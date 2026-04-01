Iran cảnh báo nhắm mục tiêu ‘ông lớn’ công nghệ Mỹ, nếu Washington còn ám sát lãnh đạo Tehran 01/04/2026 07:20

(PLO)- IRGC cảnh báo sẽ nhắm vào các tập đoàn công nghệ Mỹ như Apple, Google, Meta nếu có thêm lãnh đạo Iran bị ám sát, yêu cầu nhân viên các công ty này rời đi để "bảo toàn tính mạng".

Ngày 31-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ như Apple, Google và Meta nếu có thêm giới chức lãnh đạo Iran bị ám sát, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

"Bắt đầu từ 20 giờ (giờ Tehran) ngày 1-4, các công ty này phải chuẩn bị tinh thần cho việc các cơ sở liên quan bị phá hủy để trả giá cho mỗi vụ ám sát tại Iran. Chúng tôi khuyên nhân viên của các tổ chức trên nên lập tức rời khỏi nơi làm việc để bảo toàn tính mạng" - IRGC nhấn mạnh.

Tuyên bố nêu đích danh 18 công ty, bao gồm Cisco, Tesla, Palantir, HP, Intel, Oracle, Nvidia, Microsoft, Apple, Google và Meta, cùng nhiều công ty khác.

Một thành viên lực lượng an ninh Iran đứng gác cạnh tấm băng rôn có hình các lãnh tụ tối cao Iran trước đây và hiện tại tại Tehran ngày 31-3. Ảnh: EPA

IRGC nói rằng chính phủ Mỹ và các gã khổng lồ công nghệ đã "phớt lờ những cảnh báo nhiều lần của chúng tôi về sự cần thiết" phải chấm dứt các chiến dịch nhắm vào giới chức cấp cao Iran. Lực lượng này cáo buộc các hãng công nghệ Mỹ là "yếu tố then chốt trong việc vạch kế hoạch và theo dõi các mục tiêu ám sát".

"Các công ty tích cực tham gia vào những âm mưu đó sẽ phải đối mặt hành động đáp trả tương xứng cho mỗi vụ ám sát có chủ đích" - tuyên bố khẳng định.

IRGC không nêu rõ các hành động đáp trả sẽ diễn ra ở đâu, nhưng lưu ý: "Người dân sống gần các công ty khủng bố này ở tất cả các quốc gia trong khu vực cũng được khuyến cáo rời khỏi vị trí hiện tại trong bán kính 1km và di chuyển đến nơi an toàn".

Hồi đầu tháng 3, Amazon báo cáo rằng 2 trung tâm dữ liệu của họ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã bị UAV "tấn công trực tiếp" và 1 cơ sở ở Bahrain bị hư hại do chấn động từ một vụ tấn công lân cận.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.