Tổng thống Syria nói về vấn đề tham chiến xung đột Iran 01/04/2026 07:17

(PLO)- Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa cho biết Damascus sẽ đứng ngoài xung đột Mỹ/Israel - Iran, nói không muốn đất nước biến thành bãi chiến trường.

Ngày 31-3, Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa tuyên bố nước này sẽ đứng ngoài cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, trừ khi Damascus trở thành mục tiêu của các hành động gây hấn và các giải pháp ngoại giao đi vào ngõ cụt, hãng Reuters đưa tin.

Phát biểu tại một sự kiện do viện nghiên cứu Chatham House tổ chức ở London (Anh), nhà lãnh đạo Syria nhấn mạnh: "Trừ khi bị bất kỳ bên nào nhắm mục tiêu, Syria sẽ duy trì thế trung lập bên ngoài mọi cuộc xung đột".

"Chúng tôi không muốn Syria biến thành một bãi chiến trường. Nhưng thật không may, cục diện thế giới ngày nay… đang rất dễ biến động và vô cùng khó lường" - ông al-Sharaa nhận định.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: AFP

Theo Reuters, thời gian qua, chính quyền Damascus luôn nỗ lực đứng ngoài lề cuộc xung đột khu vực.

Trả lời câu hỏi về việc liệu Damascus có tiếp tục giữ thái độ trung lập trong bối cảnh chiến sự bủa vây hay không, Tổng thống Syria cho biết: "Chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ lý tưởng với toàn khu vực, bao gồm Lebanon, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, cũng như các cường quốc thế giới như Anh, Pháp, Đức và Mỹ. Tôi cho rằng Syria hội đủ điều kiện để khởi tạo một mạng lưới quan hệ chiến lược".

Đầu tháng này, Syria đã điều động hàng ngàn binh sĩ tới khu vực biên giới phía tây giáp Lebanon và biên giới phía đông giáp Iraq. Bộ Quốc phòng nước này khẳng định đợt triển khai quân nói trên là một phần trong nỗ lực "bảo vệ và kiểm soát biên giới giữa lúc xung đột khu vực đang ngày càng leo thang".

"Chúng tôi đã quá mệt mỏi với chiến tranh. Đất nước này đã phải trả một cái giá quá đắt. Chúng tôi chưa sẵn sàng và cũng không muốn trải qua một cuộc chiến nào nữa" - Tổng thống Syria nói.