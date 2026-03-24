The Global City – Chuẩn sống hiện đại, thời thượng giữa lòng TP.HCM 24/03/2026 11:08

(PLO)- Vượt ra khỏi khái niệm một nơi ở đơn thuần, The Global City đang từng bước định hình chuẩn sống “cosmopolitan” - nơi hội tụ của công nghệ, nghệ thuật và phong cách sống toàn cầu.

“Downtown” mới của khu Đông

Trong khi phường Sài Gòn (Quận 1 cũ) từ lâu được xem là trung tâm sầm uất truyền thống, sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng khu Đông đang mở ra nhu cầu về một “downtown” mới – hiện đại hơn, thông minh hơn và mang tính kết nối toàn cầu. The Global City, với quy mô hơn 117 ha (TP.Thủ Đức cũ), được xem là lời giải cho xu hướng này.

Dự án sở hữu vị trí chiến lược khi nằm tại giao điểm giữa đường Đỗ Xuân Hợp và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đóng vai trò kết nối lõi đô thị hiện hữu với sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Đây là khu vực được đánh giá là tâm điểm phát triển mới, nơi thu hút dòng cư dân chất lượng cao, chuyên gia quốc tế và giới đầu tư giàu kinh nghiệm.

Không dừng lại ở một khu dân cư cao cấp, chủ đầu tư hướng tới xây dựng mô hình “thành phố trong lòng thành phố” – nơi tích hợp đầy đủ các chức năng từ kinh tế, văn hóa đến giải trí và giáo dục.

The Global City - Phong cách sống hiện đại, thời thượng chuẩn quốc tế.

Từ khu đô thị đến trung tâm phong cách sống

Trên thế giới, nhiều khu đô thị đã chuyển mình thành những “lifestyle hub” – nơi không chỉ để ở mà còn là điểm đến trải nghiệm. Những mô hình như Marina Bay (Singapore) hay Hudson Yards (New York) là ví dụ điển hình cho xu hướng này.

Tại TP.HCM, khi đô thị mở rộng về phía Đông được định hướng trở thành trung tâm kinh tế sáng tạo mới, các khu đô thị tích hợp đa chức năng trở thành xu thế tất yếu. The Global City được quy hoạch theo hướng đó, với mục tiêu không chỉ cung cấp không gian sống mà còn kiến tạo một trung tâm phong cách sống mới cho toàn khu vực.

Nhờ vị trí trung tâm, dự án có khả năng kết nối nhanh chóng đến các khu vực trọng điểm, từ đó mở rộng phạm vi phục vụ không chỉ cư dân nội khu mà còn cả cộng đồng xung quanh. Điều này tạo tiền đề để The Global City trở thành điểm đến sôi động của khu Đông.

Điểm nhấn của The Global City nằm ở hệ sinh thái tiện ích đa dạng, tạo nên nhịp sống liên tục suốt ngày đêm. Khu đô thị được phát triển như một “lifestyle hub” với các tuyến phố thương mại sầm uất, quy tụ thương hiệu bán lẻ, nhà hàng, café và dịch vụ cao cấp.

Bên cạnh đó là hệ thống cảnh quan gồm kênh đào trung tâm, công viên và quảng trường sự kiện, mang đến không gian sống xanh đồng thời tạo điều kiện cho các hoạt động cộng đồng.

Tại đây, cư dân có thể bắt đầu ngày mới với thể thao, thư giãn bên không gian xanh; tiếp nối bằng các hoạt động làm việc, gặp gỡ; và kết thúc bằng trải nghiệm ẩm thực, mua sắm hay giải trí về đêm.

Hệ sinh thái trải nghiệm đa tầng tạo nên nhịp sống sôi động.

Cộng đồng cư dân – yếu tố tạo nên sức sống

Một khu đô thị thành công không chỉ đến từ hạ tầng hay tiện ích, mà còn nằm ở cộng đồng cư dân. Tại The Global City, nhóm cư dân hướng tới là những người trẻ thành đạt, doanh nhân, chuyên gia và các gia đình hiện đại – những người đề cao chất lượng sống và trải nghiệm.

Chính cộng đồng này sẽ góp phần tạo nên bản sắc riêng cho khu đô thị thông qua các hoạt động giao lưu, sự kiện và tương tác hàng ngày. Những không gian gặp gỡ, làm việc và giải trí được kỳ vọng trở thành chất xúc tác để hình thành một môi trường sống năng động, sáng tạo.