Chiến sự Nga-Ukraine 1-4: Ukraine cáo buộc Nga điều UAV tới Baltic và Phần Lan nhằm kích động căng thẳng; Moscow nói về đàm phán 01/04/2026 07:15

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine nói Nga chủ ý điều UAV tới Baltic và Phần Lan nhằm kích động căng thẳng; Ông Zelensky nói Nga ra "tối hậu thư" 2 tháng yêu cầu Ukraine rút khỏi Donbass; Đàm phán giải quyết khủng hoảng Ukraine tạm dừng do điểm nóng Iran.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ông Zelensky nói Nga ra "tối hậu thư" 2 tháng yêu cầu Ukraine rút khỏi Donbass

Ngày 31-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Moscow đang ra "tối hậu thư" yêu cầu Kiev trong vòng 2 tháng phải rút quân khỏi khu vực Donbass (miền đông Ukraine), nếu không sẽ phải đối mặt những yêu sách mới trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Theo tờ Kyiv Independent, ông Zelensky tiết lộ Nga đang phát đi tín hiệu với Mỹ rằng nước này có thể kiểm soát Donbass bằng vũ lực trong khoảng thời gian trên, và sau đó sẽ đưa ra "các điều kiện khác" trên bàn đàm phán.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

"Tôi ngạc nhiên là làm sao lại có người tin vào điều này" - nhà lãnh đạo Ukraine bình luận. Ông nhấn mạnh Nga không thể kiểm soát Donbass bằng quân sự chỉ trong vòng 2 tháng, do đó, đây thực chất chỉ là động thái gây áp lực trong quá trình thương lượng.

Vị thế của vùng Donbass hiện là một "nút thắt" chính yếu trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow do Mỹ làm trung gian. Tiến trình này phần lớn đã bị đình trệ trong bối cảnh trọng tâm của Washington hiện chuyển sang cuộc xung đột với Iran.

Ông Zelensky cho biết ông sẽ tham dự vòng đàm phán trực tuyến tiếp theo giữa Ukraine và Mỹ diễn ra vào ngày 1-4, cùng với quan chức an ninh cấp cao Ukraine Rustem Umerov và các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner.

Từ lâu, Nga đã liên tục yêu cầu Ukraine rút khỏi khu vực Donbass và coi đây là điều kiện tiên quyết của Moscow. Ngược lại, Kiev kiên quyết bác bỏ việc nhượng lại các vùng lãnh thổ mà nước này đang kiểm soát, đồng thời thúc giục một lệnh ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại.

Ukraine nói Nga chủ ý điều UAV tới Baltic và Phần Lan nhằm kích động căng thẳng

Ngày 31-3, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha khẳng định Kiev đang nắm giữ thông tin tình báo cho thấy Nga đã chủ ý điều hướng máy bay không người lái (UAV) về phía các quốc gia Baltic và Phần Lan nhằm kích động căng thẳng, Kyiv Independent đưa tin.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Kiev cùng với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas, ông Sybiha cho biết Ukraine vẫn đang duy trì liên lạc thường xuyên với Estonia, Latvia, Lithuania và Phần Lan liên quan các sự cố UAV gần đây.

Các thông tin tình báo chỉ ra rằng Moscow có thể đang âm mưu gây chia rẽ giữa Ukraine và các đồng minh châu Âu thông qua việc quy trách nhiệm cho Kiev về các sự cố UAV bên ngoài lãnh thổ nước này.

"Chúng tôi có các dữ liệu tình báo xác nhận rằng trong mọi trường hợp, đây đều là những hành động có chủ đích và được nhắm mục tiêu rõ ràng từ phía Nga" - ông Sybiha nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine khẳng định nước này chưa bao giờ cố ý điều hướng UAV về phía các quốc gia nêu trên, và hiện đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi 2 chiếc UAV rơi xuống lãnh thổ Phần Lan vào ngày 30-3.

