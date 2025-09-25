VIDEO: UAV Ukraine tấn công 2 vận tải cơ An-26 Nga ở bán đảo Crimea 25/09/2025 16:55

(PLO)- Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) công bố video cho thấy UAV của lực lượng này đã tiêu diệt 2 vận tải cơ An-26 và 2 radar của Nga trên bán đảo Crimea.

Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) tuyên bố đã dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công, phá huỷ 2 vận tải cơ An-26 và 2 hệ thống radar của Nga trên bán đảo Crimea, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Thông báo trên mạng xã hội vào sáng 25-9, HUR cho biết các đơn vị đặc nhiệm của lực lượng này đã “tiếp tục tiêu diệt các mục tiêu giá trị cao” của Nga trên bán đảo Crimea.

“Trong các cuộc đột kích vào bán đảo [Crimea], lực lượng đặc nhiệm Tình báo quân sự Ukraine đã đốt cháy 2 vận tải cơ An-26 của quân Nga, đồng thời tấn công 1 trạm radar mặt đất và 1 radar bờ biển MR-10M1 ‘Mys M1’” – HUR cho hay.

HUR cho biết những tổn thất trên đã được ghi nhận trong bản báo cáo tóm tắt của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 24-9.

UAV của đặc nhiệm HUR phá huỷ trạm radar mặt đất, radar bờ biển MR-10M1 "Mys M1" và 2 vận tải cơ An-26 của Nga trên bán đảo Crimea. Nguồn: HUR

Vận tải cơ An-26 là máy bay cánh quạt 2 động cơ phát triển từ thời Liên Xô, được sử dụng rộng rãi cho mục đích vận tải ở cự ly ngắn hoặc trung bình, có khả năng chở tới 40 binh sĩ hoặc 5,5 tấn hàng hoá.

Trước đó, HUR đã phá huỷ 3 trực thăng Mi-8, 1 trạm radar (ngày 21-9) và 2 thuỷ phi cơ Be-12 Chayka của Nga trên bán đảo Crimea.

Cùng ngày 25-9, Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 1 máy bay Su-34 của Nga trên khu vực Zaporizhia, song không công bố chi tiết hay hình ảnh minh chứng.

Moscow chưa đưa ra bình luận.