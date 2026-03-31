Bộ trưởng Hegseth nói về sự ‘không thể đoán trước’ của quân đội Mỹ với Iran 31/03/2026 21:32

(PLO)- Sau 2 tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine vừa có cuộc họp báo tiếp theo về cuộc chiến với Iran.

Sáng 31-3 (giờ Mỹ, tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), Lầu Năm Góc đã có cuộc họp báo về chiến sự với Iran, theo đài CNN.

Chủ trì cuộc họp báo là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine. Lần gần nhất hai người này tổ chức cuộc họp báo công khai về cuộc chiến với Iran là vào ngày 19-3.

Trọng tâm chính của Mỹ

Mở đầu cuộc họp báo, Bộ trưởng Hegseth nói rằng "sự thay đổi chế độ đã xảy ra" ở Iran.

“Chính quyền mới này, vì đã có sự thay đổi chế độ, nên sẽ khôn ngoan hơn chính quyền trước. Tổng thống Trump sẽ đạt được thỏa thuận. Ông ấy sẵn sàng, và các điều khoản của thỏa thuận đều đã được họ biết đến” – ông Hegseth nói, song cũng cảnh báo rằng nếu Iran không sẵn lòng tuân thủ các điều khoản đó thì quân đội Mỹ “sẽ tiếp tục với cường độ mạnh hơn nữa”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc sáng 31-3. Ảnh: Win McNamee/FOX NEWS

Bộ trưởng Hegseth tiết lộ ông đã đến thăm Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vào cuối tuần và gặp gỡ các binh sĩ, song từ chối cho biết mình đã đến những căn cứ nào.

Theo Bộ trưởng Hegseth, Mỹ biết các nước đối thủ đang cung cấp thông tin tình báo về các tài sản của Mỹ cho Iran. “Chúng tôi sẽ điều chỉnh lại mọi thứ” – ông Hegseth nói khi được hỏi về các biện pháp mà quân đội Mỹ đang thực hiện để bảo vệ tài sản sau vụ Iran phá hủy máy bay E-3 Sentry của Không quân Mỹ tại một căn cứ không quân ở Saudi Arabia.

Bộ trưởng Hegseth cho biết trọng tâm “chính” của Mỹ là theo đuổi một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran.

“Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo buộc Iran nhận ra rằng chế độ mới này, chế độ đang nắm quyền, sẽ ở vị thế tốt hơn nếu họ đạt được thỏa thuận đó. Chúng ta đang hợp tác chặt chẽ, nhưng nỗ lực chính là đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi muốn đạt được thỏa thuận đó bằng mọi giá, nếu không thì chúng tôi sẵn sàng tiếp tục” – ông Hegseth cho biết.

Theo lời ông Hegseth, việc khi nào các mục tiêu của Mỹ ở Iran "hoàn thành, và việc khi nào đạt được thỏa thuận phục vụ lợi ích của người dân Mỹ" sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào "quyết định riêng của Tổng thống Donald Trump".

Bước đi phải khó đoán

Bộ trưởng Hegseth cho biết quân đội Mỹ hướng đến mục tiêu "không thể đoán trước" về việc triển khai quân đội Mỹ tại Iran.

“Bạn không thể chiến đấu và giành chiến thắng trong một cuộc chiến nếu bạn nói với đối phương những gì bạn sẵn sàng làm hoặc không sẵn sàng làm - bao gồm cả việc đưa quân vào chiến trường. Hiện tại, đối thủ của chúng ta nghĩ rằng có 15 cách khác nhau mà chúng ta có thể tấn công họ bằng quân bộ. Và đoán xem? Đúng là có 15 cách như vậy. Nếu cần thiết, Mỹ có thể thực hiện những lựa chọn đó. Hoặc có thể chúng ta không cần dùng đến chúng. Có thể đàm phán sẽ hiệu quả. Hoặc có thể có một cách tiếp cận khác. Vấn đề là phải khó đoán trước – chắc chắn không để ai biết mình sẵn sàng làm gì hay không làm gì” – ông Hegseth nói tại cuộc họp báo.

Ông Hegseth tin tưởng rằng, hơn ai hết, ông Trump đã "thấm nhuần" những bài học từ những thất bại trước đây của Mỹ ở Iraq và Afghanistan và "ông ấy sẽ không lặp lại những bài học đó”.

Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cũng nói với các phóng viên rằng “phạm vi các lựa chọn quân sự” mà lực lượng Mỹ có thể thực hiện là “rất rộng lớn”, và việc tăng cường quân số trong khu vực không chỉ cung cấp các lựa chọn cho các hoạt động trên bộ.

“Tôi không muốn tước đi quyền quyết định của tổng thống, nhưng có rất nhiều yếu tố, trong đó không thể không kể đến việc Iran cần lưu ý rằng những yếu tố đó đang hiện hữu và là một điểm gây áp lực, vì vậy họ nên cân nhắc kỹ lưỡng, theo tôi, ở cấp độ ngoại giao… để xem xét những gì đang ở trước mắt họ” – theo Tướng Caine.

Bộ trưởng Hegseth xác nhận rằng đoạn video mới đây do Tổng thống Donald Trump chia sẻ là quay hình ảnh các cuộc tấn công của máy bay ném bom Mỹ vào một kho đạn dược ở thành phố Esfahan của Iran.

Ông Trump đã đăng tải đoạn video không có âm thanh lên mạng xã hội Truth Social đêm qua, không kèm chú thích hay địa điểm, cho thấy các cuộc tấn công dường như gây ra những vụ nổ lớn và cột khói dày đặc.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ ở cả Esfahan và thủ đô Tehran trong đêm 30-3 và rạng sáng 31-3.

“Chỉ riêng đêm qua, chúng tôi đã thực hiện 200 cuộc tấn công cơ động. Tấn công cơ động là kiểu tấn công mà phi công cất cánh và trong suốt chuyến bay, họ nhận được mục tiêu mới dựa trên thông tin tình báo thời gian thực – một bệ phóng mới, một vị trí mới, một đội hình quân mới” – theo ông Hegseth.