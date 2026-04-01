Ông Zelensky: Nga ra thời hạn để Ukraine rút khỏi Donbass, gây sức ép đàm phán 01/04/2026 06:42

Ngày 31-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng phía Nga ra thời hạn 2 tháng để Ukraine rút khỏi khu vực Donbass, nếu không sẽ phải đối mặt những yêu cầu mới trong các cuộc đàm phán hòa bình, theo tờ Kyiv Independent.

Theo ông Zelensky, Nga đang phát tín hiệu với Mỹ rằng họ có thể kiểm soát Donbass bằng vũ lực trong 2 tháng và sau đó sẽ đưa ra “những điều kiện khác” trong đàm phán.

“Tôi ngạc nhiên không hiểu sao có người lại có thể tin điều này” - tổng thống Ukraine nhận xét. Ông cho rằng Nga không thể kiểm soát Donbass bằng quân sự trong vòng 2 tháng, vì vậy đang gây sức ép trong đàm phán.

Tình trạng của khu vực Donbass đã trở thành điểm nghẽn chính trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine, vốn phần lớn bị đình trệ khi Washington chuyển trọng tâm sang cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo giữa Ukraine và Mỹ, được tổ chức trực tuyến vào ngày 1-4, cùng với quan chức an ninh cấp cao Ukraine Rustem Umerov và các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ sẽ tập trung vào khả năng tổ chức một “cuộc gặp ba bên”. Ông Zelensky cho biết ông cũng sẽ trình bày đề xuất của Kiev về một lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục Sinh đối với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

“Tôi chắc chắn sẽ chuyển đề xuất này tới phía Mỹ vào ngày mai, và chắc chắn sẽ đề nghị họ chuyển tiếp tới phía Nga. Nếu họ tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả. Nếu họ đồng ý ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự” - ông Zelensky nói thêm.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của nhà lãnh đạo Ukraine.

Trước đó, cùng ngày, Điện Kremlin đã phản ứng khá dè dặt trước thông tin về đề xuất ngừng bắn năng lượng của ông Zelensky, cho rằng Moscow chưa thấy bất kỳ đề xuất chi tiết nào và ưu tiên một thỏa thuận hòa bình tổng thể hơn.

“Trong các phát biểu của ông Zelensky mà chúng tôi đã đọc, chúng tôi chưa thấy bất kỳ sáng kiến nào được trình bày rõ ràng về một lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục Sinh. Ông Zelensky cần phải chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định phù hợp để đạt được hòa bình, chứ không chỉ đơn thuần là ngừng bắn” - theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.