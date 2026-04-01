Nga mất liên lạc với vận tải cơ An-26 ở Crimea 01/04/2026 05:37

Ngày 31-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết liên lạc với một máy bay vận tải quân sự An-26 đã bị mất trong một chuyến bay thường lệ trên không phận bán đảo Crimea, theo hãng thông tấn TASS.

"Liên lạc với một máy bay vận tải quân sự An-26 đã bị mất trong một chuyến bay thường lệ trên không phận Crimea vào khoảng 6 giờ chiều giờ Moscow. Không có báo cáo nào về việc máy bay bị va chạm” - Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo bộ này, các đội tìm kiếm và cứu hộ đã được điều động đến hiện trường vụ việc.

Máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga. Ảnh: TASS

Các kênh truyền thông Telegram của Nga có liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng chiếc máy bay đang chở 30 quân nhân Nga vào thời điểm mất liên lạc với radar.

An-26, một loại máy bay phản lực cánh quạt hai động cơ thời Liên Xô, được sử dụng rộng rãi cho vận tải tầm ngắn và tầm trung, có khả năng chở tới 40 binh sĩ hoặc 5,5 tấn hàng hóa.