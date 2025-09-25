Chiến sự Nga-Ukraine 25-9: Nga đột kích cứ điểm Ukraine ở Donetsk, nã tên lửa Iskander vào bãi huấn luyện lính Ukraine 25/09/2025 08:33

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có tin Nga đột kích các cứ điểm Ukraine ở tỉnh Donetsk, giành được một khu vực quan trọng, đồng thời nã tên lửa đạn đạo vào một bãi huấn luyện lính Ukraine gây thương vong; Ngoại trưởng Nga, Mỹ gặp nhau bàn về chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng trên khắp mặt trận.

Nga nã tên lửa đạn đạo Iskander vào bãi huấn luyện lính Ukraine

Cập nhật chiến sự ngày 24-9, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày, giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 78 cuộc giao tranh trên khắp mặt trận, trong đó, Nga đánh mạnh nhất ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) với 27 cuộc tấn công, theo hãng thông tấn Ukrinform

Cũng trong ngày 24-9, quân đội Ukraine cho biết Nga đã mở một cuộc tấn công, trong đó có 2 tên lửa đạn đạo Iskander, vào khu huấn luyện lính của lực lượng lục quân Ukraine gây ra thương vong cho quân nhân Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

Hậu quả của cuộc pháo kích của Nga nhắm vào tỉnh Kharkiv hôm 24-9. Ảnh: CƠ QUAN KHẨN CẤP UKRAINE

Theo quân đội Ukraine, dù đã có các biện pháp phòng ngừa an ninh nhưng cú đánh trực diện vào hầm trú ẩn của lính đã khiến Ukraine không thể ngăn chặn thương vong. Hiện các dịch vụ khẩn cấp đã tới hiện trường và những người bị thương đã được hỗ trợ y tế.

Lực lượng Ukraine không tiết lộ địa điểm xảy ra cuộc tấn công này.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Ukraine đã tấn công một số cơ sở quan trọng Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu Gazprom Neftekhim-Salavat ở Cộng hòa Bashkortostan (Nga), các trạm bơm dầu ở tỉnh Volgograd như Kuzmychi-1, Zenzevatka và một cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) ở tỉnh Belgorod.

Nga đột kích các cứ điểm Ukraine ở Donetsk

Cập nhật chiến sự ngày 24-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày, quân Nga đã gây ra khoảng 1.495 thương vong cho lính Ukraine trên khắp mặt trận. Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga gây ra nhiều thương vong cho Ukraine nhất với 535 thương vong, theo hãng thông tấn TASS.

Theo đó, nhóm tác chiến Trung tâm của Nga đã tấn công các lữ đoàn Ukraine gần các khu vực Lyman, Myrnohrad, Pokrovsk, Novopavlovka, Petrovka, Rodinskoye và Torske thuộc tỉnh Donetsk. Bên cạnh thiệt hại quân, Ukraine cũng mất một số trang thiết bị quân sự, trong đó có 2 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe bán tải, 2 khẩu pháo và 1 radar phản pháo AN/TPQ-37 do Mỹ sản xuất.

Cũng trong ngày 24-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã mở một cuộc tấn công bất ngờ vào các cứ điểm của Ukraine ở phía bắc tỉnh Donetsk và đã giành được làng Kirovsk (Ukraine gọi là làng Zarichne), đài RT đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngôi làng này đã được lực lượng Ukraine biến thành một pháo đài lớn với tất cả ngôi nhà và tầng hầm đều được chuyển đổi thành các cứ điểm kiên cố và các lối vào làng đều được rải mìn dày đặc. Theo ước tính của Nga, Ukraine đã tập hợp một lực lượng đáng kể ở vùng lân cận Kirovsk, với tới 19 tiểu đoàn tham gia bảo vệ thành trì này.

Bộ này cho biết quân Nga hiện đang tìm kiếm và tiêu diệt trong làng, truy lùng tàn quân của các đơn vị Ukraine cùng Lữ đoàn cơ giới số 63.

Việc giành được Kirovsk mở đường cho Nga đánh thị trấn Lyman - trung tâm hậu cần quan trọng do lực lượng Ukraine kiểm soát ở phía bắc tỉnh Donetsk. Thị trấn này nằm cách Kirovsk khoảng 8 km về phía tây. Lyman đã rơi vào tay Nga ngay từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt nổ ra nhưng Ukraine đã chiếm lại vào cuối năm 2022.

Ngoại trưởng Mỹ, Nga gặp nhau, bàn chấm dứt xung đột

Ngày 24-9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bên lề khóa họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp quốc, theo tờ The New York Times.

Phái đoàn Nga, Mỹ gặp nhau hôm 24-9 bên lề khóa họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp quốc. Ảnh: TASS

Theo thông cáo của mỗi bên, các quan chức Mỹ và Nga đã thảo luận về nhu cầu cấp thiết phải chấm dứt chiến sự Ukraine. Tuy nhiên, tờ The New York Times đánh giá rằng vẫn có độ “chênh” trong quan điểm thể hiện trong thông cáo của các bên.

Thông báo của Nga nhấn mạnh đến "sự hiểu biết" chung giữa Nga và Mỹ, lợi ích chung của hai nước trong việc tìm kiếm các giải pháp hòa bình và thỏa thuận tiếp tục đàm phán. Nga cũng lên án "các âm mưu do Kiev và một số thủ đô châu Âu thúc đẩy nhằm kéo dài xung đột".

Trong khi đó, Mỹ đưa ra thông báo ngắn gọn hơn, rằng ông Rubio đã “nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt giết chóc và sự cần thiết của việc Moscow phải có những bước đi có ý nghĩa hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc chiến Nga-Ukraine”.