Thời tiết ngày 1-4: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ chiều tối mưa giông 01/04/2026 06:00

(PLO)- Ngày 1-4, thời tiết Bắc Bộ chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng.

Video: Thời tiết ngày 1-4: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ chiều tối mưa giông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1-4, nhiều khu vực trên cả nước có sự chuyển biến rõ rệt giữa mưa giông và nắng nóng.

Tại Bắc Bộ (trừ Lai Châu – Điện Biên), đêm 31-3 và sáng ngày 1-4 xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau đó mưa giảm, trưa chiều trời hửng nắng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và giông vài nơi, ban ngày trời nắng, từ ngày 2-4 có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ban ngày nắng, một số nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng.