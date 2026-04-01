Đã tìm được vị trí vận tải cơ An-26 của Nga rơi ở Crimea, không ai sống sót 01/04/2026 08:07

(PLO)- Kết luận sơ bộ cho biết vận tải cơ An-26 của Nga đâm vào vách núi tại Crimea do sự cố kỹ thuật, khiến toàn bộ 29 người trên chuyến bay tử nạn.

Ngày 1-4, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng chức năng đã xác định được vị trí vụ vận tải cơ An-26 bị mất liên lạc ở bán đảo Crimea.

Toàn bộ 29 người trên máy bay, bao gồm 23 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, đều đã thiệt mạng.

"Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã xác định được hiện trường vụ rơi máy bay An-26. Theo các báo cáo từ hiện trường, 6 thành viên phi hành đoàn cùng 23 hành khách trên máy bay đã thiệt mạng" - Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Trao đổi với hãng thông tấn TASS, một nguồn tin từ hiện trường cho biết chiếc máy bay vận tải quân sự bị mất liên lạc nói trên đã đâm vào một vách núi.

Trước đó, máy bay vận tải quân sự An-26 bị mất liên lạc trong một chuyến bay thường lệ qua không phận Crimea vào khoảng 18 giờ ngày 31-3 (giờ Moscow).

Bước đầu không ghi nhận dấu hiệu máy bay bị tác động phá hoại từ bên ngoài. Nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn được xác định là do sự cố kỹ thuật. Hiện ủy ban điều tra của Bộ Quốc phòng Nga đang tiến hành làm việc tại hiện trường.