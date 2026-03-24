Giải pháp camera hải quan cho doanh nghiệp EPE - Công ty Nhật Thực 24/03/2026 11:10

(PLO)- Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp chế xuất (EPE) tại Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng đi kèm với các quy định khắt khe về quản lý hàng hóa.

Việc lắp đặt camera hải quan EPE không chỉ đơn thuần là trang bị thiết bị an ninh, mà còn là điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp hưởng các ưu đãi về thuế và đảm bảo sự giám sát trực tiếp từ cơ quan chức năng.

Tại sao doanh nghiệp EPE cần hệ thống camera hải quan chuyên biệt?

Khác với các hệ thống camera giám sát thông thường, camera hải quan đòi hỏi sự khắt khe về tính liên tục, độ phân giải và khả năng kết nối. Theo Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC và 247/QĐ-TCHQ/2022. Các doanh nghiệp EPE phải thiết lập hệ thống camera giám sát tại các vị trí lưu giữ hàng hóa, cổng ra vào và kết nối dữ liệu trực tiếp với cơ quan Hải quan quản lý.

Một hệ thống chuẩn cần đáp ứng:

- Hoạt động 24/7: Không được gián đoạn trong bất kỳ điều kiện thời tiết hay ánh sáng nào.

- Lưu trữ dài hạn: Dữ liệu hình ảnh thường phải được lưu trữ tối thiểu từ 12 tháng để phục vụ công tác hậu kiểm.

- Khả năng kết nối: Hình ảnh phải được truyền trực tiếp, rõ nét về hệ thống của Tổng cục Hải quan theo định dạng yêu cầu.

- Vị trí lắp đặt và tiêu chuẩn: Các vị trí lắp đặt và tiêu chuẩn camera cần đạt chuẩn theo quy định của Hải quan.

Khẳng định uy tín từ kinh nghiệm thực chiến lắp đặt Camera Hải Quan EPE

Trong phân khúc an ninh công nghiệp, đặc biệt là tại các doanh nghiệp chế xuất (EPE), việc lắp đặt camera hải quan không chỉ dừng lại ở kỹ thuật thi công mà còn là bài toán về sự am hiểu quy định pháp lý. Với nhiều năm kinh nghiệm thực chiến, Công ty Nhật Thực đã khẳng định vị thế là đối tác chiến lược, giúp nhiều doanh nghiệp vượt qua các kỳ hậu kiểm khắt khe của cơ quan chức năng.

Tại sao các doanh nghiệp tập đoàn lớn tin tưởng lựa chọn Nhật Thực?

Sự tin tưởng dành cho Nhật Thực không đến từ những lời quảng cáo, mà đến từ danh sách hàng loạt dự án thành công tại các khu công nghiệp trọng điểm.

Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm

Đội ngũ của chúng tôi không chỉ giỏi về kỹ thuật lắp đặt, họ còn là những chuyên gia thiết kế về giải pháp hệ thống. Với kinh nghiệm đối ứng trực tiếp cùng các cán bộ hải quan trong quá trình nghiệm thu, Nhật Thực biết rõ "đâu là tiêu chuẩn cần đạt" để hệ thống được phê duyệt nhanh chóng nhất.

Thiết bị đạt tiêu chuẩn

Chúng tôi chỉ sử dụng các thiết bị camera đạt tiêu chuẩn 100% so với yêu cầu của Hải quan. Những camera hải quan do Nhật Thực lắp đặt, thiết kế đều đạt chuẩn về vị trí, đáp ứng tối đa các tiêu chuẩn do Hải quan đặt ra.

Phản ứng nhanh và hỗ trợ trọn đời

Kinh nghiệm vận hành cho thấy, hệ thống camera Hải quan không được phép có "thời gian chết", hoặc không có dữ liệu ghi hình liên tục 365 ngày. Nhật Thực luôn tư vấn phương án sử dụng bộ lưu điện UPS phù hợp và cam kết quy trình bảo trì, xử lý sự cố thần tốc, hoặc hỗ trợ doanh nghiệp phương án các văn bản báo cáo Hải Quan hoặc sổ ghi chép theo dõi camera đảm bảo doanh nghiệp luôn trong trạng thái tuân thủ quy định 24/7, tránh các vấn đề pháp lý sau này.

Nhật Thực - Đối tác tin cậy trong hạ tầng an ninh công nghiệp

Không chỉ dừng lại ở các dự án camera hải quan, Công ty Nhật Thực còn khẳng định vị thế là nhà cung cấp giải pháp an ninh toàn diện cho các khu công nghiệp, nhà máy và doanh nghiệp trên toàn quốc. Sự kinh nghiệm, chuyên sâu của Nhật Thực được thể hiện qua dải sản phẩm đa dạng và chất lượng dịch vụ vượt trội.

Nếu doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm một giải pháp an ninh bền vững, Nhật Thực sẵn sàng hỗ trợ các dịch vụ:

- Cung cấp camera giám sát: Hệ thống AI nhận diện khuôn mặt, cảnh báo xâm nhập.

- Cổng từ an ninh siêu thị: Giải pháp chống thất thoát hàng hóa tối ưu.

- Cổng xếp tự động inox & Barrier tự động: Kiểm soát phương tiện và luồng giao thông tại nhà máy chuyên nghiệp.

- Hệ thống kiểm soát ra vào (Access Control): Quản lý nhân sự bằng vân tay, khuôn mặt và thẻ từ.