Người đàn ông ngồi ngay giữa đường sắt khi tàu chạy qua 01/04/2026 08:15

(PLO)- Người đàn ông ngồi giữa đường sắt, không chấp hành các hiệu lệnh an toàn giao thông khi tàu lửa chạy qua.

Ngày 1-4, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn đường sắt khiến một người đàn ông tử vong trên địa bàn xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa.

Người đàn ông ngồi giữa đường sắt khi tàu chạy đến. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 5 phút sáng 1-4, tại khu gian Suối Cát - Cam An thuộc xã Cam An, một người đàn ông chưa rõ danh tính đội mũ, mang balo ngồi giữa đường tàu.

Thời điểm này, tàu STN2 đang lưu thông theo hướng Sài Gòn đi Nha Trang đang đến nên gác chắn đường ngang đã xuống, đèn tín hiệu liên tục cảnh báo nhưng người đàn ông trên không chấp hành hiệu lệnh an toàn giao thông.

Hậu quả, tàu SNT2 đã va chạm với người đàn ông khiến người này tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tàu SNT2 đã dừng lại để xử lý hiện trường.

Theo hình ảnh camera an ninh tại hiện trường, người đàn ông có dấu hiệu tiêu cực, ngồi ngay giữa đường sắt khi tàu chạy đến.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cùng Công an xã Cam An tiến hành xác minh danh tính nạn nhân.