượng cao”.