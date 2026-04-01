Chiến sự Trung Đông ngày 33: Iran cảnh báo nhắm mục tiêu Boeing, Tesla, Meta, Google Apple; Ông Trump nói về thời hạn kết thúc; Nga thông tin về tân Lãnh tụ tối cao Iran 01/04/2026 06:18

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Iran không cần phải đạt được thỏa thuận với Mỹ để chấm dứt xung đột; IRGC cảnh báo loạt tập đoàn công nghệ Mỹ ở Trung Đông; Anh điều thêm phòng không tới vùng Vịnh.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi các bên vẫn còn khác biệt về lập trường liên quan điều kiện chấm dứt xung đột.

Ông Trump: Cuộc chiến với Iran có thể kết thúc trong vòng 2-3 tuần

Chiều 31-3 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ có thể kết thúc cuộc chiến với Iran trong vòng 2 đến 3 tuần, theo hãng tin Reuters.

Ông Trump cũng nói rằng cuộc chiến có thể kết thúc sớm hơn nếu đạt được một thỏa thuận.

“Có khả năng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận vì họ muốn đạt thỏa thuận. Họ muốn đạt thỏa thuận còn nhiều hơn tôi muốn. Nhưng trong một khoảng thời gian khá ngắn, chúng ta sẽ kết thúc” - ông Trump nói với phóng viên ở Phòng Bầu dục.

“Hiện giờ chúng tôi đang làm việc với một nhóm người rất khác. Họ hợp lý hơn nhiều” - nhà lãnh đạo Mỹ nói, bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đàm phán.

Ông Trump cũng nói thêm rằng Iran không cần phải đạt được thỏa thuận với Mỹ để chấm dứt xung đột.

“Iran không cần phải đạt thỏa thuận, không” - ông nói khi được hỏi liệu ngoại giao thành công có phải là điều kiện tiên quyết để Mỹ chấm dứt xung đột hay không.

Thay vào đó, tổng thống Mỹ cho biết điều kiện để kết thúc chiến dịch là Iran phải “bị đưa trở lại thời kỳ đồ đá”, tức không còn khả năng sớm sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Khi đó chúng tôi sẽ rút” - ông Trump nói.

Tổng thống Trump nhắc lại rằng việc mở lại eo biển Hormuz nên là vấn đề của các quốc gia khác và họ sẽ phải tự đảm bảo an ninh cho tuyến đường thủy quan trọng này.

“Nếu Pháp hay một quốc gia nào khác muốn lấy dầu hoặc khí đốt, họ cứ đi qua eo biển Hormuz. Họ sẽ đi qua đó và tự lo liệu được. Những gì xảy ra tại eo biển, chúng tôi sẽ không liên quan” - ông Trump nói thêm.

Về phía Tehran, truyền thông nhà nước Iran hôm 31-3 đưa tin rằng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Iran sẵn sàng ngừng chiến đấu, với điều kiện có thể bảo đảm rằng sẽ không bị tấn công lần nữa.

“Chúng tôi chưa từng tìm kiếm căng thẳng hay chiến tranh ở bất kỳ giai đoạn nào, và chúng tôi có đủ quyết tâm để chấm dứt cuộc chiến này nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, đặc biệt là các bảo đảm cần thiết để ngăn chặn hành vi gây hấn tái diễn” - đài Press TV dẫn lời ông Pezeshkian.

Press TV đưa tin về phát biểu của ông Pezeshkian trong một bài viết về cuộc trao đổi giữa Tổng thống Iran và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Trong cuộc gọi, ông Pezeshkian đã chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) vì chưa lên tiếng đủ mạnh mẽ về cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

“EU cần điều chỉnh chính sách và lập trường của mình dựa trên luật pháp quốc tế và phù hợp với các nguyên tắc tương tác mang tính xây dựng và chuyên nghiệp với các bên khác” - ông Pezeshkian nói.