Giới chức Phần Lan cho biết 1 trong 2 chiếc UAV được xác định là của Ukraine, trong khi nguồn gốc của chiếc còn lại vẫn chưa được làm rõ.

Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định số UAV trên không chủ ý hướng đến Phần Lan. Phía Kiev cũng cho biết đã chia sẻ toàn bộ thông tin cần thiết cho chính quyền Helsinki, đồng thời gửi lời xin lỗi chính thức về sự cố đáng tiếc này.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Đàm phán giải quyết khủng hoảng Ukraine tạm dừng do điểm nóng Iran

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS bên lề hội nghị Nga - Uzbekistan ngày 31-3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine hiện đang "tạm dừng", giữa bối xung đột Trung Đông đang leo thang.

"Trong những tháng gần đây, một số vòng đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine đã được tổ chức nhằm tìm kiếm các con đường giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng biện pháp chính trị và ngoại giao. Tuy nhiên, hiện tại, các cuộc đàm phán này đang phải tạm dừng giữa lúc Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch ở Iran" - ông Galuzin nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Ảnh: TASS

Dù vậy, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow luôn sẵn sàng quay lại bàn đàm phán.

"Chúng tôi khẳng định luôn sẵn sàng tiếp tục các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ nằm ở tính thường xuyên hay tần suất của các vòng đàm phán, mà tính thực chất của chương trình nghị sự mới là yếu tố mang tính quyết định" - ông Galuzin nói.

Vị Thứ trưởng cũng khẳng định thêm rằng từ trước đến nay, phía Nga vẫn luôn để ngỏ cánh cửa tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao thông qua đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm khu dân cư ở Sumy

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 31-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát khu định cư Malaya Korchakovka ở tỉnh Sumy trong ngày qua.

Theo Bộ này, Nga đồng thời tiến hành nhiều đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự, hạ tầng năng lượng, nhiên liệu và giao thông phục vụ hoạt động của quân đội Ukraine, TASS đưa tin.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Nhóm tác chiến phía Bắc kiểm soát khu định cư Malaya Korchakovka (tỉnh Sumy), gây hơn 270 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 7 phương tiện cơ giới; đồng thời phá hủy 3 kho đạn, 1 kho nhiên liệu và 8 kho vật tư.

. Nhóm tác chiến phía Tây cải thiện vị trí chiến thuật, gây khoảng 170 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 1 xe bọc thép, 27 phương tiện cơ giới, 3 pháo dã chiến và 1 radar phản pháo; phá hủy 3 kho đạn.

. Nhóm tác chiến phía Nam cải thiện tuyến và vị trí chiến đấu, gây khoảng 135 thương vong, phá hủy 3 xe bọc thép, 12 phương tiện cơ giới, 3 pháo dã chiến và 3 trạm tác chiến điện tử; phá hủy 5 kho vật tư.

. Nhóm tác chiến Trung tâm cải thiện vị trí tiền phương, gây hơn 375 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 14 xe bọc thép, 19 phương tiện cơ giới, 1 pháo dã chiến và 4 trạm tác chiến điện tử.

. Nhóm tác chiến phía Đông tiến sâu vào tuyến phòng thủ Ukraine, gây hơn 270 thương vong, phá hủy 2 xe bọc thép, 10 phương tiện cơ giới và 2 pháo dã chiến; phá hủy 2 kho đạn và kho vật tư.

. Nhóm tác chiến Dnepr gây hơn 40 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 9 phương tiện cơ giới, 2 trạm tác chiến điện tử, 3 kho đạn và 2 kho vật tư.

. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các đòn tấn công bằng máy bay chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh nhằm vào hạ tầng năng lượng, nhiên liệu, giao thông phục vụ quân đội Ukraine, các địa điểm phóng và lưu trữ UAV tầm xa, cùng khu vực triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 158 địa điểm.

Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 6 bom dẫn đường và 255 UAV của Ukraine trong ngày qua.