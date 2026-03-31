Tướng Iran: Mỹ đã tính toán sai 31/03/2026 18:21

(PLO)- Loạt vụ nổ xảy ra trên khắp Iran, khiến hàng chục người thương vong; 3 tàu Trung Quốc an toàn qua Eo biển Hormuz; LHQ cảnh báo hậu quả của cuộc chiến ở Iran có thể gây thiệt hại lên tới 194 tỉ USD.

Tình hình chiến sự tiếp tục leo thang khi loạt vụ nổ xảy ra trên khắp Iran, khiến hàng chục người thương vong.

Tướng Iran: Mỹ đã tính toán sai, phải chịu trách nhiệm việc đóng cửa Eo biển Hormuz

Ngày 31-3, Tướng Ali Fadavi - phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - tuyên bố rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về các vấn đề kinh tế toàn cầu liên quan việc Eo biển Hormuz bị đóng cửa.

"Mỹ đã tính toán sai và đặt ra những mục tiêu lẽ ra phải đạt được trong vòng ba đến năm ngày, nhưng họ đã thất bại trong việc đạt được bất kỳ mục tiêu nào… Eo biển Hormuz vốn đã được mở, nhưng vì những sai lầm của Mỹ, người dân trên khắp thế giới đã mất quyền tiếp cận với tuyến đường thủy đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế toàn cầu” - tướng Fadavi nói trên đài truyền hình nhà nước Iran.

Ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc không kích vào Tehran (Iran) hôm 31-3. Ảnh: Maryam Rahmanian/ Shutterstock

Iran rung chuyển bởi loạt vụ nổ

Ngày 30-3, Iran phải hứng chịu một đêm oanh tạc dữ dội, nhiều tòa nhà bị hư hại và số người chết ngày càng tăng khi Mỹ và Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào nước này, theo đài CNN.

Tại Tehran, tiếng nổ vang vọng khắp thủ đô, khi lực lượng Israel tuyên bố đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào các mục tiêu ở thủ đô Iran.

Tại TP Mahallat (phía nam Tehran), 11 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa, hãng thông tấn bán chính thức Mehr News đưa tin.

Tại TP Zanjan (miền bắc Iran), 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương vào sáng sớm 31-3 trong một cuộc tấn công vào tòa nhà hành chính của Thánh đường Hồi giáo Hosseinieh Azam Zanjan, theo hãng thông tấn IRNA.

Tại Esfahan (thành phố lớn thứ ba của Iran), những vụ nổ lớn cũng đã được ghi nhận.

Hãng thông tấn bán chính thức ISNA dẫn lời một quan chức Bộ Y tế Iran rằng một nhà máy khử muối trên đảo Qeshm của Iran đã bị ngừng hoạt động sau khi bị trúng không kích.

“Nước uống trên đảo Qeshm được cung cấp bởi các nhà máy khử muối. Thật không may, một trong những cơ sở khử muối của đảo đã bị nhắm mục tiêu và đã ngừng hoạt động hoàn toàn, vì không thể sửa chữa trong thời gian ngắn” - người đứng đầu Trung tâm Sức khỏe Môi trường và Nghề nghiệp thuộc Bộ Y tế Iran cho biết.

Đảo Qeshm - ngăn cách với đất liền Iran bởi Eo biển Clarence - đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Iran gần Eo biển Hormuz.

Israel gia tăng kiểm soát miền nam Lebanon

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz ngày 31-3 cho biết nước này có kế hoạch thiết lập một vùng đệm bên trong miền nam Lebanon và duy trì quyền kiểm soát toàn bộ khu vực đến tận sông Litani.

Israel đã không kích vào miền nam Lebanon trong những tuần gần đây, bao gồm việc tấn công các cây cầu bắc qua sông Litani trong một chiến dịch mà Tổng thống Lebanon Joseph Aoun gọi là “màn dạo đầu cho cuộc xâm lược trên bộ”.

Cùng ngày 31-3, Israel cho biết 4 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở miền nam Lebanon. Trong một tuyên bố riêng, Israel cho biết thêm 1 binh sĩ đã thiệt mạng trong cùng vụ việc và 2 người bị thương.

10 binh sĩ Israel được cho là đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah bùng phát vào ngày 2-3, sau cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran.

Theo Bộ Y tế Lebanon, hơn 1.200 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon và hơn 1 triệu người phải di dời.

Tàu Trung Quốc qua Eo biển Hormuz

Chiều 31-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết 3 tàu của nước này gần đây đã đi qua Eo biển Hormuz, theo tờ China Daily.

“Sau khi phối hợp với các bên liên quan, 3 tàu Trung Quốc gần đây đã đi qua Eo biển Hormuz. Chúng tôi bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ của các bên liên quan” - bà Mao nói.

Trung Quốc cho biết 3 tàu của nước này gần đây đã đi qua Eo biển Hormuz. Ảnh: VCG

“Eo biển Hormuz và vùng biển lân cận là tuyến đường quan trọng cho thương mại hàng hóa và năng lượng quốc tế. Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch để khôi phục hòa bình và ổn định ở vùng Vịnh” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

LHQ cảnh báo hậu quả của cuộc chiến ở Iran

Một báo cáo đánh giá mới của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) ngày 31-3 cảnh báo về những hậu quả kinh tế sâu rộng trên khắp Trung Đông do cuộc chiến ở Iran đang diễn ra.

Báo cáo ước tính GDP của các quốc gia Ả Rập trong khu vực sẽ giảm tới 6% và cuộc chiến sẽ gây thiệt hại từ 120 tỉ đến 194 tỉ USD, do sự gián đoạn dòng chảy năng lượng, các tuyến đường thương mại và thị trường tài chính lan rộng ra ngoài chiến trường.

Trên khắp khu vực, gần 4 triệu người có thể bị đẩy vào cảnh nghèo đói, khi giá lương thực và năng lượng tăng cao làm giảm thu nhập hộ gia đình.

Trong khi đó, Iran phải đối mặt sự suy thoái thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Ước tính của UNDP cho thấy nền kinh tế nước này có thể giảm tới 10%, với hàng triệu người nữa rơi vào cảnh nghèo đói khi xung đột làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng và thương mại.