Ông Pezeshkian cảnh báo rằng “bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài” vào xung đột, “dưới bất kỳ cái cớ nào”, đều sẽ dẫn đến những hậu quả nguy hiểm.

Sau cuộc gọi, ông Costa cho biết trên mạng xã hội X rằng ông đã kêu gọi “giảm leo thang và kiềm chế”.

“Cần phải có không gian cho ngoại giao” - ông Costa viết, đồng thời nhấn mạnh việc “giải quyết các quan ngại an ninh rộng hơn liên quan Iran”.

Phát ngôn của các bên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn trên thực địa.

Ngày 31-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo nhắm mục tiêu vào các công ty công nghệ của Mỹ hoạt động trong khu vực nếu có thêm các nhà lãnh đạo Iran bị sát hại trong các vụ "ám sát có chủ".

IRGC kêu gọi nhân viên và người dân sống gần đó sơ tán ngay lập tức, theo hãng thông tấn Tasnim.

IRGC cho biết hơn 15 công ty sẽ bị nhắm mục tiêu, bao gồm Boeing, Tesla, Meta, Google và Apple, bắt đầu từ 8 giờ tối 1-4 (giờ địa phương).

Nhiều ô tô bốc cháy sau khi bị trúng tên lửa của Iran ở miền trung Israel ngày 31-3. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Cùng ngày, Kuwait cho biết đã bắn hạ 5 tên lửa đạn đạo và 7 máy bay không người lái (UAV) trong 24 giờ qua, theo kênh Al Jazeera.

Phong trào Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq tuyên bố đã thực hiện 23 cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq và khắp khu vực.

Tại Lebanon, người phát ngôn quân đội Israel, ông Avichay Adraee, cho biết Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào các địa điểm phóng tên lửa ở miền nam Lebanon.

Ở chiều ngược lại, Hezbollah nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng một loạt tên lửa vào các căn cứ của Israel ở phía bắc TP Safad.

Anh điều thêm phòng không tới vùng Vịnh

Ngày 31-3, Anh cho biết đang điều thêm các hệ thống phòng không tới các quốc gia vùng Vịnh nhằm hỗ trợ “phòng thủ tập thể cho các đồng minh”, đài CNN đưa tin.

“Các hệ thống phòng không quan trọng từ Anh đang được triển khai tới Trung Đông để tiếp tục hỗ trợ các đối tác vùng Vịnh trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV mang tính ‘hung hăng’ từ Iran, vốn vẫn đang diễn ra trên khắp khu vực” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh.

Trong chuyến thăm khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã thông báo quyết định triển khai hệ thống phòng không “Sky Sabre” tới Saudi Arabia và gia hạn việc triển khai các tiêm kích Typhoon của Anh tại Qatar.

Ông Healey cũng cho biết một hệ thống phòng không tầm ngắn hiện đã có mặt tại Bahrain và một hệ thống tên lửa phòng không mặt đất đã được triển khai tới Kuwait.

Nga: Tân Lãnh tụ tối cao Iran đang ở Iran

Ngày 31-3, Đại sứ Nga tại Tehran - ông Alexey Dedov nói với đài RTVI rằng tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei hiện ở trong nước.

“Như lãnh đạo Iran đã nhiều lần khẳng định, lãnh tụ mới đang ở Iran, nhưng vì những lý do dễ hiểu, ông không xuất hiện trước công chúng” - ông Dedov nói khi được hỏi về những tin đồn rằng ông Khamenei có thể đã được sơ tán tới Moscow.

Đại sứ Nga cho biết ông vẫn chưa có cuộc trao đổi nào với lãnh tụ tối cao mới của Iran.

Ông Dedov cũng nhắc lại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “là một trong những người đầu tiên gửi điện chúc mừng tới ông Mojtaba Khamenei, trong đó bày tỏ sự ủng hộ vững chắc đối với Tehran và tình đoàn kết với những người bạn Iran”.