Thời tiết ngày 29-3: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ chiều tối mưa giông 29/03/2026 06:00

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29-3, tại Bắc Bộ, thời tiết chủ đạo là ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, riêng khu vực vùng núi đêm ngày 28 đến 29-3 có mưa rào và giông rải rác. Từ khoảng 30-3 đến 2-4, khu vực Tây Bắc có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, trong khi Đông Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực đồng bằng, cũng xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi mở rộng trên diện rộng.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nắng nóng bắt đầu xuất hiện từ ngày 29-3 ở mức cục bộ, sau đó có xu hướng gia tăng và lan rộng trong những ngày tiếp theo. Trong khi đó, các khu vực còn lại như Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và giông vài nơi. Đáng chú ý, khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk trong giai đoạn cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.