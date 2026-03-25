Local Vietnam khai trương Ha Giang Aya Lodge tại bản người Hmong trên cung đường Hà Giang Loop 25/03/2026 15:10

(PLO)- Giữa vùng núi cao Hà Giang (nay thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang), một khu nghỉ dưỡng mới vừa đi vào hoạt động, mang đến góc nhìn mới mẻ về cách phát triển du lịch bền vững tại miền Bắc Việt Nam.

Ha Giang Aya Lodge, một dự án được phát triển bởi công ty du lịch Local Vietnam, đã chính thức mở cửa vào đầu năm 2026 ngay trên cung đường Hà Giang Loop nổi tiếng. Thay vì tọa lạc tại những thị trấn sầm uất hay các khu du lịch tập trung, lodge nằm trọn trong bản người Hmong ở Sủng Trái, nơi nhịp sống của người dân địa phương vẫn duy trì vẹn nguyên qua nhiều thế hệ.

Ý tưởng cốt lõi của dự án rất đơn giản: tạo ra một không gian hòa nhập hoàn toàn vào môi trường xung quanh, thay vì thay đổi cảnh quan bản địa để phục vụ du khách.

Local Vietnam được điều hành bởi bà Phùng Nhung, bà Phùng Dương và người đồng sáng lập quốc tịch Hà Lan - ông Marnick Schoonderwoerd. Họ là những người đã dành nhiều năm gắn bó và khám phá vùng núi phía Bắc. Trong hơn một thập kỷ tại Việt Nam, ông Schoonderwoerd đã chắp bút cho hàng trăm bài hướng dẫn du lịch chi tiết, tập trung vào những vùng đất còn sơ khai như Hà Giang.

“Hà Giang luôn nổi bật bởi cảnh quan kỳ vĩ và bản sắc văn hóa địa phương mạnh mẽ,” ông Schoonderwoerd chia sẻ. “Khi du lịch phát triển, thách thức đặt ra là làm sao để tăng trưởng mà vẫn giữ được những giá trị cốt lõi đó”.

Trải nghiệm lưu trú tại một bản làng thực thụ

Ha Giang Aya Lodge không được xây dựng như một không gian du lịch biệt lập. Ngược lại, đây là một phần của bản làng hiện hữu, nơi du khách cùng sinh sống và giao lưu với người dân địa phương thay vì tách biệt với họ.

Cuộc sống tại Sủng Trái vẫn tiếp diễn tự nhiên, từ các hoạt động canh tác nông nghiệp đến những phiên chợ tuần gần đó, nơi hội tụ của nhiều dân tộc anh em vùng cao. Đối với du khách, điều này mang lại một trải nghiệm chân thực, phản ánh hơi thở cuộc sống đời thường thay vì những sản phẩm du lịch được dàn dựng.

Kiến tạo cơ hội cho cộng đồng địa phương

Dự án đặc biệt chú trọng đến việc thu hút sự tham gia của người dân trong vùng. Phần lớn nhân viên tại lodge là người dân bản Sủng Trái và các khu vực lân cận. Họ được đào tạo trực tiếp tại chỗ về các kỹ năng nghiệp vụ khách sạn và các lớp học tiếng Anh.

Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với công việc du lịch, mở ra những cơ hội mới ngay tại quê hương mà không cần phải đi xa. Ngoài ra, ban quản lý còn hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng như dạy tiếng Anh tại trường học địa phương và các dự án cải thiện đời sống bản làng.

“Chúng tôi muốn du lịch mang lại lợi ích thiết thực cho những người sống tại đây,” bà Phùng Nhung cho biết. “Điều đó chỉ khả thi khi cộng đồng được tham gia trực tiếp vào quá trình này”.

Tiện nghi hài hòa trên cung đường Hà Giang Loop

Dù mang đậm tính bản sắc, lodge vẫn được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối ưu, điều vốn không dễ tìm thấy trên cung đường Hà Giang Loop.

Các phòng nghỉ được trang bị đầy đủ cho cả mùa đông lạnh giá và mùa hè oi bức với hệ thống sưởi và điều hòa. Những ô cửa kính lớn và ban công rộng mở mang đến tầm nhìn hướng thẳng ra những dãy núi đá vôi hùng vĩ, nơi cảnh sắc thay đổi liên tục theo ánh sáng và những dải mây trôi.

Kiến trúc của lodge, do kiến trúc sư người Việt Tùng Lê thiết kế, ưu tiên sử dụng vật liệu tự nhiên và các đường nét truyền thống, giúp công trình ẩn mình duyên dáng vào cảnh quan thay vì trở nên lạc lõng.

Sự tiếp nối triết lý của Local Vietnam

Local Vietnam vốn đã khẳng định được uy tín thông qua các thông tin du lịch chuyên sâu và những hành trình được thiết kế riêng, tập trung vào những trải nghiệm mới mẻ ngoài những tour tuyến thông thường.

Ha Giang Aya Lodge chính là hiện thực hóa của triết lý đó, kết hợp giữa văn hóa bản địa, trách nhiệm cộng đồng và sự tiện nghi cần thiết. Khi du lịch trên tuyến Hà Giang Loop tiếp tục phát triển, những dự án như thế này mang đến một mô hình thay thế: nơi sự tăng trưởng luôn gắn liền với đời sống địa phương và các giá trị truyền thống lâu đời.